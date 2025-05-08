Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.5 комментариев
Путин назвал содержательными переговоры России и Китая
Путин: Переговоры России и Китая прошли в теплой и конструктивной атмосфере
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что переговоры с председателем Китайской Народной Республики прошли в традиционно теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере.
По его словам, встречи были весьма содержательными и продуктивными. «Наши переговоры с председателем Китайской Народной Республики прошли в традиционно теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере, были весьма содержательными и продуктивными», – отметил российский лидер по итогам российско-китайских переговоров, передает РИА «Новости».
Ранее в ходе встречи с Путиным Цзиньпин подчеркнул готовность Пекина и Москвы совместно противостоять попыткам искажения исторических фактов о Второй мировой войне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России в рамках переговоров с Цзиньпином заявил, что развитие отношений между Россией и Китаем не направлено против кого-либо. Председатель КНР отметил, что углубление партнерства Москвы и Пекина способствует процветанию двух стран.