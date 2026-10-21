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Краснов назвал судебное партнерство России и КНР фактором защиты общих интересов
Развитие судебно-правового партнерства России и Китая выступает важнейшим фактором обеспечения стабильного взаимовыгодного развития двух стран, заявил глава Верховного суда России Игорь Краснов в ходе переговоров в Пекине с председателем Верховного Народного Суда КНР Чжан Цзюнем.
«В этом контексте судебно-правовое партнерство выступает важнейшим фактором обеспечения стабильного и взаимовыгодного развития наших стран, способствует уверенному преодолению любых внешних угроз и защите общих интересов», – заявил Краснов ТАСС.
Он отметил, что визит в КНР является закономерным шагом в реализации стратегического курса на сближение, заданного лидерами двух стран Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.
Краснов подчеркнул, что российско-китайское взаимодействие вышло на пик торгово-экономических связей и технологического сотрудничества, что требует от судебных органов «обеспечения твердых гарантий быстрой и справедливой защиты прав граждан и бизнеса».
Глава Верховного суда России напомнил о значительном опыте совместной работы судебных органов двух стран и пригласил китайского коллегу посетить Россию с ответным официальным визитом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Верховного суда России прибыл с визитом в Китай.