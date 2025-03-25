По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.2 комментария
Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии
Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, приняв присягу на белорусском языке во время церемонии инаугурации в Минске.
Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии, начав свой седьмой срок, передает ТАСС.
Торжественная церемония инаугурации состоялась во Дворце Независимости в столице Белоруссии, Минске. На мероприятии присутствовали высшие должностные лица страны и многочисленные приглашенные.
Лукашенко, положив правую руку на Конституцию Белоруссии, произнес присягу, поклявшись служить народу, уважать и защищать права человека и гражданина, а также соблюдать конституцию.
После произнесения присяги он подписал Акт о вступлении в должность.
Председатель Центризбиркома Игорь Карпенко вручил Лукашенко удостоверение президента, подтверждающее его полномочия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва приветствовала успешное проведение выборов президента Белоруссии. Президент России Владимир Путин по телефону поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах в Белоруссии. Лукашенко дал оценку прошедшим выборам президента в Белоруссии.