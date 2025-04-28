Украинский актер призвал бить детей за использование русского языка

Tекст: Дарья Григоренко

Бенюк призвал применять физические наказания к детям за использование русского языка, его слова приводит издание «Страна.ua». По его словам, чтобы ребенок «забыл на веки вечные» о русском языке, нужно «брать прут и бить». Он также добавил: «Воюй с ними, дерись с ними, прутом бей, бутылкой из-под воды по голове бей старших», передает РИА «Новости».

Издание также напомнило, что, согласно Конституции Украины, в стране гарантируется свободное использование и развитие русского языка.

Ранее сообщалось, что закон Украины «О национальных меньшинствах» 2022 года содержит дискриминационные положения в отношении русскоязычных, армянских и цыганских сообществ.

В четверг глава образовательного комитета Верховной рады Сергей Бабак сообщил, что украинские власти не могут ввести прямой запрет на использование русского языка в образовательных учреждениях из-за норм Евросоюза, но продолжают искать пути для его ограничения.