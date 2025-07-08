Победа во Второй Карабахской войне, раздражение от убытков из-за активных боевых действий на Украине вкупе с присягой Анкаре подталкивают Баку к резким шагам.6 комментариев
Главком ВСУ потребовал «восстановить позиции» в Курской и Белгородской областях
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский выступил с требованием «вернуть утраченные позиции» на территории Курской и Белгородской областей России.
Соответствующее заявление он сделал на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, о чем сообщил в своем Telegram-канале.
«Акцентировал на действиях наших подразделений в активной обороне – на недопущении продвижения противника в глубину нашей обороны на Покровском и Новопавловском направлениях и выхода на административные границы Днепропетровской области. Отметил восстановление позиций и удержание территорий в Курской и Белгородской областях РФ», – написал Сырский.
Он также доложил о сложной ситуации на ряде участков фронта, выделив Покровское, Лиманское, Новопавловское и Северо-Слобожанское направления. По его словам, за последние сутки произошло 188 боевых столкновений.
Кроме того, главком ВСУ заявил о продолжающихся усилиях по наращиванию беспилотной составляющей обороноспособности страны, в том числе для защиты тыловых городов, отражения штурмов и проведения атак DeepStrike по российской территории.
Напомним, 26 апреля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.