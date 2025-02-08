Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.3 комментария
Ростех заявил о значительном отставании Mirage 2000 от Су-35С и МиГ-31
Французские истребители Mirage 2000, переданные Украине существенно уступают российским Су-35С и МиГ-31 по дальности работы по воздушным целям и могут использоваться только в глубоком тылу, заявили в Ростехе.
Французский истребитель признан морально устаревшим и уступающим по характеристикам современным российским машинам, передает ТАСС.
В госкорпорации Ростех отметили, что самолет по летным характеристикам не сильно отличается от F-16 и значительно уступает российским Су-35С и МиГ-31.
В частности, в Ростехе заявили о посредственных истребительных возможностях Mirage 2000. Для сравнения, длина «руки» российских истребителей Су-35С, Су-30СМ2 или МиГ-31 достигает нескольких сотен километров.
Ростех также подчеркнул, что Mirage 2000, как и F-16, может использоваться ВСУ только в глубоком тылу, где будет пытаться противодействовать российским крылатым ракетам и дальним беспилотникам.
«F-16 показал себя значительно хуже ожиданий», – добавили в госкорпорации.
Кроме того, Ростех предупредил, что при попытках использования Mirage 2000 для воздушных боев или бомбовых ударов рядом с линией фронта, истребители будут оперативно сбиты на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, французские самолеты Mirage 2000 с пилотами ВСУ прибыли на Украину, а посол России назвал поставку этих самолетов Киеву утилизацией, в то время как Франция добавила в список целей ВВС и ПВО России. Французский эксперт Ксавье Моро заявил о легкой уязвимости истребителей Mirage 2000.