МВД предупредило студентов о новых схемах телефонного мошенничества

Tекст: Дмитрий Зубарев

О случаях мошенничества среди абитуриентов и студентов в период приемной кампании сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает ТАСС. Злоумышленники представляются сотрудниками приемных комиссий, деканатов или бухгалтерий вузов и под различными предлогами выманивают деньги или запрашивают персональные данные.

В качестве примера Волк рассказала о звонке молодому человеку от неизвестного, который представился сотрудником учебного заведения и потребовал сообщить код из смс, якобы для подтверждения диплома. После этого поступил звонок от лица, представившегося сотрудником Банка России, который сообщил о взломе аккаунта на портале «Госуслуги» и убедил перевести деньги на «безопасный счет».

Еще один пример касается девушки, которой позвонили от имени администратора колледжа и сообщили о якобы поданной заявке на поступление. Для отмены заявки у нее запросили код из смс, после чего мошенники получили доступ к банковской карте и аккаунту на «Госуслугах» ее родителей.

Волк также рассказала, что мошенники могут просить установить на телефон вредоносное приложение или угрожать привлечением к уголовной ответственности за содействие ВСУ. Представитель МВД порекомендовала гражданам с осторожностью относиться к подобным звонкам от неизвестных, представляющихся работниками различных учреждений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о появлении новой схемы мошенничества на популярных площадках объявлений. Роскачество зафиксировало рост мошеннических атак, направленных на пожилых россиян. ВТБ отметил увеличение числа случаев мошенничества при продаже авиабилетов.