В Москве задержали подростков за стрельбу во дворе дома

Tекст: Алексей Дегтярев

По предварительным данным, между группой подростков и проходящими мужчиной и девушкой завязался конфликт, в ходе которого один из подозреваемых выстрелил в сторону оппонента, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

В ответ мужчина использовал зарегистрированный травматический пистолет, а затем ушел с места событий. Второй подозреваемый забрал оружие у знакомого и продолжил погоню за потерпевшим, открыв стрельбу.

Полиция оперативно прибыла на место ЧП и установила личности всех 12 участников происшествия. В отношении них составлены административные протоколы за мелкое хулиганство. Трое несовершеннолетних помещены в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, двоих передали родителям.

Сотрудники обнаружили при фигурантах огнестрельное оружие ограниченного поражения, два предмета, похожих на пистолеты, три ножа и два баллончика. Все найденное направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело, двое подозреваемых заключены под стражу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину в Чеховском районе Московской области после того, как он произвел несколько выстрелов из ружья во дворе и угрожал своей супруге.