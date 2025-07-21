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    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужна амнистия уехавших

    Родине дороги ее люди – в том числе те, кто ошибся, запутался и заблудился. Прощение – это наша традиционная христианская ценность, и она делает нас сильнее. Уехавшие еще пригодятся нам здесь.

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    Захар Прилепин Захар Прилепин Жизнь Хемингуэя – нам зарок

    О нем жалеешь, как о самом родном, и тоска о нем не ослабевает с годами. Он всё время так близко, будто воевал не на Первой и Второй мировой, а на донбасской, и погиб там, в числе всех наших.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Интернет-зависимость делает нас «народом без головы»

    Было бы разумно сохранить мобильный интернет только для тех приложений, которые действительно важны для жизни и без которых современная жизнь стала бы невозможной. А вот для всего досугового сегмента виртуального мира, включая видеосервисы и соцсети, мобильный интернет вполне можно закрыть.

    15 комментариев
    21 июля 2025, 13:55 • Новости дня

    Трамп показал «арест» Обамы

    Трамп показал «арест» Обамы
    @ Donald J. Trump

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп опубликовал видео, на котором искусственный интеллект изобразил задержание экс-президента США Барака Обамы сотрудниками ФБР.

    Трамп разместил в социальной сети Truth Social видеоролик, сгенерированный искусственным интеллектом. В ролике сотрудники ФБР задерживают бывшего президента Барака Обаму, надевают на него наручники и отправляют в тюремную камеру.

    Видео начинается с выступления Обамы, где он заявляет: «Никто, особенно президент, не выше закона». Затем в ролике появляются Джо Байден и Нэнси Пелоси вместе с Обамой. Позже на экране оказываются Трамп и Обама, когда в помещение заходят агенты ФБР и арестовывают бывшего президента.

    В ролике играет песня YMCA группы Village People, которую Трамп традиционно использует на митингах. На протяжении всего видео демонстрируется надпись «никто не выше закона», а финальные кадры показывают Обаму в оранжевом тюремном комбинезоне.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, директор нацразведки США Тулси Габбард разоблачила ложь администрации Обамы о России, которая якобы вмешивалась в выборы США в 2016 году и обеспечила победу Дональда Трампа в борьбе за пост президента.

    18 июля 2025, 19:10 • Новости дня
    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    The Times сообщила о возможной встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае в сентябре

    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    @ Reuters Marketplace - PA Images

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры США, России и Китая Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин могут провести встречу в Китае в начале сентября, пишет газета The Times.

    По информации издания The Times, визит может быть приурочен к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, которая будет отмечаться парадом 3 сентября на площади Тяньаньмэнь, передает «Лента.Ру». Газета отмечает, что в китайских СМИ появились призывы использовать этот повод для встречи лидеров.

    The Times приводит слова известного китайского националистического комментатора Цзинь Цаньжуна: «Почему бы не приурочить визит Трампа к параду 3 сентября? С 1941 по 1945 год Китай и США были союзниками в борьбе с японским милитаризмом. Если президент Трамп посетит Китай и примет участие в параде 3 сентября, это пошлет миру мощный позитивный сигнал. Образ китайских, российских и американских лидеров, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности».

    В начале июня Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом.

    Ранее Трамп уклонился от ответа на вопрос о встрече с Путиным.

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    18 июля 2025, 23:49 • Новости дня
    Bild узнала о неожиданной для ФРГ детали сделки по поставкам Украине систем ПВО
    Bild узнала о неожиданной для ФРГ детали сделки по поставкам Украине систем ПВО
    @ U.S. Department of Defense/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что поставит Украине вооружение и системы ПВО, а европейцы должны будут только заплатить за это, но теперь стало очевидно, что Германия должна не только оплатить американские ПВО, но и передать Украине свои, заказав новые у США, пишет Bild.

    С учетом отсутствия у Бундесвера систем ПВО, новая деталь сделки с США играет совсем иными красками, узнала газета Bild у источников из немецкого правительства.

    План был таков: Украина получит дополнительные системы Patriot, а Германия покрывает расходы на две единицы (два млрд евро). Канцлер Фридрих Мерц неоднократно предлагал это Трампу.

    Но теперь выясняется, что Германия будет платить не только за это. Ранее предполагалось, что американцы будут поставлять продукцию на Украину из своих собственных запасов, а Германия возьмет на себя расходы по повторному заказу.

    «Но тогда Трамп настаивал на том, что армия США не может отказаться от своей противовоздушной обороны. Европа должна сама из своих запасов обеспечить системы ПВО для Украины. Он указывал на то, что Германия платит за оружие для Украины, недостаточно. Европа же должна заполнить пробелы в своих хранилищах», – отмечает Bild.

    Таблоид пишет, что в Европе не хватает средств противовоздушной обороны, поэтому несколько дней ведутся конфиденциальные переговоры о том, кто может помочь Украине.

    «В последние дни мы достигли договоренности о том, что мы доставим в Украину в общей сложности девять систем Patriot с европейского континента, а затем эти системы будут доставлены из США», – приводит газета слова канцлера Мерца.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп предожил новую схему поддержки Киева, согласно которой США будут поставлять вооружения за счет финансирования со стороны ЕС. При этом Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины.


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    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

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    18 июля 2025, 15:14 • Новости дня
    WP: Трамп советовал Киеву перейти в наступление
    WP: Трамп советовал Киеву перейти в наступление
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что оборона не принесет Киеву успеха, и поинтересовался возможностью ударов по российским городам, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

    По информации WP, в ходе телефонного разговора с Зеленским 4 июля Трамп заявил, что Украина не сможет изменить ход спецоперации, находясь в обороне, передает ТАСС. По словам источника издания, Трамп подчеркнул необходимость перехода Киева в наступление для достижения каких-либо успехов.

    В разговоре глава США также задал вопрос, может ли Украина нанести удары по Москве или Петербургу. В ответ Владимир Зеленский отметил, что такие действия возможны при наличии «правильного оружия».

    Напомним, администрация США опровергла заявления о якобы поддержке президентом Дональдом Трампом ударов по Москве и Петербургу, подчеркнув искажение информации в публикации Financial Times.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп спрашивал Зеленского об ударах ракетами по Москве и Петербургу. Кремль назвал не новыми публикации о возможных «ударах по Москве».

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    20 июля 2025, 13:35 • Новости дня
    Дробницкий опроверг связь визита Келлога в Киев с готовностью Украины к переговорам с Россией

    Американист Дробницкий: Администрация Трампа не имеет четкой стратегии в отношении Украины

    Дробницкий опроверг связь визита Келлога в Киев с готовностью Украины к переговорам с Россией
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Кит Келлог утратил лидерские позиции в администрации Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Более того, Штаты сознательно взяли 50-дневную паузу в данном вопросе, поскольку плана по достижению мира у Вашингтона нет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее западные СМИ связали предложение Украины провести переговоры с Россией с визитом в Киев Кита Келлога.

    «Материалы западной прессы о том, что главной причиной желания Украины активизировать переговоры с Россией стал спецпосланник США Кит Келлог, посетивший Киев 14 июля, выглядят по меньшей мере странно. Скорее всего, европейские издания сшивают белыми нитками два не связанных события в попытке добиться сенсации», – считает американист Дмитрий Дробницкий.

    «На сегодняшний день абсолютно понятно, что Келлог – самый слабый член команды Дональда Трампа, занимающейся решением украинского вопроса. В свое время его назначение стало попыткой главы Белого дома «замылить» глаза демократам путем присвоения должности «лидера» по переговорам с Киевом и Москвой относительному ястребу», – напоминает он.

    «Впоследствии на данном направлении его аккуратно сместил Стивен Уиткофф. Именно за передвижениями и словами этого человека, пожалуй, и стоит больше всего следить для озвучивания каких-либо предположений о закулисных договоренностях между США и Украиной. Однако в настоящий момент Вашингтон не понимает, чего именно он хочет добиться от Киева», – добавляет собеседник.

    «Дональд Трамп неслучайно дал нашим странам 50 дней на попытку достижения мирных договоренностей. В какой-то степени речь идет о попытке Штатов на время приостановить свое участие в разрешении конфликта России и Украины. Их дипломатия, увы, на данном этапе зашла в тупик, а пауза на этом фоне выглядит логичным решением», – акцентирует эксперт.

    «Соответственно, Киев намерен воспользоваться образовавшейся паузой в своих целях. Офису Зеленского важно показать, что он не выступает против мира. Поэтому Украина и решила попробовать взять на себя роль «инициатора» переговоров. Следующим шагом станет попытка выставить Россию виновной в провале этого диалога», – поясняет он.

    «Уже сейчас некоторые американские и европейские издания стали активно тиражировать материалы о якобы «самых жестоких» атаках ВС РФ на Украину за последнее время. Думаю, таким образом сторонники Зеленского на Западе как раз и создают почву для будущих обвинений Москвы в срыве переговоров. Такая тактика впоследствии также позволит Киеву получить обещанные недавно Трампом вооружения», – заключил Дробницкий.

    Ранее западные СМИ связали предложение Украины провести переговоры с Россией с некими соглашениями с США. В частности, немецкое издание  Der Spiegel отмечает, что 14 июля состоялся визит спецпосланника президента Штатов Кита Келлога в Киев, в рамках которого стороны обсуждали «путь к миру» и необходимые для его реализации действия.

    Примечательно, что Украина намерена возобновить диалог с Россией уже на следующей неделе, однако точная дата встречи в настоящий момент неизвестна. Согласование итогового дня организации мероприятия ждет и Турция – страна, ставшая площадкой диалога Киева и Москвы в 2022 году, а также в 2025-м.

    Напомним, о необходимости активизации диалога с Россией в пятницу заявил Владимир Зеленский. В ходе встречи с Рустемом Умеровым, новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, также являвшимся лидером делегации республики на переговорах с Москвой в Стамбуле, он подчеркнул, что достигнутые в Турции решения реализуются, однако текущая динамика данных процессов требует ускорения.

    В России эти заявления восприняли положительно. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова Зеленского «позитивным сигналом». «Здесь мы абсолютно согласны. Действительно, мы тоже являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу», – подчеркнул он, пишет РБК.

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    19 июля 2025, 02:58 • Новости дня
    Трамп заявил о «быстром конце БРИКС» из-за 10-процентных тарифов
    Трамп заявил о «быстром конце БРИКС» из-за 10-процентных тарифов
    @ Al Drago/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп в пятницу повторил свою угрозу ввести 10-процентные пошлины на импорт из стран – членов группы БРИКС, заявив, что группе придет конец очень быстро, если она когда-либо вообще сформируется во что-то значимое.

    «Когда я услышал об этой группе из шести стран – БРИКС, по сути, я нанес им очень, очень сильный удар. И если они когда-нибудь действительно сформируются во что-то значимое, это закончится очень быстро. Мы никому не позволим играть с нами в игры», – приводит Reuters слова Трампа.

    Он также заявил, что привержен сохранению глобального статуса доллара как резервной валюты и пообещал никогда не допустить создания цифровой валюты центрального банка в Америке.

    Трамп объявил о новом тарифе 6 июля, заявив, что он будет применяться к любым странам, присоединяющимся к тому, что он назвал «антиамериканской политикой» группы БРИКС.

    В условиях, когда такие форумы, как G7 и G20, объединяющие крупнейшие экономики, испытывают трудности из-за разногласий и разрушительного подхода президента США, группа БРИКС позиционирует себя как убежище для многосторонней дипломатии.

    С момента опубликования угрозы Трамп неоднократно заявлял, не имея доказательств, что группа была создана с целью нанести ущерб США и роли доллара как мировой резервной валюты.

    Лидеры стран БРИКС отвергли утверждение о том, что группа является антиамериканской. Бразилия в феврале отказалась от планов ввести единую валюту во время своего председательства в 2025 году, но группа продвигает работу над трансграничной платежной системой, известной как BRICS Pay, которая облегчила бы торговые и финансовые операции в местных валютах.

    В 2024 году группа БРИКС расширилась за пределы Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, включив в нее таких членов, как Иран и Индонезия. Лидеры на саммите группы в Бразилии выступили с косвенной критикой военной и торговой политики США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, раздражение главы США действиями БРИКС, продвигающих отказ от доллара в торговле, привело к введению 50% пошлин на импорт из Бразилии, пишет Politico.

    США ввели тарифы на бразильскую продукцию, что может оставить американских потребителей без кофе. Лула да Силва пообещал ответные меры на введенные Вашингтоном 50% пошлины против Бразилии.

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    20 июля 2025, 12:55 • Новости дня
    Кондолиза Райс назвала ультиматум Трампа для России поворотным моментом
    Кондолиза Райс назвала ультиматум Трампа для России поворотным моментом
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс охарактеризовала ультиматум, который президент Дональд Трамп выдвинул России, как переломный момент.

    В интервью изданию The Hill она подчеркнула, что «прошедшая неделя была поворотным моментом», передает РИА «Новости».

    Ранее Steigan сообщил, что Трамп поставил ультиматум Москве, дав 50 дней на заключение соглашения с Киевом, чтобы отсрочить введение новых санкций.

    Напомним, Трамп объявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней. МИД заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять России ультиматумы.

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    19 июля 2025, 20:22 • Новости дня
    В США дали совет Белому дому из-за синяков у Трампа

    Журналист Уильямс предложил Трампу отказаться от рукопожатий из-за синяков

    В США дали совет Белому дому из-за синяков у Трампа
    @ Lev Radin/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский журналист Ноэль Уильямс предложил изменить протокол приветствий для президента США Дональда Трампа из-за синяков от рукопожатий.

    Белый дом объяснил появление синяков на руках Дональда Трампа частыми рукопожатиями, передает РИА «Новости».

    На это обратил внимание американский журналист Ноэль Уильямс, который предложил изменить протокол приветствий для президента.

    По его словам, руководителю протокола Белого дома стоит уделять особое внимание этикету и рассмотреть иные способы приветствия. Уильямс рекомендовал использовать рукопожатия только на официальных церемониях и в переговорах с важными фигурами.

    Публицист отметил, что при встречах с такими, как президент Франции Эммануэль Макрон, Трамп должен «пожимать руку доминантно», даже если это может усугубить его состояние, чтобы «поставить на место высокомерного французского коротышку».

    Также он предложил для выражения презрения к политическим оппонентам использовать жесты, например кивок подбородка, а не рукопожатие.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что у президента США Дональда Трампа обнаружили хроническую венозную недостаточность.

    Пресс-секретарь Левитт ранее объяснила появление синяка на руке Трампа частыми рукопожатиями.

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    18 июля 2025, 23:23 • Новости дня
    Директор нацразведки США разоблачила ложь администрации Обамы о России
    Директор нацразведки США разоблачила ложь администрации Обамы о России
    @ Bastiaan Slabbers/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Директор Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовав то, что она называет «неопровержимыми доказательствами», свидетельствующими о том, что бывший президент Барак Обама и его команда по национальной безопасности «сфабриковали и политизировали разведданные» после победы президента Дональда Трампа в 2016 году.

    Рассекреченные файлы проливают свет на темную главу американской политики, когда федеральные агентства стали оружием против избранного президента, пишет SlayNews.

    Это разоблачение появилось после многих лет споров о якобы сговоре Дональда Трампа с Россией, доказательств чему, несмотря на тщательное расследование, не удалось предоставить никому из расследовавших сговор предвыборного штаба Трампа с Москвой с целью повлиять на исход выборов 2016 года.

    По словам Габбард, недавно рассекреченная информация напрямую указывает на досье Стила. Этот дискредитированный и непроверенный отчет был профинансирован из частных источников в рамках предвыборной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году.

    В так называемом «досье», получившем широкую огласку, содержались огульные, сфабрикованные обвинения в связях Трампа с Россией. Это досье использовалось в качестве ключевого элемента разведывательного аппарата, подпитывавшего многолетнее расследование предполагаемого сговора Трампа с Россией.

    «Это были политизированные разведданные, которые легли в основу бесчисленных клеветнических измышлений, призванных дискредитировать победу президента Трампа. Многолетнее расследование Мюллера, два импичмента Конгресса, расследование, аресты и тюремное заключение высокопоставленных чиновников, обострение напряженности в отношениях между США и Россией и многое другое –  все это стало прямым результатом этой сфабрикованной риторики», – заявила Габбард.

    Скоординированная кампания была направлена не на защиту национальной безопасности, а на подрыв легитимности выборов, потрясших политический истеблишмент до основания.

    Габбард, никогда не уклонявшаяся от привлечения власти к ответственности, не стеснялась в выражениях, описывая масштабы заговора, который, по ее словам, был организован администрацией Обамы.

    «Их целью было подорвать волю американского народа и осуществить, по сути, переворот, чтобы попытаться помешать президенту Трампу выполнять мандат, дарованный ему американским народом», – добавила она.

    Глава нацразведки США отметила, что администрация Обамы злоупотребляла разведданными, использовала правоохранительные органы в качестве оружия и непрерывно вела  кампанию по лишению легитимности президента Трампа.

    По мнению Габбард, эти действия представляют собой экзистенциальную угрозу основам демократической системы Америки, системы, которая всегда основывалась на принципе честных выборов и мирной передачи власти.

    Она потребовала привлечь виновных к ответственности очевидно, сколь бы могущественны или влиятельны они ни были. Их деятельность должна быть расследована, а их действия должны быть наказаны по всей строгости закона.

    «От этого зависит вера и доверие американского народа к нашей демократической республике, а следовательно, и будущее нашей страны», – заявила Габбард.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, весной 2023 года в США завершилась работа группы под руководством спецпрокурора Джона Дарема, которая доказала, что «Рашагейт» – обвинения по поводу «сговора Трампа с Москвой», а также «вмешательства России в американские выборы» – является фальшивкой, которую выдумали федеральные агентства и Демократическая партия США.

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    20 июля 2025, 13:14 • Новости дня
    Песков спрогнозировал неизбежную встречу Путина и Трампа
    Песков спрогнозировал неизбежную встречу Путина и Трампа
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил уверенность, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в перспективе обязательно состоится, и назвал ее необходимой.

    По его словам, встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом необходима, рано или поздно она непременно произойдет, передает РИА «Новости».

    «Она (встреча) возможна, и со временем она обязательно случится. Она необходима», – сказал Песков в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прокомментировали публикацию The Times о возможной встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Ранее в СМИ называли дату и место предполагаемых переговоров этих лидеров. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считал необходимой личную встречу Путина и Трампа для достижения мира на Украине.

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    18 июля 2025, 21:46 • Новости дня
    Bild: Трамп заставил Германию отдать Украине свои системы ПВО

    Bild: Трамп отказался поставлять ПВО Украине и потребовал действий от ФРГ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы европейские страны, включая ФРГ, поставляли на Украину системы ПВО из своих арсеналов, сообщает Bild.

    Как сообщает издание Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, Трамп отказался передавать Украине системы противовоздушной обороны из американских запасов, передает Lenta.ru. Вместо этого он потребовал, чтобы европейские страны, в первую очередь Германия, отправляли вооружения Киеву из собственных арсеналов.

    Также отмечается, что, по мнению Трампа, простого финансирования военной помощи Украине недостаточно, и союзники должны не только поставлять свои вооружения, но и приобретать новые исключительно у американских производителей.

    В Германии, по данным издания, уже фиксируется нехватка систем ПВО из-за давления со стороны США. При этом Германия ранее выступала одним из ведущих поставщиков вооружений Киеву.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины. Канцлер Германии ранее заявил о подготовке поставок дальнобойных вооружений Украине, произведенных британской и немецкой промышленностью.

    Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались закупать американское оружие для Украины, ссылаясь на планы по поддержке собственной промышленности.

    Напомним, Трамп предлагал новую схему поддержки Киева, согласно которой США будут поставлять вооружения за счет финансирования со стороны ЕС.

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    19 июля 2025, 05:28 • Новости дня
    Пушков вспомнил о «вторичных властях» Румынии после заявления Габбард

    Пушков вспомнил о «вторичных властях» Румынии после заявления Габбард

    Tекст: Ирма Каплан

    Заявление главы нацразведки США Тулси Габбард об отсутствии каких либо доказательств о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году должны стать материалами к изучению в Бухаресте, отметил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

    «Оно прямо касается бездарных доводов Высшего совета национальной безопасности Румынии, в котором выразили уверенность во «вмешательстве» России в румынские выборы «по аналогии» с другими странами», – написал он в посте.

    Пушков пояснил, что при отсутствии доказательств там придумали «аналогию»,  согласно которой вмешательство якобы было.

    «Власти Румынии – несамостоятельные и вторичные – всегда повторяли зады  западной пропаганды. Вот и сейчас повторяют. Но незадача вышла: в США вмешательства не было, это признано уже официально. На кого теперь ссылаться несчастному Высшему совету?» – иронизирует сентатор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, директор нацразведки США Тулси Габбард разоблачила ложь администрации Обамы о России, которая якобы вмешивалась в выборы США в 2016 году и обеспечила победу Дональда Трампа в борьбе за пост президента.



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    19 июля 2025, 21:13 • Новости дня
    Spiegel сообщил о «трех сценариях Кремля» по Украине и США
    Spiegel сообщил о «трех сценариях Кремля» по Украине и США
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Москва просчитывает три возможных варианта развития ситуации на Украине, учитывая непредсказуемость Дональда Трампа и его подход к урегулированию конфликта, пишет немецкая газета Spiegel.

    Газета пишет, что Кремль рассматривает три возможных сценария решения конфликта на Украине, которые зависят от позиции президента США Дональда Трампа, передает Ura.ru.

    По данным издания, президент России Владимир Путин учел непредсказуемость Трампа и скорректировал тактику Кремля.

    Первый из рассматриваемых сценариев предполагает, что Трамп согласится с условиями Москвы по Украине и попытается навязать их Киеву и европейским странам. Во втором варианте США сокращают собственное участие в урегулировании конфликта и перекладывают основную ответственность на Брюссель и Киев.

    Третий сценарий, по версии Spiegel, допускает возврат США к политике, которую проводил бывший президент Джо Байден, то есть к прежнему курсу администрации Вашингтона. Сейчас, отмечают авторы материала, Москва действует в промежуточном режиме между вторым и третьим вариантами.

    Ранее Дональд Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    МИД России назвал неприемлемыми попытки Трампа выставлять России ультиматумы.

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    19 июля 2025, 03:57 • Новости дня
    В Кремле ответили на публикацию Times о встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Tекст: Ирма Каплан

    Сообщение британской Times о встрече лидеров России, США и Китая на праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны в сентябре в Кремле встретили с недоумением, так как там ничего о трехсторонней встрече с участием российского президента не знают.

    «Мы ничего не знаем о возможности такой встречи», – сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    До этого британская газета Times сообщила, будто на сентябрьском праздновании окончания Второй мировой войны в Китае возможна встреча лидеров трех стран-победительниц России, Китая и США.

    Несмотря на то, что 80-летие победы в Китае будет широко отмечаться и российский президент Владимир Путин получил приглашение посетить КНР в дни празднования, нет никаких данных, появится ли в это время там американский лидер Дональд Трамп. В частности, британская газета считает это маловероятным.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Times допустила, что 3 сентября на параде в Пекине могли бы встретиться лидеры Китая, России и США. До этого Трамп уклонился от ответа на вопрос о встрече с Путиным.

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    19 июля 2025, 04:11 • Новости дня
    Трамп подал иск на 10 млрд долларов против Мердока, WSJ и NewsCorp из-за Эпштейна
    Трамп подал иск на 10 млрд долларов против Мердока, WSJ и NewsCorp из-за Эпштейна
    @ Aaron Schwartz - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп подал иск о клевете на сумму 10 млрд долларов против медиамагната Руперта Мердока и материнских компаний газеты Wall Street Journal – News Corp и Dow Jones после публикации предполагаемого письма президента ко дню рождения осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна.

    Иск, поданный в федеральный суд Майами, направлен против руководителя Мердока и News Corp Роберта Томсона, а также двух журналистов Wall Street Journal (WSJ), чьи подписи стояли под материалом о поздравлении Эпштейна Трампом, пишет Independent.

    WSJ опубликовала якобы письмо Трампа к Эпштейну с поздравлением на 50-летие  от 2003 года, которое включало рисунок – силуэт обнаженной женщины и пожелание «пусть каждый день станет еще одной чудесной тайной».

    Ответчики «не приложили письмо, не приложили предполагаемый рисунок, не представили доказательств того, что президент Трамп был автором или подписал такое письмо, не объяснили, как было получено предполагаемое письмо», – говорится в иске.

    В судебном иске сказано, что причина подобных провалов в том, что никакого письма или рисунка не существует. Ответчики обвиняются в «выдумке» истории с целью очернить президента.

    «Сотни миллионов людей уже ознакомились с клеветническими заявлениями, опубликованными ответчиками. И, учитывая время публикации статьи, они руководствовались злонамеренными мотивами, так как огромный финансовый и репутационный ущерб, понесенный президентом Трампом, будет только расти», –  говорится в иске.

    В своем аккаунте в Truth Social Трамп сообщил, что подал «судебный иск против всех, кто причастен к публикации ложной, злонамеренной, клеветнической, фейковой статейки в бесполезной газетенке».

    «Этот иск подан не только от имени вашего любимого президента, но и для того, чтобы отстаивать интересы всех американцев, которые больше не придется терпеть оскорбительные действия фейковых новостных СМИ. Надеюсь, Руперт и его «друзья» с нетерпением ждут многочасовых заседаний и дачи показаний по этому делу», – написал Трамп в соцсети.

    Американский лидер заявил, что с нетерпением ждет возможности привлечь Руперта Мердока к даче показаний по иску против него и его «кучи мусора» под название WSJ. Он отрицает наличие письма и рисунка, приведенного в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, обвиненный в растлении несовершеннолетних и покончивший с собой американский финансист Джеффри Эпштейн на свое 50-летие якобы получил от Дональда Трампа письмо с откровенным содержанием, сообщили источники Wall Street Journal.

    До этого Трамп призвал министерство юстиции и ФБР раскрыть нераскрытые материалы по делу Джеффри Эпштейна.

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    19 июля 2025, 11:20 • Новости дня
    Steigan: Трамп поставил России ультиматум, чтобы отсрочить санкции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп поставил ультиматум Москве, дав 50 дней на заключение соглашения с Киевом, чтобы отсрочить введение новых санкций, пишет Steigan.

    По данным Steigan, Трамп намерен выиграть себе пятьдесят дней, чтобы попытаться добиться мира на Украине до того, как Сенат вынудит его ввести вторичные санкции против России, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что подобное заявление Трампа было продиктовано скорее внутренней политикой, чем внешней. При этом президент США не взял на себя никаких обязательств в отношении основных требований России, которые касаются нейтралитета Украины и отказа от ее вступления в НАТО.

    Ранее Трамп объявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней. МИД заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять России ультиматумы.

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