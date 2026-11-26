Tекст: Антон Антонов

Проект концепции описывает аналог GitHub для разработки доверенного софта для значимых объектов критической информационной инфраструктуры, а его подлинность подтвердил источник на IT-рынке, пишет РБК.

РКР предлагается сделать распределенной сетью площадок для хранения исходного кода, его сборки, проверки на уязвимости и подписи, при этом каждую площадку обяжут иметь резервную копию данных в российском дата-центре на расстоянии не менее 5 км и обеспечивать постоянную синхронизацию. Для доверенного софта использование РКР станет обязательным, а исключения для закрытых корпоративных репозиториев и разработки вне кластера будут возможны только по решению регулятора.

Создание кластера, согласно концепции, не потребует бюджетных расходов: его должны профинансировать пользователи через тарифы для разных категорий бизнеса и плату за дополнительные инструменты, включая ИИ-ассистентов и расширенное хранилище, при этом владельцами площадок смогут быть только российские государственные и муниципальные структуры, контролируемые Россией компании и граждане России без второго гражданства.

Минцифры предлагает учитывать факт разработки в РКР как дополнительное основание для включения программ в реестр доверенного софта и создать отдельный реестр доверенных компонентов с указанием их происхождения, владельца, версии, зависимостей, проверок и уровня доверия по классификации ФСТЭК.

Концепция предусматривает возможность передачи части исходного кода из Национального фонда алгоритмов и программ в репозитории РКР на условиях открытой лицензии, а также размещение в кластере национальных и суверенных моделей искусственного интеллекта и допуск разработчиков из дружественных стран, включая БРИКС.

Представитель Минцифры сообщил, что документ определит подходы к развитию открытого софта и требования к национальным репозиториям, при этом подчеркнул: «Сама по себе концепция не является нормативным правовым актом и не устанавливает обязательных требований для разработчиков. Говорить об окончательных параметрах ее реализации и сроках принятия решений преждевременно».

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом владельцы российских IP-адресов столкнулись с невозможностью зайти на платформу GitHub.

Роскомнадзор заявлял, что не ограничивает доступ к зарубежным сервисам GitHub, Google и Apple.