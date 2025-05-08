Путин назвал содержательными переговоры России и Китая

Путин провел рабочую встречу с Кадыровым в Кремле

Путин обсудил с Кадыровым рост экономики и промышленности Чечни

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин поприветствовал Кадырова и отметил его участие в протокольных мероприятиях и встречах с иностранными гостями, передает сайт Кремля. Затем президент попросил главу региона расскать об экономической ситуации в республике.

«Мы начали этот год очень хорошо – с ростом экономических показателей на 32%, промышленное производство выросло на 47%, вырос объем строительных работ – сегодня он составляет более восьми миллионов квадратных метров», – заявил Кадыров. По его словам, эти результаты свидетельствуют о положительной динамике и эффективности работы в республике.



Руководитель региона затронул и тему участия военнослужащих из Чеченской республики в специальной военной операции, обратив внимание на их вклад.

Президент России отметил, что лично побывал в подготовительном центре, созданном на территории республики. «Должен сказать, что подразделения, которые вы формируете – они интернациональные, я увидел, что ребята приезжают к вам со всей России, проходят подготовку, очень хорошую подготовку высокого качества, высокого уровня, и воюют здорово, прекрасно воюют», – сказал Путин.

Он добавил, что почти каждый день получает доклады от начальника Генерального штаба о положении дел на линии фронта. «Ну и, как правило, упоминает, конечно, и о тех ребятах, которые прошли подготовку у вас, "Ахмат", но и не только "Ахмат", ведь у вас проходят [подготовку] ребята из других регионов и воюют блестяще», – подчеркнул глава государства.

Говоря о положительных изменениях в регионе, президент отметил: «Что касается достижений сегодняшнего дня и в стройке, и в развитии экономики в целом, то это не может не радовать, и уверен, что и чеченский народ может этим гордиться так же, как мы все гордимся».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своей отставке и упомянул, что ранее направлял просьбы освободить его от должности. Позже он подчеркнул, что вопрос о его возможной отставке зависит исключительно от решения президента России.