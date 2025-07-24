Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?13 комментариев
Сотрудник петербургского завода напал на коллег и ранил их из лука
Между работниками завода на улице Курчатова в Выборгском районе Санкт-Петербурга около 14 часов в среду произошел конфликт, который закончился выстрелом из лука, рассказали в полиции города.
«Сегодня около 14.00 в полицию Выборгского района города поступило сообщение о ранении стрелой женщины на проходной завода на улице Курчатова. Прибывшими на место полицейскими установлено, что на проходной завода произошел конфликт между работниками, женщиной и мужчиной. В результате мужчина выстрелил в женщину из лука», – сообщил Telegram-канал Петербургская полиция.
Там уточнили, что пострадавшую госпитализировали, а 39-летний стрелок доставлен в отдел полиции для разбирательства, установления причин поступка и, возможно, возбуждения уголовного дела.
«По уточненным данным, в ходе конфликта пострадали две женщины – охранники на проходной. Были нанесены колотые раны стрелой, пострадавшие госпитализированы», – добавили в полиции.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во дворе дома на московской улице Забелина вспыхнул конфликт с применением оружия, после которого полиция задержала двоих молодых подозреваемых, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.