Алхимическое производство золота на АЭС могло бы дать до 2 тыс. тонн

Tекст: Денис Тельманов

По информации, опубликованной РИА «Новости», магаданская компания «Павлик» рассчитала, что производство золота из ртути на атомных электростанциях может обеспечить до 55% мировой добычи.

В «Павлике» изучили идею американского стартапа Marathon Fusion, который предложил превращать ртуть в золото при помощи нейтронов в ядерных реакторах. Согласно этим расчетам, если бы все мировые АЭС использовались для этого метода, ежегодно могло бы производиться до 2 тыс. тонн золота, что составляет 55% от текущей мировой добычи.

В умеренном сценарии, где только 30% мощностей АЭС займет алхимическое производство золота, объем достиг бы 0,6 тыс. тонн в год (17% от нынешней добычи). Стоимость всего производимого при таком способе золота оценивается в 154 млрд долларов, если тонна обходится в 77 млн долларов.

В компании подчеркнули, что даже при фантастических объемах производство золота с помощью АЭС не окажет серьезного влияния на общий рынок драгоценного металла из-за накопительного характера золота и значительной роли переработки лома, а также возможности центробанков регулировать предложение. Основными факторами влияния на цену золота остаются курсы валют, инфляция, политика центробанков и глобальные кризисы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия планирует запустить торги золотом на Петербургской бирже до конца года. Президент Владимир Путин отметил, что стоимость золота достигла исторического максимума и операции с золотыми слитками выросли более чем в два раза.

Сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что опасения Дональда Трампа по поводу будущего доллара и угрозы тем, кто ищет ему альтернативу, имеют основания, поскольку для доллара США существуют тревожные тенденции.