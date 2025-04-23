Песков заявил об отсутствии у России «проблем» с Финляндией или Швецией

Tекст: Антон Антонов

«У нас не было и нет ни малейших проблем с Финляндией или Швецией, которые вступили в НАТО», – приводит слова Пескова РИА «Новости» со ссылкой на Point.

Он отметил, что в ответ на военную инфраструктуру НАТО в Финляндии Россия «предпринимает меры по обеспечению своей безопасности», которые «военные считают необходимыми».

Также Песков заявил, что Россия не собирается нападать на кого-либо. На соответствующий вопрос он ответил: «Нет». По его словам, «потенциала для начала конфликта» нет ни с Финляндией, ни с Прибалтикой – там «по русским не стреляют из танков и боевых самолетов, как это происходило на Донбассе с 2014 года».

Напомним, Песков заявил, что Россия не рассматривает возможность территориальных претензий к прибалтийским странам, несмотря на притеснение русскоязычного населения в регионе.