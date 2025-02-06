Посол России назвал поставку Mirage Киеву утилизацией

Посол России заявил, что поставка Киеву Mirage – бесплатная утилизация вооружений

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский посол во Франции Алексей Мешков, комментируя поставку Киеву французских истребителей Mirage, заявил, что это является ярким примером бесплатной утилизации устаревших вооружений, передает РИА «Новости».

По его мнению, Запад преследует экономическую выгоду, отдавая старую технику Украине, так как это позволяет записать помощь в активы без дополнительных затрат на утилизацию.

Мешков отметил: «Ты либо должен заплатить большие деньги, чтобы это все распилить, либо просто передать на Украину и записать в свой актив, что вот, очередные миллионы евро помощи».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция решила передать Украине шесть истребителей Mirage. Сообщалось, что французские самолеты Mirage 2000 с пилотами ВСУ прибыли на Украину. Также стало известно о планах Франции поставить истребители Украине в 2025 году.