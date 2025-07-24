Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?17 комментариев
Пушков назвал «зловещим» новый пакт Британии и Германии
Договор Лондона и Берлина о дружбе и оборонном сотрудничестве представляет собой «весьма зловещий альянс», заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Альянс между Британией и Германией нужно воспринимать как оформление стратегии наднационального либерального клана, правящего Европой, написал Пушков в своем Telegram-канале.
«Это клан делает все, чтобы, во-первых, остаться у власти и, во-вторых, перейти к долгосрочной «ледяной» войне против нашей страны, действуя на самой грани войны «горячей», – добавил он.
По его мнению, через пять-шесть лет обе страны обещают подготовиться к прямому вооруженному конфликту с Российской Федерацией.
«Что же касается конкретно пакта Британии и Германии, то это весьма зловещий альянс: одна из этих стран исторически особенно враждебна к России, а вторая воевала против нас в двух мировых войнах», – подчеркнул сенатор.
Пушков напомнил, что на Германии лежит ответственность за гибель 26 млн советских граждан в ходе Великой Отечественной войны.
Напомним, Германия и Британия сообщили о подписании исторического договора о дружбе и оборонном сотрудничестве. Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД указывал, что союз Лондона и Берлина со временем может заменить НАТО.