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В Москве задержали подростков за стрельбу во дворе дома
В столице во дворе дома на улице Забелина вспыхнул конфликт с применением оружия, после которого полиция задержала двоих молодых подозреваемых, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным, между группой подростков и проходящими мужчиной и девушкой завязался конфликт, в ходе которого один из подозреваемых выстрелил в сторону оппонента, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
В ответ мужчина использовал зарегистрированный травматический пистолет, а затем ушел с места событий. Второй подозреваемый забрал оружие у знакомого и продолжил погоню за потерпевшим, открыв стрельбу.
Полиция оперативно прибыла на место ЧП и установила личности всех 12 участников происшествия. В отношении них составлены административные протоколы за мелкое хулиганство. Трое несовершеннолетних помещены в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, двоих передали родителям.
Сотрудники обнаружили при фигурантах огнестрельное оружие ограниченного поражения, два предмета, похожих на пистолеты, три ножа и два баллончика. Все найденное направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело, двое подозреваемых заключены под стражу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину в Чеховском районе Московской области после того, как он произвел несколько выстрелов из ружья во дворе и угрожал своей супруге.