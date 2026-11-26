Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.12 комментариев
Минцифры разработало проект концепции российского аналога GitHub
Минцифры разработало концепцию создания российского кластера репозиториев – распределенной госсистемы, которая должна стать обязательной площадкой для разработки доверенного софта для критической инфраструктуры, пишет РБК.
Проект концепции описывает аналог GitHub для разработки доверенного софта для значимых объектов критической информационной инфраструктуры, а его подлинность подтвердил источник на IT-рынке, пишет РБК.
РКР предлагается сделать распределенной сетью площадок для хранения исходного кода, его сборки, проверки на уязвимости и подписи, при этом каждую площадку обяжут иметь резервную копию данных в российском дата-центре на расстоянии не менее 5 км и обеспечивать постоянную синхронизацию. Для доверенного софта использование РКР станет обязательным, а исключения для закрытых корпоративных репозиториев и разработки вне кластера будут возможны только по решению регулятора.
Создание кластера, согласно концепции, не потребует бюджетных расходов: его должны профинансировать пользователи через тарифы для разных категорий бизнеса и плату за дополнительные инструменты, включая ИИ-ассистентов и расширенное хранилище, при этом владельцами площадок смогут быть только российские государственные и муниципальные структуры, контролируемые Россией компании и граждане России без второго гражданства.
Минцифры предлагает учитывать факт разработки в РКР как дополнительное основание для включения программ в реестр доверенного софта и создать отдельный реестр доверенных компонентов с указанием их происхождения, владельца, версии, зависимостей, проверок и уровня доверия по классификации ФСТЭК.
Концепция предусматривает возможность передачи части исходного кода из Национального фонда алгоритмов и программ в репозитории РКР на условиях открытой лицензии, а также размещение в кластере национальных и суверенных моделей искусственного интеллекта и допуск разработчиков из дружественных стран, включая БРИКС.
Представитель Минцифры сообщил, что документ определит подходы к развитию открытого софта и требования к национальным репозиториям, при этом подчеркнул: «Сама по себе концепция не является нормативным правовым актом и не устанавливает обязательных требований для разработчиков. Говорить об окончательных параметрах ее реализации и сроках принятия решений преждевременно».
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