Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.0 комментариев
Лукашенко объяснил, почему «немножко задержался» во власти
На церемонии открытия Международного выставочного центра в Минске Александр Лукашенко признал, что «задержался» во власти, чтобы подготовить новое поколение управленцев.
Заявление президента прозвучало на церемонии открытия Международного выставочного центра в Минске, передает ТАСС. Александр Лукашенко отметил: «Как я вам и обещал: фактически новое поколение приведено к власти. Но я немножко задержался [у власти], но потерпите, ведь должны быть и опытные люди». По его словам, важно дать возможность молодежи проявить себя и посмотреть, на что она способна.
Лукашенко подчеркнул, что система госуправления в стране выстроена, и призвал граждан добросовестно исполнять профессиональные обязанности. Он добавил: «Ничего от вас больше не требую. Все остальное мы будем решать – каждый на своем месте».
Президент выразил уверенность, что у власти находятся настоящие патриоты, заботящиеся о будущем страны для своих детей. Лукашенко также добавил: «Ну, и мы еще хотим пожить».
Напомним, Александр Лукашенко был переизбран на седьмой президентский срок с результатом 86,82%. 25 марта Лукашенко вступил в должность, приняв присягу на белорусском языке во время церемонии инаугурации в Минске.