  • Новость часаТрамп: Заявление Зеленского о Крыме очень вредно для переговоров о мире
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    Гнездо либералов Америки попало под разорение
    Путин заверил в наращивании производства FPV-дронов для войск
    Назван последний населенный пункт Курской области под оккупацией ВСУ
    Эксперт по ЖКХ объяснил причину включенного отопления во время жары
    Уничтожена удерживавшая монастырь в Курской области группировка ВСУ
    Начата процедура ареста имущества Чубайса
    Пентагон: США больше не могут быть гарантом безопасности Европы
    Эксперт объяснил арест сотрудницы Русского дома в Киргизии
    Стармеру предложили нести ответственность за трансгендеров в мужских туалетах
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Паша Техник, Кишлак и Бледный – как примеры для подражания

    Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Судьба Эрдогана зависит от курдов

    Чтобы понимать масштаб «курдской проблемы», достаточно знать, что только в Турции проживает от 18 млн (по официальным данным) до 30 млн курдов. При общем населении страны 85 млн человек – это очень много.

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    Анна Сытник Анна Сытник Мир охватила «золотая лихорадка» нейросетей

    Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.

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    23 апреля 2025, 20:12 • Новости дня

    Песков заявил об отсутствии территориальных претензий к странам Балтии

    Песков сообщил об отсутствии территориальных претензий России к Балтии

    Tекст: Евгения Караваева

    Владимир Песков: Россия не рассматривает возможность территориальных претензий к прибалтийским странам, несмотря на притеснение русскоязычного населения в регионе.

    Россия не выдвигает территориальных претензий к странам Балтии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью французскому журналу Le Point, передает ТАСС. По его словам, у Москвы нет проблем с прибалтийскими государствами, несмотря на ситуацию с русскоязычным населением в этих странах.

    «У России нет никаких проблем со странами Балтии и никаких территориальных претензий к ним, даже несмотря на то, что там проживают русские и их интересы постоянно попираются, в частности это касается использования русского языка. Брюссель, кстати, не обращает на это ни малейшего внимания», - подчеркнул Песков.

    Он отметил, что Москва продолжает следить за положением русских в Прибалтике, однако не предпринимает по этому поводу территориальных требований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министры обороны Эстонии и Литвы заявили, что прекращение боевых действий на Украине может привести к усилению угрозы безопасности для стран Балтии из-за возможного укрепления России. Грузия сравнила политику Прибалтики с «диктатом советской Москвы». Белорусская железная дорога выступила с инициативой восстановить прямое пассажирское железнодорожное сообщение со странами-соседями, включая Польшу и Латвию.

    23 апреля 2025, 16:28 • Новости дня
    Уничтожена удерживавшая монастырь в Курской области группировка ВСУ
    Уничтожена удерживавшая монастырь в Курской области группировка ВСУ
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившаяся в Горнальском мужском монастыре Курской области, была полностью ликвидирована российскими военными при штурме объекта.

    По словам командира полка с позывным «Апостол», в операции участвовали бойцы 177-го полка морской пехоты, 810-й и 40-й арктических бригад, а также 30-го мотострелкового полка, передает ТАСС.

    «Подразделения 177-го полка морской пехоты совместно с подразделениями 810-й бригады и 40-й арктической бригады, а также 30-го мотострелкового полка успешно овладели этой цитаделью – мужским монастырем Горнальским. Там противник весь уничтожен», – заявил Апостол.

    Напомним, в Курской области завершилась операция по возвращению Горнальского Свято-Николаевского монастыря под контроль российских сил. Минобороны обнародовало видеозапись успешных действий военных в ходе освобождения святыни.

    Военный аналитик Борис Рожин в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что освобождение Горнальского монастыря позволит расширить наступление на Сумскую область.

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    23 апреля 2025, 14:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил арест сотрудницы Русского дома в Киргизии

    Политолог Трухачев: За арестом сотрудницы Русского дома в Киргизии стоят зарубежные центры

    Эксперт объяснил арест сотрудницы Русского дома в Киргизии
    @ rushouse_bishkek

    Tекст: Анастасия Куликова

    «Банный скандал» и арест сотрудницы Русского дома в Киргизии – звенья одной цепи. Бишкек настраивают против Москвы целый ряд стран, в том числе Турция и Британия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Так он прокомментировал сообщения о подозрении сотрудницы Русского дома в вербовке наемников.

    «За действиями Киргизии, на мой взгляд, четко просматриваются «уши» зарубежных центров», – считает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. Он напомнил, что аресту сотрудницы Русского дома предшествовал «банный скандал»: в одной из московских бань задержали 59 иностранцев, в том числе киргизских граждан.

    Почти половина из них находились в России незаконно. После этого инцидента МИД республики вручил российскому послу ноту протеста и потребовал объяснений. По мнению Трухачева, эти события – «банный скандал» и арест сотрудницы Русского дома по подозрению в вербовке наемников – звенья одной цепи. «Руководство страны настраивают против Москвы», – считает политолог.

    По его мнению, во-первых, этим занимается Турция, с которой Киргизия сближается в рамках Организации тюркских государств. «Не обходится и без Британии, работающей с мигрантами, направляющимися в Россию, а также Евросоюза, который в последнее время активизировался в Средней Азии», – перечислил эксперт. «Все участники этого процесса ставят Бишкеку одно условие – «сближение с нами в обмен на отдаление с Россией», – подчеркнул Трухачев.

    Ранее стало известно об аресте сотрудницы Русского дома в Киргизии. По данным местных СМИ, речь идет о Наталье Секериной. Ее подозревают в вербовке наемников. Как сообщает ТАСС, вместе с Секериной задержаны еще четыре человека, среди них есть сотрудник пресс-службы мэрии города Оша.

    Представительство Россотрудничества заявило, что встревожено арестом сотрудницы Русского дома, но добавило, что не располагает полноценной информацией о сути обвинения. «Секерина является гражданкой Киргизии, местным сотрудником отделения, работает в Русском доме с июля 2024 года, отвечает за взаимодействие нашего ошского филиала с медиа. Знаем ее как добросовестного, открытого и ответственного сотрудника», – говорится в сообщении.

    Представительство рассчитывает, что «следствие досконально разберется в сути вопроса». В комментарии также подчеркнуто, что Российский центр науки и культуры работает исключительно в рамках межправительственного соглашения.

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    22 апреля 2025, 14:34 • Видео
    Эротические отношения немцев с оружием

    Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

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    23 апреля 2025, 11:57 • Новости дня
    Зурабишвили заявила пранкерам Вовану и Лексусу о нехватке средств оппозиции
    Зурабишвили заявила пранкерам Вовану и Лексусу о нехватке средств оппозиции
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились Петром Порошенко и Гарри Каспаровым, заявила, что оппозиция на фоне массовых протестов испытывает серьезный дефицит финансирования.

    В ходе беседы Зарубишвили заявила, что в числе основных источников финансирования грузинской оппозиции были USAID и некоторые европейские фонды, передает Первый канал.

    По ее словам, европейцы проявляли медлительность и обещали перевести деньги из правительственных программ, которые ранее были приостановлены из-за санкций и должны были быть перенаправлены гражданскому обществу, но этого так и не произошло.

    «Так что настал критический момент», – сказала она в прямой речи.

    В разговоре также затрагивались вопросы присутствия среди митингующих вооруженных людей в масках, а также обсуждалась ситуация с протестными настроениями и необходимостью внешней поддержки оппозиции.

    Ранее экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, ставшая одним из лидеров радикальной оппозиции, призвала к созданию «платформы сопротивления».

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    23 апреля 2025, 10:55 • Новости дня
    NYT: Отказ Зеленского от ключевого предложения США поставил под сомнение мирные переговоры
    NYT: Отказ Зеленского от ключевого предложения США поставил под сомнение мирные переговоры
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский госсекретарь Марко Рубио решил отказаться от участия в грядущем этапе переговоров по ситуации на Украиной в Лондоне. Причиной стала несговорчивость Зеленского, пишет NYT.

    Госсекретарь США Марко Рубио отказался участвовать в дальнейших переговорах по Украине в Лондоне после того, как Украина отвергла ключевое условие Дональда Трампа в переговорном процессе, которое заключалось в признании Крыма российской территорией и отказе от членства в НАТО, пишет The New York Times (NYT).

    Переговорщики из США, Европы и Украины все равно встретятся в Лондоне, чтобы продолжить обсуждение условий прекращения огня, а США на встрече будет представлять специальный посланник генерал Кит Келлог, однако участие посланника президента США в России Стива Уиткоффа остается под вопросом, сообщается в статье.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский днем ранее заявил журналистам, что «Украина юридически не признает оккупацию Крыма», при этом Киев готов к переговорам после прекращения огня и с исключением любых условий легализации контроля Москвы над Крымом.

    В Париже Рубио уже предупреждал, что Трамп теряет терпение в отношении миротворческого процесса и может перейти к «другим приоритетам».

    «Мы не собираемся длить эти усилия неделями и месяцами подряд», – сказал тогда Рубио журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Рубио отменил визит в Лондон после заявления Зеленского о статусе Крыма. Решение Рубио и спецпосланника Стивена Уиткоффа отказаться от поездки в Лондон для переговоров по Украине значительно снизило престиж мероприятия, отметили в Financial Times.

    Напомним, Владимир Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины, а также заявил в интервью Fox News о невозможности Украины вернуть границы 1991 года из-за недостатка вооруженных сил.

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    22 апреля 2025, 22:13 • Новости дня
    Комиков Комиссаренко и Романова лишили гражданства России по инициативе ФСБ

    Tекст: Денис Тельманов

    Два известных стендап-комика больше не являются гражданами России, такое решение приняла ФСБ, объяснив его их действиями за рубежом.

    Артисты комедийного жанра Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов лишены гражданства России по инициативе Федеральной службы безопасности, передает РИА «Новости».

    В ведомстве пояснили, что Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по подозрению в клевете в отношении президента Белоруссии (статья 367 часть 1 УК Белоруссии). Опасаясь экстрадиции, Комиссаренко покинул Россию, выехал на Украину и публично заявлял о «незаконном уголовном преследовании».

    Что касается Дмитрия Романова, он также покинул страну. По информации ФСБ, после этого комик работал волонтером в польском штабе по приему беженцев с Украины, а также участвовал в сортировке гуманитарной помощи для украинских вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минске начался заочный суд над стендап-комиком Вячеславом Комиссаренко, которого обвиняют в оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко, клевете и разжигании социальной вражды.

    В Белоруссии стендап-комика Артемия Останина задержали при попытке скрыться от правосудия и перед передачей российским коллегам белорусские силовики вручили ему мясорубку, при этом сам Останин в России подозревается в оскорблении участника спецоперации на Украине.

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    23 апреля 2025, 13:35 • Новости дня
    Польша призвала Китай остановить войну на Украине
    Польша призвала Китай остановить войну на Украине
    @ Kira Hofmann/photothek.de/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил Китаю использовать свои возможности для достижения мира на Украине и прекращения боевых действий, передает Bloomberg.

    Польский министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Китай активизировать дипломатические усилия для прекращения боевых действий на Украине, передает Bloomberg.

    «Мы считаем, что Китай может привнести новую ценность в мировой порядок – и у него есть средства для этого», – приводит агентство слова Сикорского на ежегодном обращении к польскому парламенту.

    Глава польского МИДа выразил надежду на способность КНР положить конец конфликту на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пекин положительно отреагировал на объявленное перемирие и позитивно оценил развитие переговорного процесса в отношении конфликта на Украине.

    В начале апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонной беседе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном призвала Китай активизировать усилия по урегулированию конфликта на Украине.

    При этом текущие усилия участников переговорного процесса привели к тому, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф отказались от поездки в Лондон для переговоров по Украине, что значительно снизило престиж мероприятия.

    Министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины отложили  запланированную встречу в Лондоне.

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    22 апреля 2025, 21:56 • Новости дня
    Дроны-камикадзе ВСУ сожгли магазин и десятки домов в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате атак дронов-камикадзе ВСУ на населенные пункты Брянской области полностью сгорели более 30 жилых домов и один магазин, сообщил глава региона Александр Богомаз.

    Богомаз в Telegram-канале сообщил, что в Климовском районе сгорели 29 домов: в селе Хоромное – 25, в Брахлове – два дома и магазин, а также было повреждено здание детского сада. В Сушанах сгорели еще два дома.

    В селе Грудская в Севском районе, по информации Богомаза, полностью уничтожены два жилых дома. По словам губернатора, среди местных жителей пострадавших нет.

    На прошлой неделе в результате атак, предпринятых вооруженными силами Украины, в Брянской области полностью сгорели 18 домов, повреждения получила школа.

    Ранее в результате серии атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали четыре человека, получившие осколочные и минно-взрывные травмы.

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    22 апреля 2025, 21:14 • Новости дня
    Песков призвал не ждать скорых результатов переговоров с США по Украине
    Песков призвал не ждать скорых результатов переговоров с США по Украине
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговорный процесс между Россией и США по урегулированию ситуации на Украине развивается медленно из-за сложного характера обсуждаемых вопросов, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков заявил газете Financail Times, что сейчас идет напряженная работа по урегулированию ситуации на Украине, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что переговоры с представителями США проходят сложно и требуют значительного времени.

    «Мы говорим с американцами. Работа трудная и занимает много времени, поэтому сложно ожидать немедленных результатов, и эта работа не может вестись публично», – сказал представитель Кремля.

    Ранее Госдеп США заявил о скором завершении обсуждений по Украине. Аналогичное заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, обсуждения по урегулированию конфликта на Украине не могут продолжаться вечно.

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    23 апреля 2025, 17:54 • Новости дня
    Вэнс призвал Россию и Украину «заморозить границы» по линии соприкосновения

    Вице-президент США Вэнс призвал Россию и Украину сделать «последний шаг» в переговорах

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский вице-президент Вэнс призвал Москву и Киев принять предложение, иначе Вашингтон завершит посредничество по вопросу прекращения огня на Украине, сообщает CBS News.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Москву и Киев о необходимости сделать решительный шаг и определиться с каким-либо решением, иначе Вашингтон готов завершить свои усилия по прекращению огня на Украине, сообщает телеканал CBS News.

    Эти слова стали вторым предупреждением от администрации Трампа менее чем за неделю, несмотря на частые обещания президента США о быстром прекращении конфликта за счет заключения выгодной обеим сторонам сделки.

    Вэнс отметил, что США сделали «очень четкое предложение» и русским, и украинцам, и пришло время либо им ответить на это «да», либо Соединенным Штатам выйти из процесса.

    «Я думаю, пришло время сделать если не последний шаг, то один из последних шагов, который заключается в том, что стороны заявляют о готовности прекратить убивать, заморозить границы на уровне, близком к тому, где они находятся сегодня. Теперь, конечно, это означает, что и украинцы, и русские должны будут отказаться от части территории, которой они сейчас владеют», – сказал Вэнс журналистам в Индии, где он пребывает с четырехдневным визитом.

    При этом в среду стало известно, что вторая встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине, которая должна была пройти в Лондоне, отложена на неопределенный срок.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал решение США понизить уровень участия в переговорах в Лондоне связанным с тем, что Киев ограничил повестку встречи лишь обсуждением краткосрочного перемирия.

    До этого американский госсекретарь Марко Рубио решил отказаться от участия в грядущем этапе переговоров по ситуации на Украиной в Лондоне. Причиной стала несговорчивость Зеленского.

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    23 апреля 2025, 15:37 • Новости дня
    Минфин заявил о росте доходов россиян

    Глава Минфина Силуанов сообщил о росте реальных доходов россиян за пять лет

    Tекст: Евгения Караваева

    Силуанов: Реальные располагаемые доходы населения России увеличились на 20% за последние пять лет, несмотря на непростую экономическую ситуацию.

    За последние пять лет реальные располагаемые доходы россиян выросли на 20%, сообщил министр финансов Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Минфина, передает ТАСС.

    Глава ведомства отметил, что этот период был для страны непростым, однако удалось избежать «финансового разгильдяйства» и обеспечить поступательный рост доходов населения.

    Силуанов подчеркнул, что главная задача Минфина – грамотно и сбалансированно распределять финансы ради развития страны и повышения качества жизни граждан.

    «Причем делать это нужно профессионально, открыто, получать конкретный результат, что соответствует ценностям Министерства финансов, которые также определены в качестве нашей ключевой задачи. Это большое искусство, поскольку во всем нужна мера, баланс», – прокомментировал Силуанов.

    По мнению главы Минфина, ответственность ведомства заключается в поиске «тонкого баланса» между различными финансовыми потребностями. Он также напомнил, что мировая история знает немало случаев, когда «финансовое расстройство» приводило к краху государств. При этом доверие к финансовой политике страны, по его словам, определяет благополучие граждан, настроение деловых кругов и влияет на безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал, что социальные пенсии в России увеличат более чем на 14,5% с 1 апреля 2025 года. Москвичам для получения ипотеки в 2025 году потребуется доход не менее 199 тыс. рублей, а работница завода в Ленинградской области на совещании с правительством постеснялась назвать размер своей зарплаты президенту России, однако подтвердила хорошие условия труда.

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    22 апреля 2025, 22:27 • Новости дня
    Следствие запросило арест главы цифрового департамента Росгвардии

    Tекст: Денис Тельманов

    Михаил Варенцов может быть заключен под стражу по решению гарнизонного военного суда по ходатайству следствия.

    Следствие направило в 235-й гарнизонный военный суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии Михаила Варенцова, сообщает РИА «Новости». Как рассказали изданию в суде, соответствующее прошение уже поступило и будет рассмотрено в установленном порядке.

    «В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Варенцова Михаила Александровича», – говорится в сообщении.

    Ранее, в середине марта, этот же суд отправил в СИЗО руководителя главного центра информационных технологий Росгвардии Николая Чепкасова, который ханимал эту должность с декабря 2022 года.

    В чем обвиняются задержанные, не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи задержали начальника главного центра информационных технологий Росгвардии Николая Чепкасова, которого в ближайшее время доставят в суд для избрания меры пресечения. Ранее военный суд Москвы арестовал бывшего главу департамента Росгвардии Константина Рябых по подозрению в получении взятки в 15 млн рублей.

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    23 апреля 2025, 05:08 • Новости дня
    Стало известно о датах и участниках конкурса «Интервидение»

    Швыдкой сообщил о планах провести «Интервидение» в сентябре

    Tекст: Денис Тельманов

    Музыкальный конкурс «Интервидение» может пройти в Подмосковье в сентябре 2025 года, более двадцати пяти стран выразили готовность присоединиться к мероприятию.

    Как передает РИА «Новости», Михаил Швыдкой заявил, что более двадцати пяти стран мира выразили желание участвовать в международном музыкальном конкурсе «Интервидение». По словам Швыдкого, больше двадцати пяти стран-участниц – это почти максимальное допустимое количество, которого, по его мнению, достаточно для реализации такого масштабного мероприятия.

    Также Швыдкой сообщил, что конкурс «Интервидение», скорее всего, пройдет 20-21 сентября 2025 года на «Live Арене» в Подмосковье. Он подчеркнул, что точная дата будет определена позднее, но ориентировочно мероприятие состоится в последней декаде сентября.

    Спецпредставитель президента добавил, что представитель России на конкурсе, вероятно, будет определен после 9 мая. «Что касается представителя от России, я думаю, что это будет понятно после 9 мая», – отметил Швыдкой.

    Конкурс пройдет по указу президента России Владимира Путина, подписанному ранее, а площадкой для события станет «Live Арена» в Московской области. Об этом ранее рассказывал директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 году международного музыкального конкурса «Интервидение» в Москве и Московской области, правительство России утвердило состав организационного комитета конкурса, а руководитель проекта Кристина Попельнюк заявила, что «Интервидение» укрепит международное сотрудничество в многополярном мире в противовес «Евровидению», продвигающему чуждые большинству стран ценности.

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    23 апреля 2025, 05:17 • Новости дня
    Российская армия уничтожила станции Starlink и расчеты ВСУ

    Группировка «Запад» ликвидировала 10 минометных расчетов и три Starlink ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения группировки войск «Запад» за сутки нанесли тяжелые потери ВСУ, уничтожив минометные расчеты и станции спутниковой связи.

    О нанесении ударов по формированиям четырех механизированных, егерской и двух территориальных бригад ВСУ сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-центр группировки «Запад». Удары были нанесены в районах Каменки, Дорошовки, Московки, Нового Кировска и Ямполя.

    Начальник пресс-центра Иван Бигма сообщил, что за сутки уничтожены 11 беспилотников, до 250 украинских военнослужащих, две станции радиоэлектронной борьбы, десять минометных расчетов и три станции спутниковой связи Starlink. По его словам, российские силы также вывели из строя БТР M113, бронированную машину HMMWV, пять автомобилей, три роботизированные платформы, две самоходные артиллерийские установки и три полевых склада боеприпасов.

    Кроме того, танкисты группировки «Центр» на красноармейском направлении в ДНР уничтожили огневые точки ВСУ, что позволило штурмовым группам овладеть крупным опорным пунктом. Как сообщило РИА Новости, действия российских танкистов сопровождались применением средств радиоэлектронной борьбы против FPV-дронов. Беспилотники зафиксировали точность нанесенного удара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, артиллерия группировки «Центр» уничтожила танк и скопление пехоты ВСУ на красноармейском направлении, чем сорвала ротацию украинских сил, подразделения Западной группировки войск за сутки нанесли удар по инфраструктуре ВСУ, уничтожив 33 беспилотника, 27 пунктов управления ими и 10 станций спутниковой связи Starlink, а на сумском направлении российская артиллерия уничтожила украинский пункт управления беспилотниками, поддержав штурмовые подразделения.

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    23 апреля 2025, 19:02 • Новости дня
    Британский Spectator объяснил провал переговоров по Украине в Лондоне

    Spectator: Зеленский совершит политическое самоубийство, согласившись на условия США

    Tекст: Ирма Каплан

    Переговоры по урегулированию конфликта на Украине провалятся ввиду ключевой причины, связанной с позицией Киева по Крыму. Зеленский решительно против признания Крыма российским, так как в противном случае он совершит политическое самоубийство, пишет Spectator.

    Очередной раунд переговоров по ситуации на Украине в Лондоне гарантированно закончится провалом из-за жесткой позиции Киева по Крыму – Зеленский не признает Крым российским, так как в противном случае он совершит политическое самоубийство, пишет британский журнал Spectator.

    Автор статьи обозреватель Оуэн Мэтьюз объясняет, что глава киевского режима не может принять предложение США и признать Крымский полуостров российским на законных основаниях. И это не из-за вредности, упрямства, жажды войны или неспособности принять  реальность, в которой Украина никогда не вернет Крым.

    «Зеленский не может принять это, потому что такая уступка будет политическим самоубийством. Это несет в себе большой риск спровоцировать гражданскую войну внутри Украины. И для него это конституционно невозможно. На какие бы компромиссы Киев ни мог пойти в отношении этой территории, единственная красная черта, которую Киев никогда не сможет пересечь, – это признать де-юре потерю собственных земель», – сказано в статье.

    Мэтьюз пишет, что все стороны переговоров осознают и невозможность возврата Крыма Украине, и неспособность участников переговоров договориться, но процесс все равно продолжается хотя бы ради некоторых компромиссов, на которые могут пойти стороны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Москву и Киев о необходимости сделать решительный шаг и определиться с каким-либо решением, иначе Вашингтон готов завершить свои усилия по прекращению огня на Украине.

    До этого американский госсекретарь Марко Рубио решил отказаться от участия в грядущем этапе переговоров по ситуации на Украиной в Лондоне. Причиной стала несговорчивость Зеленского.

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    22 апреля 2025, 23:39 • Новости дня
    Экстренно севший самолет Utair Москва – Сочи после задержки вылетел из Минвод

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздушное судно, задержавшееся в Минеральных Водах из-за непогоды, направлено в Сочи после более суток ожидания с 79 пассажирами на борту.

    Рейс авиакомпании Utair, следующий по маршруту Москва – Сочи, был вынужден совершить посадку в Минеральных Водах из-за неблагоприятных метеоусловий в пункте назначения, передает РИА «Новости». Самолет вылетел из аэропорта Внуково»утром 21 апреля, однако прибытие в Сочи оказалось невозможным из-за погодных условий.

    По информации Росавиации, из Минеральных Вод в Сочи воздушное судно отправилось только 22 апреля в 18.16 по московскому времени. На борту находились 79 пассажиров, остальные 90 человек приняли решение добираться до Сочи самостоятельно.

    В Росавиации уточнили, что из Сочи в Москву тот же самолет вылетел обратно в 20.42 с 88 пассажирами на борту и должен приземлиться во Внуково около полуночи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет рейса из Петербурга в Киров совершил экстренную посадку в Шереметьево после обнаружения проблем с давлением в гидросистеме, а рейс авиакомпании «Россия» из Петербурга в Алма-Ату сел в Москве из-за технических причин, предположительно из-за течи топлива на борту.

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