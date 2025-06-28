Четыре человека погибли при крушении самолета Як-18Т в Подмосковье

Tекст: Дмитрий Зубарев

Четыре человека погибли в результате аварии легкомоторного самолета Як-18Т в Подмосковье, передает ТАСС. Самолет упал в поле вблизи деревни Паново городского округа Коломна и после крушения загорелся. В региональном ГУ МЧС сообщили, что разрушений на земле не зафиксировано.

В момент происшествия на борту находились четыре человека, все они скончались на месте. По информации ведомства, инцидент произошел в дневное время, причины крушения устанавливаются.

Следственные органы начали проверку по факту произошедшего, на место аварии прибыли экстренные службы и специалисты для ликвидации последствий возгорания и выяснения обстоятельств случившегося.

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