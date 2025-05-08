  • Новость часаБелоусов вручил звезды Героев России участникам СВО
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Надо делать все, чтобы память о наших ребятах жила вечно»
    ВСУ дважды пытались прорвать границу России в Курской области после объявления перемирия
    Яковенко заявил о грядущей исторической победе России над Западом
    Cиноптик назвал температуру воздуха перед началом парада в Москве
    Путин: Россия и Китай считают, что ООН должна играть центральную роль в мировых делах
    Кремль: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали Украину в ходе прошедших переговоров
    ВС России до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР
    Стало известно о визите депутатов Европарламента в Москву 9 мая
    Россиянам разрешили безвозмездно использовать 52 военные песни на праздниках
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Темное просвещение пугает Макрона и масонов

    Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Визит Си Цзиньпина на Парад – это про ценности

    При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.

    2 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Можно ли герою бить жену

    Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?

    22 комментария
    8 мая 2025, 14:26 • Новости дня

    Путин назвал содержательными переговоры России и Китая

    Путин: Переговоры России и Китая прошли в теплой и конструктивной атмосфере

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин сообщил, что переговоры с председателем Китайской Народной Республики прошли в традиционно теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере.

    По его словам, встречи были весьма содержательными и продуктивными. «Наши переговоры с председателем Китайской Народной Республики прошли в традиционно теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере, были весьма содержательными и продуктивными», – отметил российский лидер по итогам российско-китайских переговоров, передает РИА «Новости».

    Ранее в ходе встречи с Путиным Цзиньпин подчеркнул готовность Пекина и Москвы совместно противостоять попыткам искажения исторических фактов о Второй мировой войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России в рамках переговоров с Цзиньпином заявил, что развитие отношений между Россией и Китаем не направлено против кого-либо. Председатель КНР отметил, что углубление партнерства Москвы и Пекина способствует процветанию двух стран.

    8 мая 2025, 00:52 • Новости дня
    Началось объявленное Путиным перемирие к 80-летию Победы

    Началось объявленное Путиным трехдневное перемирие к 80-летию Победы

    Tекст: Денис Тельманов

    С полуночи 8 мая вступило в силу объявленное на трое суток президентом России Владимиром Путиным перемирие в дни празднования 80-летия дня Победы. При этом российские войска готовы отражать возможные атаки украинской стороны.

    Россия прекратила боевые действия на 72 часа в рамках перемирия, объявленного президентом Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС. Перемирие началось с полуночи 8 мая и завершится в полночь 11 мая.

    Российская сторона подчеркнула, что Вооруженные силы России готовы отразить возможные атаки в случае нарушений перемирия со стороны Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля по ранее объявленному перемирию остается неизменной, дополнительных указаний не поступало.

    Вооруженные силы Украины вечером 7 мая совершили массированную атаку беспилотниками на российские регионы. ПВО уничтожила БПЛА противника в том числе над Москвой.

    Это третье перемирие, объявленное за время спецоперации на Украине. Первое проходило в январе 2023 года по случаю Рождества, второе – в апреле в связи с Пасхой. В обоих случаях украинская сторона нарушала условия прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что единственным препятствием к перемирию остается Киев, который нарушает договоренности и не желает серьезно обсуждать условия долгосрочного прекращения огня.

    Коментарии (13)
    6 мая 2025, 17:10 • Новости дня
    Названы сроки визита Путина в Китай

    Ушаков анонсировал визит Путина в Китай

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил журналистам о предстоящей поездке российского лидера в Китай.

    По его словам, визит Владимира Путина в КНР запланирован на конец августа – начало сентября этого года, передает РИА «Новости».

    В мае прошлого года Владимир Путин посетил Пекин с государственным визитом. Он заявил, что считает символичным тот факт, что первый зарубежный визит после переизбрания на новый срок он совершил именно в Китай, а также назвал отношения Москвы и Пекина образцом выстраивания связей между государствами-соседями.

    Коментарии (46)
    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    Коментарии (0)
    7 мая 2025, 17:44 • Новости дня
    Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве России и Венесуэлы
    Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве России и Венесуэлы
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро заключили договор о стратегическом партнерстве, сообщила пресс-служба Кремля.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что церемония подписания прошла в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца.

    Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере безопасности, противодействия терроризму, экстремизму, фальсификации истории и героизации нацизма. Кроме того, в документе закреплено намерение наращивать кооперацию в экономике, включая энергетику, транспорт, добычу полезных ископаемых и связь, указали в пресс-службе.

    Аналогичные соглашения у России действуют только с Ираном и КНДР.

    Ранее Путин во время переговоров с Мадуро положительно охарактеризовал динамику двусторонних отношений, отметив личный вклад венесуэльского лидера.

    Напомним, в Москве стартовали переговоры между Путиным и Мадуро. В среду Мадуро вместе с супругой Силией Флорес прибыл в российскую столицу для участия в переговорах и памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

    Коментарии (15)
    7 мая 2025, 18:34 • Новости дня
    Путин провел рабочую встречу с Кадыровым в Кремле

    Путин обсудил с Кадыровым рост экономики и промышленности Чечни

    Путин провел рабочую встречу с Кадыровым в Кремле
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рабочая встреча президента России Владимира Путина с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым состоялась в Кремле

    Путин поприветствовал Кадырова и отметил его участие в протокольных мероприятиях и встречах с иностранными гостями, передает сайт Кремля. Затем президент попросил главу региона расскать об экономической ситуации в республике.

    «Мы начали этот год очень хорошо – с ростом экономических показателей на 32%, промышленное производство выросло на 47%, вырос объем строительных работ – сегодня он составляет более восьми миллионов квадратных метров», – заявил Кадыров. По его словам, эти результаты свидетельствуют о положительной динамике и эффективности работы в республике.

    Руководитель региона затронул и тему участия военнослужащих из Чеченской республики в специальной военной операции, обратив внимание на их вклад.

    Президент России отметил, что лично побывал в подготовительном центре, созданном на территории республики. «Должен сказать, что подразделения, которые вы формируете – они интернациональные, я увидел, что ребята приезжают к вам со всей России, проходят подготовку, очень хорошую подготовку высокого качества, высокого уровня, и воюют здорово, прекрасно воюют», – сказал Путин.

    Он добавил, что почти каждый день получает доклады от начальника Генерального штаба о положении дел на линии фронта. «Ну и, как правило, упоминает, конечно, и о тех ребятах, которые прошли подготовку у вас, "Ахмат", но и не только "Ахмат", ведь у вас проходят [подготовку] ребята из других регионов и воюют блестяще», – подчеркнул глава государства.

    Говоря о положительных изменениях в регионе, президент отметил: «Что касается достижений сегодняшнего дня и в стройке, и в развитии экономики в целом, то это не может не радовать, и уверен, что и чеченский народ может этим гордиться так же, как мы все гордимся».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своей отставке и упомянул, что ранее направлял просьбы освободить его от должности. Позже он подчеркнул, что вопрос о его возможной отставке зависит исключительно от решения президента России.

    Коментарии (0)
    8 мая 2025, 10:17 • Новости дня
    Путин начал встречу с Си Цзиньпином в Кремле

    Встреча Путина и Си Цзиньпина началась в Кремле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле началась встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином, во время которой планируется обсудить украинский конфликт и газопровод «Сила Сибири – 2».

    Владимир Путин встретил председателя КНР Си Цзиньпина в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС. Визит китайского лидера приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Ожидается обсуждение ключевых международных и двусторонних тем, включая украинский конфликт, отношения России и США, а также сотрудничество в энергетической сфере. Особое значение имеет проект газопровода «Сила Сибири – 2» с Ямала и Западной Сибири в Китай.

    Помимо переговоров с участием делегаций, предусмотрена личная беседа лидеров. По итогам встречи планируется подписание двух совместных заявлений и нескольких межправительственных документов.

    Путин и Си Цзиньпин также выступят перед прессой. В заключительной части визита намечено неформальное чаепитие тет-а-тет, подчеркивающее доверительный характер отношений. Завтра Си Цзиньпин будет главным гостем на параде Победы в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер КНР Си Цзиньпин прилетел в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

    Еврокомиссия приняла к сведению поездку главы КНР Си Цзиньпина в Россию.

    В ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина будут обсуждаться стратегически важные для всего мира вопросы и подпишутся документы, укрепляющие партнерство между Россией и Китаем.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 18:20 • Новости дня
    Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор

    Путин и Нетаньяху подтвердили решимость противодействовать фальсификации истории

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре отметили 80-летие Великой Победы и подчеркнули важность борьбы с фальсификацией истории Второй мировой войны.

    Разговор Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху состоялся, передает сайт Кремля. Лидеры обменялись поздравлениями в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент России передал пожелания здоровья и благополучия ветеранам, проживающим в Израиле.

    В ходе беседы стороны выразили решимость сохранять правду о событиях Второй мировой войны и противодействовать попыткам пересмотра ее итогов. Было подчеркнуто значение Красной армии и советского народа в победе над нацизмом. Путин отметил: «Память о героях войны, тех, кто отдал жизни ради Победы, свято чтят как в России, так и в Израиле, где 9 мая также является государственным праздником».

    Также обсуждались вопросы двусторонних отношений и ситуация в ближневосточном регионе.

    Ранее во вторник президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, в ходе которых обсуждались контакты между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной сделке. Президент Ирана Масуд Пезешкиан поздравил Владимира Путина с 80-летием Победы и выразил благодарность за помощь после взрыва в порту Шахид-Раджаи.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 14:45 • Новости дня
    Путин заявил о стремительном росте электронной торговли в стране

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России подчеркнул быстрый рост сектора интернет-торговли, обсудив актуальные вопросы с главой «Деловой России» Алексеем Репиком.

    По его словам, сектор электронной торговли в России демонстрирует динамичный рост, передает ТАСС.

    Путин акцентировал внимание на успехах этой сферы, а также на необходимости выработки баланса между офлайн- и электронной торговлей.

    Президент отдельно отметил, что сектор развивается «семимильными шагами». В ходе беседы обсуждались проблемы дисбаланса между традиционной и онлайн-торговлей.

    Руководитель «Деловой России» Алексей Репик заявил, что электронная торговля в стране стала мощной и конкурентоспособной отраслью.

    Ранее куратор проекта «КиберЛюди» Мария Василькова выделила приоритет помощи людям как главную цель технологических инициатив.

    Коментарии (0)
    8 мая 2025, 11:27 • Новости дня
    Путин заявил, что развитие отношений РФ и КНР не направлено против кого бы то ни было

    Путин назвал отношения России и Китая равноправным стратегическим сотрудничеством

    Путин заявил, что развитие отношений РФ и КНР не направлено против кого бы то ни было
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином в Кремле президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва и Пекин выстраивают стратегическое партнерство на принципах равноправия и взаимной выгоды, не направленное против третьих стран.

    Российский президент Владимир Путин заявил, что развитие отношений между Россией и Китаем не направлено против других стран, передает ТАСС.

    Он отметил: «Мы развиваем наши связи во благо народов обеих стран и не против кого бы то ни было. Наши отношения носят равноправный, взаимовыгодный и неконъюнктурный характер».

    По словам Путина, выстраивание добрососедских отношений, укрепление дружбы и расширение сотрудничества основано на стратегическом взаимодействии между Россией и КНР. Глава государства также подчеркнул, что между странами установлено всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле началась встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином.

    Си Цзиньпин отметил, что дальнейшее углубление партнерства Москвы и Пекина способствует процветанию обеих стран.

    Владимир Путин во время переговоров в Москве подчеркнул важность прямого доверительного диалога и личных отношений с председателем КНР.

    Коментарии (9)
    6 мая 2025, 14:30 • Новости дня
    Путин призвал обеспечить баланс при возвращении западных компаний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вопрос возвращения западных компаний на российский рынок требует баланса между свободной конкуренцией и интересами российских производителей, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин на встрече с главой «Деловой России» Алексеем Репиком заявил о важности тщательно продуманного подхода к возврату западных компаний из недружественных стран на российский рынок, передает ТАСС. Он подчеркнул, что решение этого вопроса становится все более актуальным на фоне инвестиций, сделанных российскими компаниями в освободившиеся ниши.

    По словам главы государства, необходим анализ возможных форматов возвращения зарубежных компаний, чтобы обеспечить баланс между развитием конкуренции и защитой национального производителя. Путин отметил: «Здесь баланс должен быть между развитием конкуренции и защитой национального производителя, тем более если наши национальные производители проинвестировали в те или другие предприятия».

    Газета Financial Times писала, что юридические фирмы фиксируют повышенный интерес западных сырьевых и судоходных компаний к возвращению на российский рынок на фоне возможного смягчения санкций США.

    В апреле Министерство промышленности и торговли России подготовило предложения по критериям возвращения иностранных компаний в страну.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев подчеркивал, что западные компании ушли из России сами и им будет сложно вернуться, вне зависимости от причин их ухода.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 14:07 • Новости дня
    Президент Ирана поздравил Путина с юбилеем Победы

    Иранский лидер поблагодарил Россию за поддержку после взрыва в Шахид-Раджаи

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В телефонном разговоре президент Ирана Масуд Пезешкиан поздравил президента России Владимира Путина с 80-летием Победы и выразил благодарность за помощь после взрыва в порту Шахид-Раджаи.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан тепло поздравил российского лидера Владимира Путина и всех граждан России с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, передает Кремль. В сообщении отмечается, что поздравление прозвучало во время телефонного разговора.

    Также Пезешкиан выразил отдельную благодарность российской стороне за оперативную помощь в ликвидации последствий взрыва в порту Шахид-Раджаи, который произошел 26 апреля. Он подчеркнул высокий профессионализм специалистов МЧС России, участвовавших в работе после происшествия.

    Владимир Путин, в свою очередь, вновь выразил соболезнования по поводу гибели людей в результате трагедии в иранском порту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в иранском порту Шахид-Раджаи 28 апреля начались работы по тушению крупного пожара с участием специалистов МЧС России.

    Президент Владимир Путин поручил направить в Иран самолеты МЧС для борьбы с возгоранием в порту Бендер-Аббас.

    Посольство России сообщило о взятии под контроль пожара в Бендер-Аббасе.

    Коментарии (0)
    8 мая 2025, 12:29 • Новости дня
    Путин анонсировал подписание с Китаем соглашения о взаимной защите инвестиций

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин сообщил о планах подписать новое соглашение с КНР, которое направлено на поощрение и взаимную защиту инвестиций между двумя странами.

    Президент России Владимир Путин анонсировал подписание обновленного межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между Россией и Китаем, передает РИА «Новости».

    «Сегодня будем подписывать обновленные межправсоглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, которые, уверен, окажут позитивное влияние на формирование более благоприятной деловой среды и придаст серьезный импульс развитию нашей хозяйственной кооперации», – заявил президент России.

    Ранее Владимир Путин заявил, что развитие отношений России и Китая не направлено против кого бы то ни было.

    Напомним, в Кремле началась встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином. Си Цзиньпин отметил, что дальнейшее углубление партнерства Москвы и Пекина способствует процветанию обеих стран.

    Владимир Путин во время переговоров в Москве подчеркнул важность прямого доверительного диалога и личных отношений с председателем КНР.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 13:51 • Новости дня
    Песков пообещал своевременно сообщить о подписании указа по валютной выручке

    Кремль сообщил о готовности вовремя проинформировать о подписании валютного указа

    Tекст: Ирма Каплан

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил на брифинге о готовности оперативно известить общественность о подписании президентом указа по продаже валютной выручки экспортерами.

    Кремль своевременно проинформирует о подписании президентом России Владимиром Путиным указа о требованиях к экспортерам по продаже валютной выручки, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Сразу же вас проинформируем, сразу он будет опубликован», – цитирует его ТАСС.

    Вопрос о введении новых требований к валютной выручке на контроле у администрации президента и решение по нему будет оперативно доведено до общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Центробанк не поддержал продление продажи валютной выручки. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил о разногласиях с ЦБ России по данному вопросу.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 13:49 • Новости дня
    Путин и Пезешкиан обсудили переговоры по ядерной сделке Ирана

    Кремль сообщил о телефонных переговорах Путина и Пезешкиана по ядерной сделке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, в ходе которых обсуждались детали контактов между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной сделке.

    Президенты России и Ирана обсудили актуальные международные и региональные вопросы, включая ход переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана по иранской ядерной программе, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В сообщении пресс-службы Кремля отмечается, что лидеры обменялись мнениями относительно перспектив соглашения. В ходе беседы особо подчеркивалась готовность российской стороны содействовать продвижению диалога с целью достижения справедливой и основанной на принципах международного права договоренности.

    Москва выразила поддержку развитию контактов между Тегераном и Вашингтоном, отметив важность дипломатического решения вопросов по ядерной программе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, третий раунд непрямых переговоров между Ираном и США по ядерной программе прошел в Маскате.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что высказывания американских властей о необходимости полной ликвидации иранской ядерной программы вызывают обеспокоенность в Тегеране и затрудняют перспективы заключения нового соглашения.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 17:40 • Новости дня
    Кремль сообщил о предстоящих переговорах Путина и Мадуро в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры президента России Владимира Путина с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро состоятся 7 мая, сообщил Кремль.

    По информации из Telegram-канала Кремля, в ходе встречи главы государств обсудят текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между странами в сферах политики, экономики, финансов, науки, техники и культуры, а также обменяются мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки.

    По итогам переговоров Путин и Мадуро подпишут межгосударственный договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой.

    Также сообщается, что Николас Мадуро примет участие в праздничных мероприятиях в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Напомним, президент России Владимир Путин пригласил президента Венесуэлы Николаса Мадуро на празднование Дня Победы 9 мая в Москве. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что Мадуро принял приглашение в Москву на 9 мая.

    Коментарии (0)
    7 мая 2025, 13:36 • Новости дня
    Bloomberg назвало «Силу Сибири – 2» темой переговоров Путина и Си Цзиньпина в Москве

    Bloomberg: Путин и Си Цзиньпин в Москве обсудят газопровод «Сила Сибири – 2»

    Tекст: Ирма Каплан

    Лидеры России и Китая в ходе переговоров в Москве обсудят детали соглашения по строительству газопровода «Сила Сибири – 2», включая возможную цену и предпочтительный маршрут без участия Монголии, передает Bloomberg.

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином во время визита последнего на торжества в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне могут затронуть тему строительства газопровода «Сила Сибири – 2», передает Bloomberg.

    «Основными темами станут стоимость газа, условия поставок и маршрут будущего трубопровода. Москва заинтересована в скорейшем заключении сделки, чтобы увеличить экспорт газа в Китай на фоне западных санкций и сокращения европейского рынка. <...> Экономическое напряжение с обеих сторон может приблизить их на шаг к компромиссу», – говорится в материале.

    Пекин, по словам информаторов агентства, пытается установить ставку между внутренней ценой на газ в России и суммой, которую платит за газ по первоначальному трубопроводу «Сила Сибири», который начал транспортировать топливо в 2019 году.

    При этом у сторон сохраняются некоторые разногласия, в частности, Китай будет настаивать на прямом соединении, предпочитая избегать пути через Монголию.

    Несмотря на активизацию переговоров, формальное подписание соглашения во время визита не ожидается, отмечают источники Bloomberg.

    Газопровод «Сила Сибири – 2» позволит России поставлять дополнительно 50 млрд кубических метров газа в год, а Китаю – заменить дорогой импорт сжиженного природного газа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй в апреле назвал отправку голубого топлива из России в Китай через казахстанскую территорию экономически нецелесообразной. В конце декабря 2024 года газета ВЗГЛЯД разбиралась, не навредит ли запуск на полную мощность газопровода «Сила Сибири» другому российскому проекту – «Силе Сибири – 2».

    Коментарии (0)
    Главное
    Верховная рада единогласно ратифицировала соглашение с США о недрах
    Власти Молдавии запретили проводить «Бессмертный полк» в центре Кишинева
    СМИ: Индия и Пакистан провели воздушный бой с участием 125 самолетов
    Посольство США перепугало посетителей торговых центров в Тбилиси
    Венесуэла заявила о планах присоединиться к БРИКС
    Диетолог рассказал, можно ли пить кефир с сахаром и запивать им таблетки
    В открытый доступ выложен список веществ для коррекции биологических часов человека

    ОПЕК+ бьет по нефтяным ценам ради сохранения сделки

    ОПЕК+ снова удивила рынки, заявив о более высоком повышении добычи не только в мае, но и в июне. В итоге мировые цены на нефть даже обвалились до четырехлетнего минимума. Однако ОПЕК+ таким образом пытается, наоборот, спасти мировой нефтяной рынок от действительно шокового сценария. Что может быть еще хуже нефтяных цен ниже 60 долларов за баррель? Подробности

    Перейти в раздел

    Смена власти в Германии не сулит ничего хорошего

    В ФРГ представлены все министры нового правительства, скоро они приступят к обязанностям. Но уже на этом этапе партия нового канцлера – лидера ХДС Фридриха Мерца – уступает по популярности «Альтернативе для Германии». Поэтому в Берлине начали процесс по запрету главной оппозиционной силы страны. Чего еще ждать от Мерца? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев задумал новую провокацию в Курской области

    После поражения в Курской области ВСУ пытаются атаковать регион с нового направления – с территории Сумской области они совершают вылазки в направлении Теткино и Нового Пути. В чем заключается замысел противника в этом районе и как Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничье? Подробности

    Перейти в раздел

    США хотят превратить «Северные потоки» в бизнес-козырь

    Президент Дональд Трамп заявил, что может назвать тех, кто стоит за диверсией по подрыву российских газопроводов «Северный поток». Он также отверг версию о причастности к этому России. Как отмечают эксперты, США заинтересованы получить контроль над газопроводом, чтобы контролировать поставки энергоресурсов в Европу. Поэтому информация о заказчиках и исполнителях диверсии дает Трампу дополнительные возможности для реализации этого бизнес-проекта. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

      Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    • В Германии меняется власть. Что дальше?

      Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............