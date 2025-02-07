Эксперт заявил о возможности ВКС РФ сбивать истребители Mirage 2000 на взлете на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, эксперт Ксавье Моро выразил мнение, что Воздушно-космические силы России способны сбивать истребители Mirage 2000, переданные Украине, уже на взлете. Основной причиной для такого утверждения эксперт назвал наличие у России ракет класса воздух-воздух Р-37М с дальностью пуска не менее 300 км. Моро объяснил, что эти ракеты могут быть использованы сразу после взлета истребителя, особенно если пилот не обладает достаточными навыками управления.

Моро также отметил, что, хотя Mirage 2000 является хорошим многоцелевым истребителем, ВКС Франции начинают его списывание. Самолет способен достигать господства в воздухе и наносить удары по наземным целям управляемыми бомбами и ракетами, такими как SCALP. Ранее Mirage 2000 также использовался как носитель ядерного оружия, однако на данный момент его функции постепенно передаются истребителям Rafale.

По мнению эксперта, поставка Mirage 2000 Украине не изменит ситуацию для Воздушных сил страны. Он выразил обеспокоенность тем, что использование этих истребителей может привести к увеличению числа погибших украинских пилотов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, французские самолеты Mirage 2000 с пилотами ВСУ прибыли на Украину, а посол России назвал поставку этих самолетов Киеву утилизацией, в то время как Франция добавила в список целей ВВС и ПВО России.