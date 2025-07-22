  • Новость часаИстребитель Mirage 2000 ВС Украины потерпел крушение в Волынской области
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    А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Стамбул для Зеленского – просто шоу

    Выйдет Украина из Стамбульских соглашений или нет, не так уж важно – майданный режим к миру придется принуждать силой, другого его адепты не поймут, тут не американское кино.

    4 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина готовится к переговорам из-под палки

    50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.

    2 комментария
    22 июля 2025, 23:09 • Новости дня

    Истребитель Mirage 2000 ВС Украины потерпел крушение в Волынской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время вечернего полета украинский истребитель Mirage-2000 потерпел крушение в Волынской области, пилот смог катапультироваться, сообщил Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ).

    «Вечером 22 июля 2025 года, во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage-2000, произошел отказ авиационной техники, о чем пилот доложил руководителю полетов», – приводит ТАСС сообщение ВС ВСУ.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, боевые самолеты и средства ПВО на Украине будут работать в единой системе управления НАТО благодаря внедрению протокола Link-16. Программное обеспечение CSI интегрируется в систему боевого управления и позволит координировать действия истребителей F-16, Mirage 2000.

    В феврале, когда глава минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщал о доставке Украине первых истребителей Mirage 2000, Ростех пояснил, почему французские самолеты существенно уступают российским Су-35С и МиГ-31 по дальности работы по воздушным целям и могут использоваться только в глубоком тылу.

    22 июля 2025, 09:52 • Новости дня
    СМИ: Главком ВСУ Сырский отправил отца на лечение в Москву
    СМИ: Главком ВСУ Сырский отправил отца на лечение в Москву
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Отец главнокомандующего украинскими вооруженными силами Александра Сырского находится на лечении в московской клинике, сообщают СМИ.

    Отец главкома ВСУ Станислав Сырский с апреля борется с заболеванием головного мозга, обострившимся после коронавируса, Сырскому-старшему 86 лет, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Сначала он проходил лечение во Владимире, где проживала семья, однако врачи не смогли оказать необходимую помощь.

    После этого семья Сырского переехала для лечения в Москву, где Станиславу Сырскому выделили отдельную палату, рядом находилась его супруга. Месяц пребывания в столичной клинике обходился в 1 млн рублей.

    Источники уточняют, что между Александром Сырским и его родителями ухудшились отношения из-за разных взглядов на спецоперацию. Семья занимает пророссийскую позицию и регулярно участвовала в шествии «Бессмертного полка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году приемный сын главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван поздравил россиян с освобождением Авдеевки в ДНР.

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    22 июля 2025, 12:55 • Новости дня
    Кремль прокомментировал позицию президента Азербайджана по конфликту на Украине

    Кремль: Разногласия по Украине не должны мешать отношениям России и Азербайджана

    Кремль прокомментировал позицию президента Азербайджана по конфликту на Украине
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Разногласия по конфликту на Украине не станут причиной для разрушения отношений между Российской Федерацией и Азербайджаном, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, разногласия между Россией и Азербайджаном по украинскому конфликту не должны разрушить взаимовыгодные отношения двух стран, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что в Кремле известна позиция руководства Азербайджана по Украине, в этом мнения Москвы и Баку расходятся.

    По его словам, Алиев с самого начала занял такую позицию, с которой Кремль не согласился сразу.

    Он добавил, что эти разногласия не должны мешать преодолеть кратковременное охлаждение в отношениях между Москвой и Баку.

    По мнению Пескова, ни Россия, ни Азербайджан не должны жертвовать обоюдовыгодными интересами ради текущей ситуации.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев принял от украинской журналистки шевроны ВСУ со словами «продолжайте также».

    Баку обостряет отношения с Москвой после задержания российскими правоохранителями членов этнической ОПГ в Екатеринбурге.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул необходимость уважительного отношения к русским в Азербайджане на фоне непростого этапа в отношениях двух стран.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    22 июля 2025, 06:45 • Новости дня
    ВСУ возобновили попытки прорыва в Курскую область

    Tекст: Антон Антонов

    На Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ возобновили попытки прорыва на российскую территорию.

    «На Теткинском и Глушковском направлениях за счет переброшенных резервов враг возобновил попытки прорыва на нашу территорию», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    В частности, ВСУ предприняли попытки прорыва в Курскую область в районе Бессаловки и поселка Новый Путь. Благодаря комплексному огневому поражению, в том числе ударам ВКС России, обе штурмовые группы были уничтожены.

    На Сумском направлении продолжаются ожесточенные бои в районе Кондратовки, где активно работает авиация. Российские силы также ведут ожесточенные бои в Варачино, контролируя значительную часть населенного пункта. В Юнаковке и окрестностях «Северяне» продолжают успешное наступление.

    ВСУ за сутки предприняли три неудачные контратаки в районах Кондратовки, Андреевки и Юнаковки, задействовав свыше 40 человек. Более половины из них уничтожено, 15 остались ранеными на линии соприкосновения, немногие бежали.

    На Харьковском направлении идут ожесточенные бои в лесах и в Волчанске. «Северяне» уничтожили три боевые группы противника, продвинулись более чем на 500 м. На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены 16 штурмовых групп ВСУ, автомобильная техника и радиолокационная станция ПВО. В лесах западнее Волчанска почти полностью уничтожена штурмовая группа ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 200 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня вооруженные силы Украины почти прекратили попытки прорыва на российскую территорию на Теткинском и Глушковском направлениях.

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    22 июля 2025, 10:45 • Новости дня
    Bloomberg: Украина становится для США новым Афганистаном

    Bloomberg: Трамп столкнулся с угрозой повторения «афганского сценария» на Украине

    Bloomberg: Украина становится для США новым Афганистаном
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    США могут столкнуться с риском, что Украина превратится для президента США Дональда Трампа в то же, чем Афганистан стал для Джо Байдена, сообщает Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп сталкивается с трудностями из-за затяжного конфликта на Украине, пишет Bloomberg. Хотя США не участвуют в боевых действиях напрямую, а ограничиваются поставками оружия, перед Вашингтоном стоит сложный выбор: углублять вовлеченность или же держаться в стороне, рискуя быть обвиненными в недостаточной поддержке Киева.

    Бывший посол США на Украине Джон Хербст заявил: «Трамп руководит политикой США уже почти шесть месяцев, а война продолжается, и теперь это уже ответственность Трампа». По его мнению, если Россия добьется успеха, это серьезно ударит по репутации американского лидера.

    Сравнения с Афганистаном, отмечает издание, звучат все чаще: там вывод войск и приход к власти талибов также привел к обвинениям в адрес президента.

    Трамп неоднократно подчеркивал, что не несет ответственности за происходящее. На встрече с генсеком НАТО Марком Рютте президент заявил: «Это была не моя война – это была война Байдена. Это не моя война. Я пытаюсь вас из нее вывести». Однако эксперты предупреждают, что дальнейшее развитие событий может изменить общественное восприятие.

    Советник Совета по международным отношениям Майкл Фроман отметил, что поспешное соглашение с Москвой может дорого обойтись Вашингтону. По его словам, если «российская техника будет въезжать в Харьков, это будет не менее позорной картиной, чем американская в Кабуле».

    На прошлой неделе Трамп одобрил новые поставки оружия на миллиарды долларов и пригрозил Владимиру Путину санкциями, если перемирие не будет достигнуто в течение 50 дней. В Белом доме сообщили, что эти шаги призваны остановить кровопролитие, однако часть сторонников Трампа опасается, что рост поддержки Киева может сделать конфликт «войной Трампа».

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал вывод американских войск из Афганистана самым позорным днем в истории Соединенных Штатов.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский предупредил о возможности повторения афганского сценария для Украины, если ей откажут в членстве в НАТО.

    Команда Трампа в феврале пересмотрела подход к разрешению конфликта на Украине, планируя завершить его за шесть месяцев.

    В июле Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    МИД России подчеркнул, что Москва считает дипломатическое урегулирование на Украине приоритетным направлением, но любые попытки выставлять требования России, а тем более ультиматумы, считает неприемлемыми.

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    22 июля 2025, 03:26 • Новости дня
    Обыски у детективов антикоррупционного бюро Украины встревожили G7 и ЕС
    Обыски у детективов антикоррупционного бюро Украины встревожили G7 и ЕС
    @ Sergii Kharchenko/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Послы G7 и Евросоюза прокомментировали масштабные обыски в отношении сотрудников Национального антикоррупционного бюро на Украине.

    «G7 пристально следит за сегодняшними событиями в НАБУ, включая расследование в отношении нескольких сотрудников НАБУ за предполагаемые преступления», – заявили послы G7 в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Дипломаты выразили серьезную обеспокоенность, а также сообщили, что планируют «обсудить эти события с руководством правительства». Также сообщается, что состоялась их встреча с представителями НАБУ, передает РИА «Новости».

    Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова призвала Киев «сохранить достижения реформ» и не допустить потери международной поддержки.

    Напомним, Служба безопасности Украины провела масштабные обыски в отношении сотрудников Национального антикоррупционного бюро по подозрению в связях с российскими спецслужбами и участии в коррупционных схемах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Запад подталкивал Киев к созданию Национального антикоррупционного бюро, антикоррупционной прокуратуры и антикоррупционного суда как условия для либерализации визового режима с Евросоюзом. Запад рассматривал эти новые ведомства как инструменты влияния на Украину.

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    22 июля 2025, 10:01 • Новости дня
    Зеленский обвинил ЕС в задержке передачи помощи на 150 млрд евро
    Зеленский обвинил ЕС в задержке передачи помощи на 150 млрд евро
    @ Omar Havana/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о невыполнении странами Евросоюза обещаний по предоставлению финансовой поддержки Киеву на 150 млрд евро.

    Зеленский выразил недовольство отсутствием реальных поступлений обещанной финансовой поддержки от европейских стран на фоне ранее данных гарантий, пишут «Ведомости».

    По его словам, европейские страны заявили о готовности выделить Украине 150 млрд евро, однако Киев пока не получил эти средства.

    Зеленский отметил, что страны Евросоюза могут взять эти деньги под обязательства и затем передать Украине. По его словам, десять стран готовы взять эти средства.

    «Мы не видим результата, что они их взяли и передали нам», – заявил Зеленский

    Он подчеркнул, что этот вопрос касается не только Евросоюза, но и НАТО.

    Ранее страны Евросоюза утвердили инвестиционный план SAFE на 150 млрд евро для усиления военного потенциала и самостоятельности оборонной промышленности Европы.

    Глава ЕК фон дер Ляйен объявила о создании европейского фонда для восстановления Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина затягивает Европу в новую финансовую дыру.

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    22 июля 2025, 17:07 • Новости дня
    Премьер Украины заявила о преувеличении проблемы коррупции в стране
    Премьер Украины заявила о преувеличении проблемы коррупции в стране
    @ REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что проблема коррупции в украинском обществе часто преувеличивается и переоценивается.

    «Если честно, в украинском обществе и некоторых социальных группах эта проблема преувеличивается и переоценивается», – приводит слова Свириденко агентство Bloomberg, передает РИА «Новости».

    Свириденко добавила, что, по ее словам, сторонние наблюдатели оценивают ситуацию на Украине по иным критериям, однако уточнять их не стала.

    Как пишет агентство, через несколько часов после интервью Свириденко на Украине задержали ряд сотрудников антикоррупционных органов.

    Напомним, СБУ провела массовые обыски у детективов Антикоррупционного бюро Украины.

    Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц заявлял, что Украина до сих пор остается одной из самых коррумпированных стран мира.

    Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) обвинил Владимира Зеленского в коррупции и призвал его отчитаться за свои действия.

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    22 июля 2025, 13:06 • Новости дня
    Эксперт указала на бессилие Европы помешать Зеленскому захватить НАБУ

    Политолог Шеслер: Зеленский продолжит давление на НАБУ до полного подчинения

    Эксперт указала на бессилие Европы помешать Зеленскому захватить НАБУ
    @ SBUkr

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейская критика атак офиса Зеленского на Национальное антикоррупционное бюро Украины объясняется тем, что Запад не хочет терять рычаги влияния на Киев. Но европейские чиновники не смогут помешать властям Украины взять ведомство под контроль, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее послы ЕС и G7 осудили обыски в НАБУ.

    «Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано США для управления правоохранительными органами страны извне. Бюро, будучи вне зоны влияния силовиков, получило огромную власть. При этом, формально оно замыкается только на президента, но на самом деле это структура Госдепа», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    «На счету бюро наиболее громкие расследования. Например, дело против «Укроборонпрома», который был фактически кормушкой предыдущего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Теперь же НАБУ вплотную подобралось к Зеленскому», – продолжила аналитик.

    Впрочем, ни о какой объективности в работе бюро не может идти речи, уточнила она. «С его помощью возбуждались дела против неугодных политиков, бизнесменов, общественных деятелей. Более того, по звонку из Вашингтона НАБУ прекратило расследование в отношении руководства компании Burisma Holdings, в совет директоров которой входил Хантер Байден – сын Джо Байдена», – напомнила эксперт.

    «Сейчас же члены Демократической партии США потеряли весомую часть рычагов управления НАБУ, а в Госдепе происходят кадровые пертурбации. В итоге, в Вашингтоне за бюро, по сути, никому заступиться. Послы стран ЕС взяли на себя ношу по защите украинской структуры. Возможно, в Брюсселе хотят переориентировать ее на себя», – допустила спикер.

    «Ситуацией решили воспользоваться на Банковой, чтобы не разрушить НАБУ, но подчинить себе, отстранив от руководства нынешних сотрудников, и поставив во главу марионетку Зеленского. Поэтому атаки на структуру, конечно, продолжатся. И ЕС тут вряд ли сможет повлиять на Киев, поскольку не хочет терять «украинский проект», – отметила Шеслер.

    «Вероятно, Брюссель подождет окончания расследований, смены руководства НАБУ и попытается «замести все под ковер», смягчая формулировки. В Киеве же поставят Зеленскому в заслугу, что он сохранил бюро и якобы вычистил оттуда всю российскую агентуру», – резюмировала собеседница.

    Послы стран G7 выразили «серьезную обеспокоенность» в связи с обысками в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и арестами его сотрудников. Дипломаты заявили, что планируют обсудить этот вопрос с членами украинского правительства.

    Посол Евросоюза Катарина Матернова в свою очередь намекнула, что за действия против бюро Киев могут лишить поддержки. «Сейчас как никогда важно сохранить достижения реформ, чтобы сохранить поддержку», – написала она.

    Напомним, в понедельник сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и офиса генпрокурора страны провели масштабные обыски у детективов НАБУ. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции, сообщило издание «Страна». При этом в антикоррупционном бюро подчеркнули, что оперативные мероприятия проходят без решения суда.

    Накануне вечером СБУ заявила о задержании «российских агентов». Одним из них оказался руководитель межрегиональных управлений НАБУ Руслан Магамедрасулова. Его подозревают в якобы ведении бизнеса на территории России.

    По версии спецслужбы, у отца фигуранта российское гражданство, однако чиновник НАБУ не указал это при оформлении допуска к государственной тайне. Мать подозреваемого проживает в Киеве, при этом получает пенсию в ДНР и поддерживает Россию, передает РИА «Новости».

    Между тем, во вторник партия «Слуга народа» внесла в парламент законопроект, предусматривающий ликвидацию антикоррупционного бюро, а также Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Нардеп Анастасия Радина уточнила, что инициатива предполагает существенное ограничение полномочий НАБУ и САП, что фактически приведет к уничтожению антикоррупционной инфраструктуры Украины. Согласно инициативе, генеральный прокурор получит доступ ко всем делам бюро, а также будет имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и закрывать расследование по требованию стороны защиты.

    Напомним, НАБУ было создано в 2015 году под непосредственным контролем европейских и американских кураторов. Это было одним из требований для Киева для либерализации визового режима с Евросоюзом. Целью бюро провозглашалось проведение расследований фактов коррупции среди украинских высокопоставленных чиновников. На деле западные структуры хотели получить с помощью ведомства инструмент влияния на Украину.

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    22 июля 2025, 12:29 • Новости дня
    Окружной суд Гааги снял арест с активов Газпрома

    Суд в Гааге отменил ордер на арест активов Газпрома в Нидерландах

    Tекст: Вера Басилая

    Суд в Гааге отозвал ордер на арест активов российской компании «Газпром» в Нидерландах, сообщает Reuters.

    Суд в Гааге отозвал ордер на арест активов российского «Газпрома» в Нидерландах, передает РИА «Новости».

    Доля компании в Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects B.V. больше не находится под ограничением. Арест был ранее наложен по искам украинских компаний «Жнива» и «Славутич-инвест» в целях обеспечения их требований.

    Суд решил, что арест нарушает принцип государственного иммунитета, согласно которому государственное предприятие не может быть судимо на территории другого государства без его согласия.

    Ранее та же судебная инстанция отказалась рассматривать иск украинской компании «Жнива» против Газпрома, сославшись на этот же принцип иммунитета.

    В августе 2024 года Запорожский районный суд на Украине обязал Газпром выплатить украинской компании компенсацию за потерю зерна на сумму примерно 85 млн евро в связи со спецоперацией на Украине.

    Гаагский суд отказал в удовлетворении иска украинской компании «Жнива» о взыскании активов Газпрома.

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    22 июля 2025, 13:00 • Новости дня
    Российские войска освободили Новоторецкое в ДНР
    Российские войска освободили Новоторецкое в ДНР
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Новоторецкое в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Группировкой было нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Перше Травни, Красноармейска, Петровского, Удачного, Полтавки ДНР и Филии Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 365 военнослужащих, две бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии, включая британскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart.

    В то же время подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ возле Рыжевки, Юнаковки, Храповщинч, Варачино, Садков и Кондратовки Сумской области.

    А на Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском, Гатищем и Меловым Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, четыре артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Осиново, Петропавловки и Купянска Харьковской области.

    Потери противника составили более 210 военнослужащих, две бронемашины, включая американскую MaxxPro, и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ и восемь складов с боеприпасоами.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ в районах Северска, Клебан-Быка, Звановки, Константиновки, Часова Яра и Щербиновки ДНР.

    Противник при этом потерял до 215 военнослужащих, три бронемашины, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV, пять пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ и пять складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Великомихайловки, Малиевки Днепропетровской области, Зеленого Гая ДНР и Темировки Запорожской области.

    ВСУ потеряли свыше 195 военнослужащих, три бронемашины, арторудие и склад боеприпасов.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Каменского Запорожской области, Приднепровского и Первомайского Херсонской области. Уничтожены до 65 военнослужащих, орудие полевой артиллерии, пять станций РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    В минувшие выходные Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Белая Гора в ДНР.

    Российские войска за прошлую неделю освободили десять населенных пунктов, в частности, они за один день освободили харьковское Дегтярное, запорожское Каменское и Попов Яр в ДНР.

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    22 июля 2025, 14:14 • Новости дня
    В Киеве арестовали ведущего сотрудника НАБУ за госизмену

    Tекст: Ольга Иванова

    Сотрудника центрального аппарата НАБУ Сергея Гусарова заключили под стражу до двадцатого сентября по обвинению в государственной измене, залог не назначен.

    Шевченковский суд Киева арестовал сотрудника Национального антикоррупционного бюро Сергея Гусарова до 20 сентября без права внесения залога, передает ТАСС. Гусарова подозревают в сборе и передаче данных о силовиках и гражданах Украины другой стороне, уточняет издание «Общественное. Новости». По информации СМИ, он работал в элитном подразделении «Д-2» НАБУ.

    Служба безопасности Украины задержала Гусарова в рамках масштабных обысков в антикоррупционном бюро. По данным СБУ, сотрудник центрального аппарата НАБУ собирал информацию ограниченного доступа и передавал ее за пределы ведомства.

    На заседании суда Гусаров сообщил, что готов сотрудничать с правоохранительными органами, предоставить доступ к своему телефону и пройти проверку на полиграфе. Его адвокат настаивал на домашнем аресте, однако суд отклонил ходатайство и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

    Как уточняет издание, СБУ также задержала руководителя межрегионального управления НАБУ Руслана Магомедрасулова, а ряду сотрудников бюро предъявили обвинения в совершении ДТП. В НАБУ заявили, что обыски проходили без решения суда, а к задержанным применялась сила.

    В то же время НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура обвинили киевские власти в попытке уничтожить независимость антикоррупционной системы. В учреждениях призвали Верховную раду не голосовать за законопроект, подчиняющий их генеральному прокурору.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховная Рада поддержала законопроект с несколькими десятками тысяч правок, ограничивающих полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины.

    Служба безопасности Украины ранее провела масштабные обыски у сотрудников НАБУ, подозреваемых в связях с российскими спецслужбами.

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    22 июля 2025, 20:38 • Новости дня
    Депутат Рады заявила о развале фронта ВСУ на всех направлениях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фронт ВСУ терпит одновременный развал на всех участках и исправить ситуацию быстро нельзя, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

    В интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online она отметила, что поддерживает связь с военнослужащими, и фронт, по их словам, «сыпется» одновременно на всех участках, передает РИА «Новости».

    «Вы знаете, я реалист, мне всегда хочется верить в лучшее, но я общаюсь с ребятами, и фронт сыпется, он сыпется не по одному направлению, а по всем одновременно», – сказала Скороход.

    По ее мнению, быстро изменить ситуацию невозможно. Кроме того, она выразила сомнение, что Украину спасет «чудо» или внезапное увеличение поддержки со стороны западных союзников.

    Ранее сообщалось, что на Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ возобновили попытки прорыва на российскую территорию.

    Стало известно, что Украина начинает отводить технику с востока, понимая, что удерживать эти территории невозможно, и сосредотачивает ее западнее, где накапливает резервы.

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    22 июля 2025, 08:10 • Новости дня
    В Днепропетровской области уничтожили подготовленное в Британии подразделение ВСУ

    Подготовленное в Британии подразделение ВСУ уничтожено ФАБ в Днепропетровской области

    В Днепропетровской области уничтожили подготовленное в Британии подразделение ВСУ
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате применения авиационных управляемых бомб в селе Великомихайловка Днепропетровской области было полностью уничтожено украинское подразделение, прошедшее подготовку на британских полигонах, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Кимаковский заявил об уничтожении всего подразделения ВСУ в селе Великомихайловка Днепропетровской области с помощью ФАБ. По его словам, большая часть военнослужащих этого подразделения проходила подготовку в Британии и была недавно переброшена для усиления обороны на данном участке фронта, передает ТАСС.

    Он уточнил, что среди погибших были военные с богатым опытом боевых действий, участвовавшие в сражениях на других направлениях, в том числе в Курской области.

    Ранее в результате авиационного удара фугасными бомбами по селу Ивановка в Днепропетровской области уничтожено до взвода резервных сил ВСУ, еще десять человек получили ранения.

    Офицеры ВСУ, которые изначально проходили службу в медицинских подразделениях и прошли подготовку в Британии, сейчас возглавляют штурмовые взводы в Сумской области.

    Группа из более чем 100 военнослужащих, прошедших подготовку в Британии, была переброшена ВСУ в Сумскую область и понесла потери.

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    22 июля 2025, 07:26 • Новости дня
    Hill: Трамп перешел на угрозы в адрес России после беседы с женой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский лидер Дональд Трамп стал высказывать угрозы в адрес России под влиянием своей супруги Мелании, заявил член конгресса Дон Бэкон.

    Супруга президента ежедневно рассказывает Трампу о событиях, происходящих на Украине, сказал Бэкон, передает РИА «Новости».

    «Думаю, мы должны сказать ей спасибо», – заявил конгрессмен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    МИД России подчеркнул, что Москва считает дипломатическое урегулирование на Украине приоритетным направлением, но любые попытки выставлять требования России, а тем более ультиматумы, считает неприемлемыми.

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    22 июля 2025, 14:04 • Новости дня
    Верховная рада поддержала ограничение полномочий НАБУ
    Верховная рада поддержала ограничение полномочий НАБУ
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский парламент поддержал проект закона с несколькими десятками тысяч правок, которые ограничивают полномочия украинского Национального антикоррупционного бюро, сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

    Всего в законе 12414 правок, по мнению Железняка, они «ликвидировали всю независимость НАБУ», сообщают украинские СМИ.

    Ранее политолог Лариса Шеслер в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметила, что ЕС критикует офис Зеленского за атаки на НАБУ, поскольку Запад не желает терять рычаги влияния на киевский режим.

    Напомним, послы G7 и Евросоюза заявили о беспокойстве из-за масштабных обысков в отношении сотрудников Национального антикоррупционного бюро на Украине.

    Напомним, СБУ организовала масштабные обыски в отношении сотрудников НАБУ, подозреваемых в связях с российскими спецслужбами.

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