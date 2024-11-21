Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.11 комментариев
Франция отказалась раскрыть число поставленных Киеву дальнобойных ракет SCALP
МИД Франции отказался назвать число ракет SCALP, поставленных Украине
Официальный представитель СМИД Франции Кристоф Лемуан отказался сообщить количество ракет SCALP, переданных Украине, ссылаясь на поставки, но не называя точное число.
В интервью на телеканале LCI Лемуан подтвердил факт поставок Украине ракет дальнего радиуса действия SCALP, однако избегал конкретного ответа о точном числе ракет. Он отметил, что «количество известно», но не раскрыл его из соображений конфиденциальности, передает ТАСС.
На вопрос о поддержке использования этих ракет против территории России, Лемуан предпочел сосредоточиться на праве Украины на самооборону, подчеркнув, что Франция передала ракеты Украине с этой целью.
Ранее в марте 2024 года Минобороны Франции не включило информацию о количестве ракет SCALP в свой доклад о переданных Киеву вооружениях. При этом газета Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что Франция передала Украине 10 из обещанных 40 ракет SCALP, отметив, что Париж располагает ограниченным количеством этих ракет и ведет переговоры с Лондоном о поставках дополнительных единиц, известных в Британии как Storm Shadow.
Также Лемуан заявил, что Париж по-прежнему рассматривает все опции обучения украинских военных, включая отправку французских инструкторов на Украину, передает РИА «Новости».
До этого Le Figaro убрала из статьи информацию о разрешении Парижа на ракетные удары вглубь России.