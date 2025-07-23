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Сверхлегкий самолет упал и взорвался на шоссе в Италии
В Италии разбился самолет, погибли адвокат и его партнерша
В результате авиакатастрофы в итальянском Брешиа оба находившихся на борту человека погибли, машины на трассе повреждений не получили.
Сверхлегкий самолет с двумя пассажирами потерпел крушение на шоссе в итальянском городе Брешиа, передает «Лента.ру».
На борту воздушного судна находились адвокат из Милана Серджио Равалья и его партнерша Анна Мария Де Стефано. Оба вылетели из Пьяченцы во второй половине дня 22 июля и разбились на участке шоссе Корда Молле.
Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент падения: самолет рухнул на оживленную дорогу и тут же вспыхнул.
Автомобили, которые в этот момент ехали по шоссе, не получили повреждений, их пассажиры не пострадали.
Причины катастрофы пока неизвестны, местные власти начали расследование инцидента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Казани легкий самолет упал на жилой дом в садовом товариществе. А в Бангладеш учебный самолет упал на территорию колледжа, в результате происшествия пострадали около 20 человек.