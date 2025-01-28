Стало известно о планах Франции поставить истребители Украине в 2025 году

МИД Франции сообщил о планах поставить Украине истребители Mirage к апрелю 2025 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Париж намерен поставить Киеву истребители Mirage 2000-5 к концу первого квартала 2025 года, передает ТАСС. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции Sud Radio. Он отметил, что французские самолеты скоро появятся в украинском небе.

Барро также прокомментировал возможное участие французских военных на Украине после окончания конфликта. Он подчеркнул важность подготовки к полноценному участию в обеспечении мира, упомянув Францию, Европу и США. Однако конкретные планы по отправке военных на Украину министр не уточнил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция решила передать Украине шесть истребителей Mirage. Также сообщалось, что Франция планирует передать Украине 20 самолетов Mirage 2000-5F и начать их поставки в начале 2025 года. Кроме того, французский министр иностранных дел заявил о планах включить в программу помощи подготовку украинских пилотов.