С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.7 комментариев
Der Spiegel сообщил о неспособности ЕС быстро перебрасывать войска внутри союза
Der Spiegel сообщил о неспособности стран ЕС быстро перебрасывать войска при конфликте
Государства Европейского союза в случае конфликта не смогут оперативно перебрасывать войска внутри ЕС, несмотря на значительные инвестиции в оборону, говорится в докладе Европейской счетной палаты, на который ссылается Der Spiegel.
Как сообщает ТАСС, журнал Der Spiegel раскрыл детали доклада Европейской счетной палаты, который указывает на неспособность стран ЕС быстро перебрасывать войска и тяжелую технику в случае конфликта. Несмотря на миллиардные инвестиции в оборону, проблемы по-прежнему остаются нерешенными.
План действий ЕС, принятый в ноябре 2022 года, оказался неэффективным. По данным Европейской счетной палаты, Еврокомиссия не провела тщательную оценку потребностей перед составлением плана, что привело к отсутствию надежной оценки финансирования. В результате бюджет на военную мобильность в 1,7 млрд евро уже практически исчерпан, и дефицит сохраняется до конца 2027 года.
Отмечается, что проекты для финансирования отбирались до определения приоритетов, и не всегда учитывались стратегически важные области. Проблемы усугубляются бюрократическими препятствиями, такими как ограничения на передвижение тяжелой техники из-за местных законов о дорожном движении. В одном из случаев для транспортировки техники пришлось совершать большой крюк, чтобы избежать обрушения моста.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Литва начала раздувать исторические мифы про Калининград, а генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил мнение, что страны Евросоюза не смогут самостоятельно защищать себя без помощи США, отметив важность их участия для европейской обороны.