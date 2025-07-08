Легкий самолет упал на дом в садовом товариществе в Казани

Tекст: Валерия Городецкая

О происшествии сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на Shot. По данным открытых источников, Cessna 337 Skymaster способен перевозить пять пассажиров и одного члена экипажа, длина самолета составляет девять метров, а размах крыла достигает примерно 12 метров. Вес пустого воздушного судна превышает одну тонну.

Информации о количестве и состоянии находившихся на борту людей пока нет, также неизвестно, пострадал ли кто-либо на земле.

Ранее сообщалось о крушении гражданского беспилотника во время испытательного полета в Казани. «В СНТ "Дружба" в Казани произошло возгорание дачного дома. Его причиной стал гражданский дрон, потерпевший крушение во время испытательного полета. Пострадавших нет», – передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

На данный момент пожар удалось локализовать, работы по тушению продолжаются.

В июне четыре человека погибли при крушении самолета Як-18Т в Подмосковье.

В мае легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в Германии, а в густонаселенном районе Сан-Диего легкий самолет Cessna 550 врезался в жилой дом при сильном тумане.