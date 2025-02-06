Франция добавила целей ВВС и ПВО России

Tекст: Валерия Вербинина

Франция поставила Украине истребители «Мираж-2000/5», передачу которых анонсировала еще в июне 2024 года. Министр вооруженных сил Себастьян Лекорню сообщил в соцсети Илона Маска, что «первая партия» прибыла на место с украинскими пилотами на борту, которые в течение нескольких месяцев проходили обучение во Франции. Передача самолетов обставлена так, что можно решить, что их будет не меньше нескольких эскадрилий, но в реальности все гораздо скромнее.

Как сообщает Le Parisien, французские Воздушно-космические силы располагают всего 26 «Миражами-2000/5», и, согласно бюджетному отчету Национального собрания, который был опубликован осенью, шесть из них должны передать Украине. Эта цифра не была подтверждена официальными источниками, но также не была и опровергнута, так как французское министерство обороны «в интересах безопасности предпочитает не слишком распространяться».

Таким образом, «первая партия» может означать два-четыре самолета, плюс соответствующее число специалистов – прежде всего летчиков и механиков. Известно, что на базе ВВС в Казо (Cazaux) предназначенные для передачи самолеты – которые в принципе являются устаревшей моделью – подвергли некоторым модификациям. В частности, были добавлены вооружения для проведения ударных операций с воздуха и средства защиты от помех. Что касается обучения украинского персонала – как летного, так и технического, то сообщается, что оно проходило на базе ВВС в Нанси.

База ВВС в Казо (120-я база ВВС Франции) на самом деле расположена не в этом городе в департаменте Жиронда, а неподалеку от него, и является одной из самых старых авиабаз страны. База 133 в Нанси находится в Лотарингии на востоке Франции и тоже, разумеется, не непосредственно в самом городе, а в окрестностях. Как сообщает французский портал, специализирующийся на вопросах вооружения, в Нанси имеются семь «Миражей 2000B», специально предназначенных для тренировочных полетов.

Как предполагали авторы портала, предназначенные для Украины самолеты будут модифицированы, чтобы нести боеприпасы класса «воздух – земля», а именно крылатые ракеты SCALP EG, и модульное вооружение класса «воздух – земля». «Скальпы» уже были Францией Украине поставлены, ими были вооружены бомбардировщики Су-24 ВВС ВСУ. Это серьезное оружие – аналог британских ракет Storm Shadow.

Комментируя состоявшуюся передачу самолетов, авторы портала уточнили, что первую партию самолетов «Мираж-2000/5F» забрали из истребительной группы 1/2 Cigognes – это эскадрилья, которая базируется на базе ВВС 116 в Люксёй-Сен-Совёр (департамент Верхняя Сона). Собственно слово cigognes означает «журавли» – и действительно, три журавля красуются на гербе эскадрильи.

Начальник штаба Воздушно-космических сил генерал Жером Белланжер заметил, что передача самолетов «повлияет на состояние истребительной авиации» и «окажет воздействие на износ самолетов «Рафаль», которым придется летать больше». Кроме того, передача старых «Миражей» на Украину для французских военных стала поводом, чтобы требовать ускорения поставки 42 современных самолетов «Рафаль», которые были заказаны в январе 2024 года.

В итоге – французская армия получила право требовать современные истребители, которые она, разумеется, получит. Украинской достались устаревшие, хотя и модифицированные «Миражи» – значит, все в выигрыше? Однако даже на Украине понимают, что на самом деле перед ними нечестная сделка.

Украинский военный эксперт, бывший инженер завода «Антонов» Константин Криволап заявил, что «Мираж» слишком устарел для того, чтобы эффективно выступать в качестве истребителя, да и радар на нем даже хуже, чем на советском МиГ-29. Как полагает Криволап,

для российских средств ПВО и самолетов не составит труда перехватывать ракеты, которые «Мираж» будет использовать.

Посол России во Франции Алексей Мешков закономерно назвал поставку Киеву «Миражей» примером бесплатной утилизации устаревших вооружений. «Ты либо должен заплатить большие деньги, чтобы это все распилить, либо просто передать на Украину и записать в свой актив, что вот – очередные миллионы евро помощи», – объяснил посол экономический и политический смысл этого якобы военного жеста.

Переданные ВСУ американские F-16 уже, мягко говоря, не оправдали ожиданий украинских военных – хотя являются и более современными, да и поставлены в большем количестве.

Конечно, это не значит, что французские «журавли» будут совершенно для ВСУ бесполезны. Многое зависит от мастерства летчиков (хотя полугодовой подготовки, да и даже двух-трехгодичной, совершенно недостаточно для подготовки хорошего летного персонала). Многое – от организации летной работы и взаимодействия с другими моделями боевых самолетов, имеющихся у ВВС Украины.

Но никаких особых дополнительных возможностей украинская авиация с поступлением «Миражей» не получит. У ВВС и ПВО России появилось больше целей, предназначенных для уничтожения – это и есть главный итог военной помощи Франции Украине.