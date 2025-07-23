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Эксперты сообщили о возможности алхимического золота занять 55% рынка
Алхимическое производство золота на АЭС могло бы дать до 2 тыс. тонн
Золотодобывающая компания «Павлик» оценила потенциал производства золота из ртути на атомных электростанциях, отметив ограниченное влияние на мировой рынок.
По информации, опубликованной РИА «Новости», магаданская компания «Павлик» рассчитала, что производство золота из ртути на атомных электростанциях может обеспечить до 55% мировой добычи.
В «Павлике» изучили идею американского стартапа Marathon Fusion, который предложил превращать ртуть в золото при помощи нейтронов в ядерных реакторах. Согласно этим расчетам, если бы все мировые АЭС использовались для этого метода, ежегодно могло бы производиться до 2 тыс. тонн золота, что составляет 55% от текущей мировой добычи.
В умеренном сценарии, где только 30% мощностей АЭС займет алхимическое производство золота, объем достиг бы 0,6 тыс. тонн в год (17% от нынешней добычи). Стоимость всего производимого при таком способе золота оценивается в 154 млрд долларов, если тонна обходится в 77 млн долларов.
В компании подчеркнули, что даже при фантастических объемах производство золота с помощью АЭС не окажет серьезного влияния на общий рынок драгоценного металла из-за накопительного характера золота и значительной роли переработки лома, а также возможности центробанков регулировать предложение. Основными факторами влияния на цену золота остаются курсы валют, инфляция, политика центробанков и глобальные кризисы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия планирует запустить торги золотом на Петербургской бирже до конца года. Президент Владимир Путин отметил, что стоимость золота достигла исторического максимума и операции с золотыми слитками выросли более чем в два раза.
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