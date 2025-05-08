Лукашенко объяснил, почему «немножко задержался» во власти

Tекст: Елизавета Шишкова

Заявление президента прозвучало на церемонии открытия Международного выставочного центра в Минске, передает ТАСС. Александр Лукашенко отметил: «Как я вам и обещал: фактически новое поколение приведено к власти. Но я немножко задержался [у власти], но потерпите, ведь должны быть и опытные люди». По его словам, важно дать возможность молодежи проявить себя и посмотреть, на что она способна.

Лукашенко подчеркнул, что система госуправления в стране выстроена, и призвал граждан добросовестно исполнять профессиональные обязанности. Он добавил: «Ничего от вас больше не требую. Все остальное мы будем решать – каждый на своем месте».

Президент выразил уверенность, что у власти находятся настоящие патриоты, заботящиеся о будущем страны для своих детей. Лукашенко также добавил: «Ну, и мы еще хотим пожить».

Напомним, Александр Лукашенко был переизбран на седьмой президентский срок с результатом 86,82%. 25 марта Лукашенко вступил в должность, приняв присягу на белорусском языке во время церемонии инаугурации в Минске.