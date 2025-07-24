Соловьев заявил о невозможности замены «полевых» журналистов ИИ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Искусственный интеллект не сможет в ближайшем будущем заменить журналиста, работающего «в поле», заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев на панельной сессии Дальневосточного медиасаммита, передает ТАСС. Он подчеркнул, что ИИ является помощником при обработке больших объемов информации, однако полностью заменить человеческое участие в сборе новостей непосредственно на местах он не способен.

Соловьев отметил: «Мы проводили конференции, которые изучали вопрос – насколько ИИ будет помогать или мешать в работе журналистов. Пришли к выводу, что искусственный интеллект может быть полезен в работе журналиста, связанной с обработкой больших объемов информации, но работу „в поле“ он заменить не сможет». Также председатель СЖР упомянул мнение ряда специалистов о необходимости ограничить развитие ИИ до создания юридической базы, регулирующей взаимодействие с человеком.

По словам Соловьева, важно помнить, что каждый создатель нейросети программирует в нее определённую идеологию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин призвал активизировать внедрение искусственного интеллекта в армии. В России предложили создать экспертный орган по искусственному интеллекту в сфере контента. Российские ученые научили искусственный интеллект определять причину инфаркта за миллисекунды.