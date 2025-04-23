Песков заявил об отсутствии территориальных претензий к странам Балтии

Песков сообщил об отсутствии территориальных претензий России к Балтии

Tекст: Евгения Караваева

Россия не выдвигает территориальных претензий к странам Балтии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью французскому журналу Le Point, передает ТАСС. По его словам, у Москвы нет проблем с прибалтийскими государствами, несмотря на ситуацию с русскоязычным населением в этих странах.

«У России нет никаких проблем со странами Балтии и никаких территориальных претензий к ним, даже несмотря на то, что там проживают русские и их интересы постоянно попираются, в частности это касается использования русского языка. Брюссель, кстати, не обращает на это ни малейшего внимания», - подчеркнул Песков.

Он отметил, что Москва продолжает следить за положением русских в Прибалтике, однако не предпринимает по этому поводу территориальных требований.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министры обороны Эстонии и Литвы заявили, что прекращение боевых действий на Украине может привести к усилению угрозы безопасности для стран Балтии из-за возможного укрепления России. Грузия сравнила политику Прибалтики с «диктатом советской Москвы». Белорусская железная дорога выступила с инициативой восстановить прямое пассажирское железнодорожное сообщение со странами-соседями, включая Польшу и Латвию.