Не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен.7 комментариев
Габбард заявила о наличии доказательств сговора на выборах США
Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что у властей есть доказательства, позволяющие предъявить обвинения фигурантам сговора администрации Барака Обамы на выборах 2016 года.
Власти США располагают доказательствами, позволяющими предъявить обвинения участникам сговора из администрации Барака Обамы на выборах 2016 года, передает РИА «Новости». Об этом заявила директор национальной разведки США Тулси Габбард в интервью телеканалу Fox News. Она отметила: «У нас есть доказательства, позволяющие двигаться дальше и добиваться справедливости, привлечь виновных к ответственности и предъявить им обвинения».
Габбард добавила, что на следующей неделе США представят дополнительные данные, подтверждающие наличие сговора администрации Обамы, направленного на раздувание темы о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. По ее словам, эти материалы могут пролить свет на фабрикацию обвинений против России уже после победы Дональда Трампа.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, директор нацразведки США Тулси Габбард разоблачила ложь администрации Обамы о России, которая якобы вмешивалась в выборы США в 2016 году и обеспечила победу Дональда Трампа в борьбе за пост президента.