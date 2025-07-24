Пушков назвал «зловещим» новый пакт Британии и Германии

Tекст: Алексей Дегтярев

Альянс между Британией и Германией нужно воспринимать как оформление стратегии наднационального либерального клана, правящего Европой, написал Пушков в своем Telegram-канале.

«Это клан делает все, чтобы, во-первых, остаться у власти и, во-вторых, перейти к долгосрочной «ледяной» войне против нашей страны, действуя на самой грани войны «горячей», – добавил он.

По его мнению, через пять-шесть лет обе страны обещают подготовиться к прямому вооруженному конфликту с Российской Федерацией.

«Что же касается конкретно пакта Британии и Германии, то это весьма зловещий альянс: одна из этих стран исторически особенно враждебна к России, а вторая воевала против нас в двух мировых войнах», – подчеркнул сенатор.

Пушков напомнил, что на Германии лежит ответственность за гибель 26 млн советских граждан в ходе Великой Отечественной войны.

Напомним, Германия и Британия сообщили о подписании исторического договора о дружбе и оборонном сотрудничестве. Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД указывал, что союз Лондона и Берлина со временем может заменить НАТО.