Краснов назвал судебное партнерство России и КНР фактором защиты общих интересов

Tекст: Дмитрий Зубарев

«В этом контексте судебно-правовое партнерство выступает важнейшим фактором обеспечения стабильного и взаимовыгодного развития наших стран, способствует уверенному преодолению любых внешних угроз и защите общих интересов», – заявил Краснов ТАСС.

Он отметил, что визит в КНР является закономерным шагом в реализации стратегического курса на сближение, заданного лидерами двух стран Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Краснов подчеркнул, что российско-китайское взаимодействие вышло на пик торгово-экономических связей и технологического сотрудничества, что требует от судебных органов «обеспечения твердых гарантий быстрой и справедливой защиты прав граждан и бизнеса».

Глава Верховного суда России напомнил о значительном опыте совместной работы судебных органов двух стран и пригласил китайского коллегу посетить Россию с ответным официальным визитом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Верховного суда России прибыл с визитом в Китай.