Эксперт объяснил присутствие на инаугурации Трампа премьера Италии Мелони

Политолог Рар: Дональд Трамп сделает ставку на правых политиков в будущем диалоге США и ЕС

Tекст: Анастасия Куликова

«Дональд Трамп делает ставку в Европе на сотрудничество с правыми силами, которые ему ближе по духу. Об этом свидетельствует, в частности, присутствие на инаугурации премьера Италии Джорджи Мелони», – отметил германский политолог Александр Рар. При этом, как считает собеседник, говорить о том, что именно Рим станет «локомотивом» политики Трампа в ЕС, пока не приходится.

По его мнению, Мелони до сих пор не показала «свое истинное лицо». «Она, например, сдружилась с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, хотя та вместе с либеральными элитами действует против правых. Кроме того, итальянский премьер являлась большой сторонницей Украины. Не стоит исключать, что политик при поддержке Трампа может стать проводником американских интересов в Европе. Однако пока, как мне кажется, она не самый подходящий кандидат на эту роль», – рассуждает Рар.

Политолог считает, что более «выигрышной» ставкой Трампа в ЕС является премьер Венгрии Виктор Орбан. Но только в том случае, делает оговорку спикер, если он сможет доказать свой авторитет среди европейцев, а те обязательно будут пытаться «задушить» его амбиции. Эксперт прогнозирует «жесткое противоборство» между США и Европой в лице Германии, Франции и Англии.

На этом фоне Рар обратил внимание на содержание инаугурационной речи Трампа, которая подтвердила все опасения стран ЕС насчет республиканца. «Новый лидер Штатов не упомянул союзников из Старого Света в инаугурационной речи. Он подчеркнул свой избранный курс «Америка превыше всего» и пригрозил всеми мерами дисциплинировать потенциальных конкурентов и оппонентов. В Европе окончательно поняли, что они Трампу не только не нужны, а даже становятся для него обузой», – указал политолог.

При этом в Брюсселе не понимают, как развиваться дальше без лидерства Америки. У них нет «плана Б», подчеркнул эксперт. «Более того, ЕС теряет свою прежнюю консолидацию. Восточная Европа идет своим националистическим путем, а западные государства судорожно борются против прихода к власти правых сил. О противостоянии Вашингтону в таких условиях не может идти и речи», – заключил Рар.

Ранее в США завершилась церемония инаугурации Дональда Трампа. На мероприятии присутствовало большое число гостей. Из действующих лидеров Евросоюз представляла премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Среди других видных политиков на церемонии оказался экс-глава правительства Британии Борис Джонсон, пишет The Washington Post.

Кроме того, инаугурацию посетили глава Аргентины Хавьер Милей и вице-президент КНР Хань Чжэн. Вниманием Трампа почтили и бывшие лидеры США, например, Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш – младший. Широко было представлено и предпринимательское сообщество Штатов. Гостем церемонии, в частности, стал основатель Meta* (запрещена в России) Марк Цукерберг. Помимо него на мероприятии были генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чю, генеральный директор Amazon Джефф Безос и глава Apple Тим Кук.

День инаугурации завершился подписанием большого числа законодательных актов. Так, в первый день своего президентства Дональд Трамп отменил 78 указов и меморандумов, инициированных Джо Байденом. Кроме того, новый глава Белого дома распорядился уволить более тысячи сотрудников предыдущей администрации.

Среди других примечательных решений Трампа – приостановка помощи США другим странам на 90 дней. Он также подписал акт о выходе Штатов из ВОЗ, сославшись на несоразмерные взносы Вашингтона и Пекина, что, по его мнению, является несправедливым. Помимо этого, республиканец вновь инициировал отмену участия Америки в Парижских соглашениях по климату.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему одним из главных начинаний Трампа станет возрождение программы «Звездные войны» времен администрации Рональда Рейгана.