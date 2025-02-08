Der Spiegel сообщил о неспособности стран ЕС быстро перебрасывать войска при конфликте

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, журнал Der Spiegel раскрыл детали доклада Европейской счетной палаты, который указывает на неспособность стран ЕС быстро перебрасывать войска и тяжелую технику в случае конфликта. Несмотря на миллиардные инвестиции в оборону, проблемы по-прежнему остаются нерешенными.

План действий ЕС, принятый в ноябре 2022 года, оказался неэффективным. По данным Европейской счетной палаты, Еврокомиссия не провела тщательную оценку потребностей перед составлением плана, что привело к отсутствию надежной оценки финансирования. В результате бюджет на военную мобильность в 1,7 млрд евро уже практически исчерпан, и дефицит сохраняется до конца 2027 года.

Отмечается, что проекты для финансирования отбирались до определения приоритетов, и не всегда учитывались стратегически важные области. Проблемы усугубляются бюрократическими препятствиями, такими как ограничения на передвижение тяжелой техники из-за местных законов о дорожном движении. В одном из случаев для транспортировки техники пришлось совершать большой крюк, чтобы избежать обрушения моста.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Литва начала раздувать исторические мифы про Калининград, а генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил мнение, что страны Евросоюза не смогут самостоятельно защищать себя без помощи США, отметив важность их участия для европейской обороны.