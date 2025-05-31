Украинские истребители подключили к военному Wi-Fi НАТО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские военные самолеты и комплексы ПВО смогут использовать так называемый «военный Wi-Fi» НАТО – систему управления с применением протокола передачи данных Link-16, передает ТАСС. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, отметив, что было подписано лицензионное соглашение на использование некоммерческого программного обеспечения НАТО – системного интерфейса Центра управления и оповещения (CRC System Interface, CSI).

Чиновница пояснила, что программное обеспечение CSI интегрируется в систему боевого управления и позволит координировать действия истребителей F-16, Mirage 2000, а также комплексов Patriot для противовоздушной и противоракетной обороны. Она отметила, что «CSI используют большинство стран НАТО, поэтому его внедрение обеспечит полную взаимосовместимость с партнерами».

По словам Черногоренко, новая технология даст возможность украинским военным эффективно взаимодействовать с силами НАТО при выполнении боевых задач. Система Link-16 позволяет в режиме реального времени обмениваться данными между самолетами, пунктами управления и средствами ПВО, что значительно повышает скорость реагирования и координацию действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Нидерландов объявили о завершении поставок истребителей F-16 на Украину. Передача старых F-16 с Бельгии на Украину откладывается из-за задержек с новыми поставками самолетов из США в Брюссель. Российские ПВО ранее сбили истребитель F-16 ВВС Украины.