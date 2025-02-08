Ростех заявил о значительном отставании Mirage 2000 от Су-35С и МиГ-31

Tекст: Александра Юдина

Французский истребитель признан морально устаревшим и уступающим по характеристикам современным российским машинам, передает ТАСС.

В госкорпорации Ростех отметили, что самолет по летным характеристикам не сильно отличается от F-16 и значительно уступает российским Су-35С и МиГ-31.

В частности, в Ростехе заявили о посредственных истребительных возможностях Mirage 2000. Для сравнения, длина «руки» российских истребителей Су-35С, Су-30СМ2 или МиГ-31 достигает нескольких сотен километров.

Ростех также подчеркнул, что Mirage 2000, как и F-16, может использоваться ВСУ только в глубоком тылу, где будет пытаться противодействовать российским крылатым ракетам и дальним беспилотникам.

«F-16 показал себя значительно хуже ожиданий», – добавили в госкорпорации.

Кроме того, Ростех предупредил, что при попытках использования Mirage 2000 для воздушных боев или бомбовых ударов рядом с линией фронта, истребители будут оперативно сбиты на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, французские самолеты Mirage 2000 с пилотами ВСУ прибыли на Украину, а посол России назвал поставку этих самолетов Киеву утилизацией, в то время как Франция добавила в список целей ВВС и ПВО России. Французский эксперт Ксавье Моро заявил о легкой уязвимости истребителей Mirage 2000.