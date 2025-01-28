Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.2 комментария
Стало известно о планах Франции поставить истребители Украине в 2025 году
МИД Франции сообщил о планах поставить Украине истребители Mirage к апрелю 2025 года
Франция планирует передать Украине истребители Mirage 2000-5 до марта 2025 года, сообщил глава МИД страны Жан-Ноэль Барро, подчеркнув, что самолеты будут использоваться для обеспечения безопасности украинского неба.
Париж намерен поставить Киеву истребители Mirage 2000-5 к концу первого квартала 2025 года, передает ТАСС. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции Sud Radio. Он отметил, что французские самолеты скоро появятся в украинском небе.
Барро также прокомментировал возможное участие французских военных на Украине после окончания конфликта. Он подчеркнул важность подготовки к полноценному участию в обеспечении мира, упомянув Францию, Европу и США. Однако конкретные планы по отправке военных на Украину министр не уточнил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция решила передать Украине шесть истребителей Mirage. Также сообщалось, что Франция планирует передать Украине 20 самолетов Mirage 2000-5F и начать их поставки в начале 2025 года. Кроме того, французский министр иностранных дел заявил о планах включить в программу помощи подготовку украинских пилотов.