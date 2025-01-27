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    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп навязал либеральному Голливуду консервативный контроль

    Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.

    3 комментария
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев Пять вопросов к архитектуре евразийской безопасности

    У России богатое наследие выживания во враждебной среде и решения вопросов выживания путем силы. Мы не ангелы, а потому и не можем свысока учить других. Но нам доступно думать о лучшем будущем и создавать его вместе.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Для либерализма исчезновение человека – это не трагедия

    Россия – это Нео. Еще в самом начале пути, когда личное сражение с Матрицей уже идет. Но весь масштаб этой борьбы и ведущая личная роль в сражении пока не осознаны. Действует еще притягательный соблазн закодированной прошлой жизни.

    5 комментариев
    27 января 2025, 19:48 • Новости дня

    Москва приветствовала успешное проведение выборов президента Белоруссии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство иностранных дел России выразило поддержку проведению президентских выборов в Белоруссии, подчеркнув уважение к волеизъявлению граждан этой страны.

    В заявлении МИД РФ говорится, что в Москве приветствуют успешное проведение 26 января очередных президентских выборов в Белоруссии, на которых, по предварительным данным ЦИК страны, уверенно победил действующий глава государства Александр Лукашенко с более чем убедительным результатом в почти 87% при явке 81,5%. В российском ведомстве отметили, что в России с уважением относятся к суверенному волеизъявлению граждан братской республики, передает ТАСС.

    В понедельник президент России Владимир Путин по телефону поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах в Белоруссии. Лидеры обсудили двусторонние вопросы и международные темы.

    Напомним, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко переизбран на седьмой президентский срок. По данным Центризбиркома республики, за него проголосовали 86,82% белорусов.

    26 января 2025, 18:52 • Новости дня
    Политолог: Шпиц Лукашенко сделал выборы в Белоруссии запоминающимися и живыми

    Политолог Асафов рассказал об особенностях выборов в Белоруссии

    Политолог: Шпиц Лукашенко сделал выборы в Белоруссии запоминающимися и живыми
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Выборы в Белоруссии организованы по высшему разряду. Граждане на участках счастливо общаются друг с другом, отдают голоса за понравившихся кандидатов, осознавая, что помогают своей Родине вступить в лучшее будущее. При этом на некоторых участках произошли забавные проишествия, которые сделали выборы живыми и запоминающимися, сказал газете ВЗГЛЯД политолог, общественный наблюдатель за выборами в Белоруссии Александр Асафов.

    «На избирательных участках в Белоруссии царит праздничная атмосфера. Люди счастливо общаются друг с другом, строят планы на будущее. Они признаются, что сегодняшний день считают необычайно важным, добавляют, что он войдет в историю, а потому им необходимо отдать собственный голос в пользу понравившегося кандидата», – сказал Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по экспертизе законопроектов.

    «Причем выборы организованы на высочайшем уровне. Я, будучи общественным наблюдателем, не обнаружил никаких нарушений. Напротив, процесс волеизъявления народа в Белоруссии прекрасно отлажен. Действия всех сопричастных к нему граждан отлажены до практически полного автоматизма», – говорит он.

    «Видно, что население государства трепетно относится к проходящим выборам. И президенту страны Александру Лукашенко принципиально важно защитить это общественное чувство от недоброжелателей внешних и внутренних. Сегодня он четко и уверенно сказал, что оценка голосования со стороны западных государств его интересовать не будет», – отмечает собеседник.

    «Для Лукашенко важно лишь одно: чтобы результатам электоральной кампании доверяли граждане республики. Добиться этого, несомненно, удалось. В Белоруссии сформировалась сильная и независимая избирательная система, способствующая подлинной реализации воли народа», – акцентирует эксперт.

    «Примечательно, что многим этот день запомнился благодаря милому питомцу президента страны – шпицу Умке. Что тут сказать: голосование невозможно без веселых моментов. На каждом участке есть свои увлекательные истории. Все эти истории делают выборы живым и интересным процессом, который остается в головах», – заключил Асафов.

    Напомним, в Белоруссии 26 января проходят выборы президента страны. Не обошлось без забавных происшествий: пес Александра Лукашенко Умка, прибыв в здание ЦИК, «пометил» одну из стен. До этого Лукашенко впервые рассказал журналистам о том, как именно в его жизни появилась эта собака. Глава государства признался, что изначально шпиц не был его подарком.

    «Но он привязался ко мне. Ну, что мне делать. Поэтому я его очень люблю. Это как ребенок. Главный конкурент у него Коля, конечно, дома, потому что он знает, что я Колю люблю и его, и он это чувствует», – поделился чувствами президент республики.

    Между тем, ЦИК Белоруссии объявила, что голосование уже признано состоявшимся, поскольку явка избирателей у 12.00 мск составила 56,44%. Лидерами по посещаемости избирательных участков стали Гомельская (62%), Брестская (61%) и Могилевская (58%) области. В столице государства Минске явка составила 51%.

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    27 января 2025, 02:35 • Новости дня
    Лукашенко победил на выборах в Белоруссии с 86,82% голосов

    Лукашенко набрал 86,82% на выборах президента Белоруссии по данным ЦИК

    Лукашенко победил на выборах в Белоруссии с 86,82% голосов
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила, что Александр Лукашенко победил на выборах президента, по предварительным данным набрав 86,82% голосов.

    Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, по предварительным данным, получил 86,82% голосов на выборах главы государства. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Игорь Карпенко на пресс-конференции, передает ТАСС.

    На предыдущих выборах президента в 2020 году Лукашенко набрал 80,10% голосов. Явка на нынешних выборах также была высокой, что свидетельствует о значительном уровне поддержки действующего главы государства.

    Среди других кандидатов председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич получил 2,02% голосов, предприниматель Анна Канопацкая – 1,86%, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков – 3,21%, а председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк – 1,74%. Против всех проголосовали 3,6% избирателей.

    ЦИК Белоруссии традиционно публикует предварительные результаты сразу после подсчета голосов по всей стране. Окончательные итоги будут объявлены 3 февраля, и ожидается, что они подтвердят предварительные данные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия Белоруссии сообщила об отсутствии злостных правонарушений или преступлений во время основного дня голосования на президентских выборах, на которых явка избирателей составила 85,7%, что было объявлено председателем Центральной избирательной комиссии республики Игорем Карпенко. Александр Лукашенко уверенно лидирует на выборах в Белоруссии, получив 87,6% голосов избирателей по данным exit poll, проведенного Белорусским комитетом молодежных организаций.

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    27 января 2025, 20:33 • Видео
    Новый глава Пентагона – это сенсация

    С подачи президента США Дональда Трампа главой Пентагона все-таки стал Пит Хегсет, хотя это казалось невероятным. В прежние времена таких министров обороны в США быть не могло. Хегсета можно назвать ветераном и патриотом с хорошим образованием, но можно и иначе. Например, алкоголиком, бабником и неудачником.

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    27 января 2025, 08:31 • Новости дня
    МИД Польши раскритиковал выборы президента Белоруссии

    МИД Польши заявил о нарушении демократических процедур на выборах в Белоруссии

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Польши выразил недовольство выборами президента в Белоруссии, прошедшими 26 января, заявив о нарушениях демократических процедур и отсутствии независимых кандидатов, следует из заявления Министерства иностранных дел Польши.

    Польские власти сочли, что выборы в Белоруссии прошли с нарушением основных демократических процедур, передает канал «360».

    В МИД Польши заявили, что выборы не соответствовали основным демократическим стандартам, поскольку не позволили участвовать независимым кандидатам.

    В Министерстве отметили, что данные факторы лишают выборы доверия и свидетельствуют о несоответствии их результатов волеизъявлению белорусского народа, «который неоднократно демонстрировал зрелость и понимание демократических процессов».

    Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила, что Александр Лукашенко победил на выборах президента, набрав, по предварительным данным, 86,82% голосов, также Центральная избирательная комиссия сообщила об отсутствии злостных правонарушений или преступлений во время основного дня голосования.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил резкую критику резолюции Европарламента по президентским выборам, назвав ее актом пресмыкательства перед американскими властями.

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    26 января 2025, 11:30 • Новости дня
    Лукашенко проголосовал на выборах президента в Минске

    Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии в Минске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Александр Лукашенко принял участие в выборах президента Белоруссии, проголосовав на участке номер 1, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры.

    Как передает РИА Новости, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на президентских выборах 26 января. Голосование прошло на участке номер 1, который находится в Белорусском государственном университете физической культуры.

    Перед получением бюллетеня Лукашенко тепло пообщался с членами избирательной комиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белоруссии началось голосование на выборах президента, где открылись избирательные участки по всей стране. Миссия Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не обнаружила нарушений в процессе проведения выборов в Белоруссии.

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    25 января 2025, 22:22 • Новости дня
    Бывший польский судья раскрыл планы экстремистов в Белоруссии

    Шмидт подтвердил подготовку белорусских экстремистов в Польше и других странах

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший польский судья Томаш Шмидт заявил, что планы белорусских экстремистов по захвату приграничных районов Белоруссии были разоблачены, но подготовка боевиков в Польше продолжается.

    Как пишет РИА «Новости», бывший польский судья Томаш Шмидт прокомментировал информацию о планах белорусских экстремистов по захвату приграничных районов республики. Он отметил, что после огласки этих планов их реализация стала маловероятной, однако подготовка боевиков действительно ведется в Польше. «Информация пошла с белорусской разведки, поэтому я думаю, что это очень серьезная информация. Но как эта информация попала в медиа, то это означает, по моему мнению, что все будет спокойно и мирно… После того, как белорусская разведка об этом узнала, уже не так просто, чтобы это сработало и получилось», – заявил Шмидт.

    По словам Шмидта, подготовка возможного вторжения экстремистов осуществляется в координации с другими западными державами. Он подчеркнул, что численность боевиков будет зависеть от финансовой поддержки. «Если будет финансирование со стороны ЦРУ, тогда это будет серьезная проблема… Подготовка экстремистов в Польше была и перед майданом киевским», – напомнил он.

    В январе 2024 года стало известно, что окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест бывшего польского судьи Шмидта, который с сентября того же года находится в общепольском розыске. В мае 2024 года Шмидт на пресс-конференции в Минске заявил о своем решении отказаться от должности в знак протеста против политики Варшавы и Москвы и попросить политического убежища в Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия заявила о недемократичности президентских выборов в Белоруссии еще до их проведения, назначенного на 26 января. Члены избирательных комиссий Белоруссии сталкиваются с угрозами после публикации их личных данных за рубежом, заявил председатель ЦИК страны Игорь Карпенко.

    Заявления Запада о непризнании результатов голосования до его завершения назвала проявлением «грязной политики» в отношении Минска председатель верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова. Дмитрий Мезенцев выразил мнение, что решение Европарламента о президентских выборах в Белоруссии, которые еще не состоялись, вызывает только улыбку и не должно приниматься всерьез.


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    26 января 2025, 13:43 • Новости дня
    ЦИК Белоруссии сообщил о состоявшихся президентских выборах

    Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила, что выборы президента страны признаны состоявшимися, так как к полудню явка избирателей достигла 56,64%.

    Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися, об этом сообщает РИА «Новости». Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Алексей Башан заявил, что на 12:00 явка избирателей по стране составила 56,64%. Эта информация была представлена в ходе пресс-конференции в Минске.

    Башан уточнил региональные показатели явки. В Брестской области проголосовали более 61% избирателей, в Витебской – более 54%, в Гомельской – 62%, в Гродненской – более 54%, в Минской – более 54%, в Могилевской – более 58%. В столице страны Минске явка составила более 51%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Лукашенко принял участие в выборах президента Белоруссии, проголосовав на участке № 1, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры. Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев отметил, что наблюдатели миссии не выявили нарушений на выборах в Белоруссии по итогам предварительного голосования, но окончательное заявление будет сделано позже.

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    27 января 2025, 05:07 • Новости дня
    Сыранков занял второе место на выборах президента Белоруссии

    Сергей Сыранков получил 3,21% голосов на выборах президента Белоруссии

    Tекст: Денис Тельманов

    Сергей Сыранков занял второе место на выборах президента Белоруссии, набрав 3,21% голосов избирателей, в то время как действующий президент Александр Лукашенко получил 86,82%, сообщает председатель ЦИК Игорь Карпенко.

    Как передает РИА «Новости», председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Игорь Карпенко объявил результаты выборов президента страны, где Сергей Сыранков занял второе место, собрав 3,21% голосов. Лидером выборов стал Александр Лукашенко, набравший 86,82%. Олег Гайдукевич получил 2,02%, Анна Канопацкая – 1,86%, Александр Хижняк – 1,74%. Против всех кандидатов проголосовали 3,6% избирателей.

    В Белоруссии с 21 января проводилось досрочное голосование, а 26 января состоялся основной день выборов. Явка составила 85,7%, что свидетельствует о значительном интересе граждан к избирательному процессу.

    Игорь Карпенко также подчеркнул, что в ходе выборов не было зафиксировано хакерских атак на информационные ресурсы ЦИК, несмотря на то, что концепция цифровизации избирательного процесса еще не принята. В стране пока нет электронного голосования, что, по мнению Карпенко, способствовало большей безопасности выборов.

    После завершения выборов планируется анализ избирательной кампании и обсуждение возможных изменений в законодательстве. Глава ЦИК отметил важность изучения опыта проведения кампании и готовность к внедрению новых технологий, если это потребуется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила, что Александр Лукашенко победил на выборах президента, набрав 86,82 процента голосов по предварительным данным. Явка избирателей на выборах президента Белоруссии составила 85,7 процента, что было объявлено председателем Центральной избирательной комиссии республики Игорем Карпенко на брифинге. Центральная избирательная комиссия Белоруссии сообщила об отсутствии злостных правонарушений или преступлений во время основного дня голосования на президентских выборах.

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    24 января 2025, 21:53 • Новости дня
    Белорусский ЦИК сообщил о явке почти 36% на выборах президента

    Явка на досрочном голосовании на выборах президента Белоруссии достигла 35,99%

    Tекст: Евгения Караваева

    По данным ЦИК Белоруссии, явка на досрочном голосовании на президентских выборах составила 35,99% с максимальными показателями в Брестской и Гомельской областях.

    Почти 36% белорусских избирателей приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента Белоруссии за первые четыре дня, сообщает ТАСС. Согласно данным, представленным Центральной избирательной комиссией (ЦИК) страны, явка составила 35,99%.

    Наиболее активно голосовали граждане в Брестской и Гомельской областях, где явка достигла 37,78% и 36,57% соответственно. В остальных областях показатели незначительно отстают: в Витебской области проголосовали 36,52% избирателей, в Гродненской – 35,61%, в Минской – 36,50%, и в Могилевской – 35,92%.

    В столице страны Минске явка оказалась самой низкой по сравнению с остальными регионами и составила 33,66%. Досрочное голосование продолжится, и окончательные итоги явки будут подведены после завершения всех этапов избирательного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, члены избирательных комиссий Белоруссии сталкиваются с угрозами после того, как их личные данные были опубликованы за рубежом, а Еврокомиссия, не дожидаясь окончания президентских выборов в Белоруссии, заявила об их «недемократичности».

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    25 января 2025, 21:32 • Новости дня
    Явка на досрочном голосовании в Белоруссии составила 41,81%

    Tекст: Вера Басилая

    Досрочное голосование на президентских выборах в Белоруссии завершилось с явкой 41,81% за пять дней, сообщил ЦИК республики.

    В Белоруссии завершилось досрочное голосование на выборах президента. Явка избирателей составила 41,81% за пять дней. В Брестской области явка достигла 41,99%, в Витебской – 41,51%, в Гомельской – 41,72%, в Гродненской – 40,7%, в Минской – 42,68%, в Могилевской – 42,95%, в Минске – 41,14%, передает РИА «Новости».

    По данным ЦИК, на предыдущих выборах президента в 2020 году явка на досрочном голосовании составила 41,7%. Основной день голосования пройдет в воскресенье, 26 января.

    ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять политиков: действующего президента Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Сергея Сыранкова и экс-кандидата Анну Канопацкую.

    Центральная избирательная комиссия Белоруссии заявила, что явка на досрочном голосовании на президентских выборах составила 35,99%, наибольшие показатели были в Брестской и Гомельской областях.

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    24 января 2025, 21:43 • Новости дня
    Мезенцев назвал резолюцию Европарламента о выборах в Белоруссии несерьезной

    Мезенцев заявил, что резолюция Европарламента по выборам в Белоруссии вызывает улыбку

    Tекст: Евгения Караваева

    Дмитрий Мезенцев выразил мнение, что решение Европарламента о президентских выборах в Белоруссии, которые еще не состоялись, вызывает только улыбку и не должно приниматься всерьез.

    Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил в интервью ТАСС, что резолюция Европарламента, касающаяся будущих выборов президента Белоруссии, не может вызвать ничего, кроме улыбки. Он отметил, что парламент признал выборы несостоятельными еще до их проведения.

    «Решение Европарламента о признании выборов в Белоруссии несостоятельными, выборов, которые еще не прошли, ничего не может вызвать другого, кроме улыбки», – сказал Мезенцев. Он подчеркнул, что подобное решение евродепутатов не следует воспринимать всерьез, поскольку оно основано на предположениях, а не на реальных фактах.

    Мезенцев также добавил, что данное решение может рассматриваться как политический жест, не имеющий реальных последствий для Белоруссии и Союзного государства в целом. Он призвал не придавать данной резолюции особого значения и отметить ее скорее как курьезный момент европейской политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что члены избирательных комиссий сталкиваются с угрозами после того, как их личные данные были опубликованы за рубежом. А Еврокомиссия, не дожидаясь окончания проведения президентских выборов в Белоруссии, назначенных на 26 января, уже заявила об их «недемократичности».

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    26 января 2025, 22:11 • Новости дня
    ЦИК Белоруссии не зафиксировал правонарушений на выборах

    Игорь Карпенко: На выборах президента Белоруссии нарушений не обнаружено

    Tекст: Денис Тельманов

    Центральная избирательная комиссия Белоруссии сообщила об отсутствии злостных правонарушений или преступлений во время основного дня голосования на президентских выборах.

    Центральная избирательная комиссия Белоруссии, сообщает ТАСС, заявила об отсутствии злостных правонарушений во время основного дня голосования на выборах президента. Председатель ЦИК Игорь Карпенко подчеркнул, что ситуация в день голосования оставалась спокойной и контролируемой на всех избирательных участках.

    Во время пресс-конференции Карпенко отметил: «Обстановка в период основного дня голосования на всех участках была спокойная, штатная, контролируемая. Каких-либо преступлений, злостных правонарушений не зафиксировано. Также не зафиксированы случаи каких-либо жалоб в адрес ЦИК».

    Кроме того, Центральная избирательная комиссия отметила отсутствие жалоб в их адрес, что свидетельствует о стабильности и прозрачности избирательного процесса в стране. Это заявление было сделано после завершения основного дня голосования, которое прошло в воскресенье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Карпенко заявил, что на выборах президента Белоруссии явка избирателей составила 85,7%. По данным exit poll, Александр Лукашенко уверенно лидирует на выборах в Белоруссии, получив 87,6% голосов избирателей. При этом Лукашенко выразил резкую критику резолюции Европарламента, в которое белорусские выборы названы недемократичными, назвав ее актом пресмыкательства перед американскими властями.

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    27 января 2025, 07:22 • Новости дня
    Венесуэла поздравила Лукашенко с победой на выборах

    Венесуэла отметила убедительную поддержку Лукашенко на выборах в Белоруссии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство Венесуэлы выразило поддержку Александру Лукашенко, набравшему 86,82% голосов на президентских выборах в Белоруссии, подчеркнув массовое участие граждан.

    Правительство Венесуэлы поздравило граждан Белоруссии с высокой явкой на прошедших президентских выборах, отмечая значительную поддержку Александра Лукашенко и уверенность населения в его руководстве, передает «РИА Новости». Лукашенко, по предварительным данным ЦИК, набрал 86,82% голосов. В официальном сообщении, опубликованном в Телеграм-канале главы венесуэльского МИД Ивана Хиля, говорится о важности этого события как примера приверженности белорусского народа миру и стабильности.

    Венесуэла выразила искренние поздравления Александру Лукашенко с его переизбранием. В тексте коммюнике отмечается, что поддержка в 86,82% голосов отражает доверие населения к его руководству в период с 2025 по 2030 год. Венесуэльская сторона подчеркивает демократический характер выборов и их значение для суверенитета Белоруссии.

    Помимо поздравлений, венесуэльское правительство подтвердило свою дружбу и братские отношения с Белоруссией. Оно выразило волю к укреплению двустороннего сотрудничества, подчеркивая, что это будет на благо обоих народов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Лукашенко победил на выборах в Белоруссии, набрав 86,82% голосов, Центральная избирательная комиссия Белоруссии заявила, что не зафиксировала правонарушений на выборах, а итоговая явка на выборах составила 85,7%.

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    27 января 2025, 11:33 • Новости дня
    Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися

    ЦИК Белоруссии признал выборы президента состоявшимися, явка составила 85,69%

    Tекст: Вера Басилая

    В голосовании на выборах Белоруссии приняло участие 5 млн 916 тыс. 195 избирателей, или 85,69% избирателей, выборы признаны состоявшимися, победу одержал Александр Лукашенко, он набрал 86,82% голосов, сообщил председатель Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко.

    По словам Карпенко, за Лукашенко проголосовали 5 млн 136 тыс. 293 избирателя, он побеждает на выборах главы государства, набирая 86,82% голосов. Общая явка избирателей составила 85,69%, что составляет 5 млн 916 тыс. 195 человек, передает ТАСС.

    Карпенко подчеркнул, что выборы президента Белоруссии считаются состоявшимися. Он также отметил, что на данный момент от граждан или наблюдателей не поступали жалобы о нарушениях избирательного законодательства, которые могли бы повлиять на итоги выборов. Таким образом, процесс голосования и подсчета голосов прошел без серьезных инцидентов.

    Ранее президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии, отметив его высокий политический авторитет.

    Также сообщалось, что Лукашенко победил на выборах в Белоруссии с 86,82% голосов.

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    27 января 2025, 13:19 • Новости дня
    Лукашенко: Выборы прошли демократично, чтобы враг не прицепился

    Лукашенко заявил, что ему «абсолютно фиолетово» признают или нет результаты выборов на Западе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о стремлении провести президентские выборы максимально демократично, чтобы избежать любой критики со стороны оппонентов, и ему «абсолютно фиолетово» признают или нет результаты выборов на Западе.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на прошедших президентских выборах в стране все было сделано демократично, передает РИА Новости.

    По его словам, цель заключалась в том, чтобы ни у кого, даже у самых критично настроенных оппонентов, не было повода для претензий. Он подчеркнул, что были приложены значительные усилия для обеспечения прозрачности и честности выборов, чтобы «даже самый последний враг не прицепился».

    Ранее Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста Би-би-си, добавил, что признание или непризнание выборов странами Европейского союза для него не имеет значения, «абсолютно фиолетово», передает БелТА.

    «Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы и спокойно они завершились, как и начались. Вот это главное», – заявил Лукашенко.

    «Если бы я сейчас сделал заявление, что я не признаю выборы в США и не признаю Трампа, что-нибудь в Америке бы изменилось? Или у вас там в Великобритании: вот я не признаю Стармера, и что? Что в Великобритании произойдет? Ничего. Точно так у нас ничего не произойдет», – сказал белорусский лидер.

    Лукашенко подчеркнул, что ситуация в Белоруссии не изменится из-за мнения Запада.

    Ранее ЦИК Белоруссии признал выборы президента состоявшимися при явке в 85,69%, Александр Лукашенко победил на выборах с 86,82% голосов.

    Еврокомиссар Кая Каллас заявила, что выборы в Белоруссии были «несвободными и несправедливыми».

    Александр Лукашенко выразил резкую критику резолюции Европарламента, назвав ее актом пресмыкательства перед американскими властями.

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    27 января 2025, 18:55 • Новости дня
    Эксперты: На выборах президента Белоруссии наблюдатели не выявили нарушений

    Эксперты: Международные наблюдатели не выявили серьезных нарушений на выборах президента Белоруссии

    Выборы президента Белоруссии прошли при контроле международных наблюдателей, которые не выявили серьезных нарушений. Итоги выборов говорят об одобрении гражданами политического курса на глубокую интеграцию с Россией, отметили эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

    Александр Лукашенко одержал победу на президентских выборах в Белоруссии, собрав 86,82% голосов. Другие кандидаты получили значительно меньшую поддержку. Олег Гайдукевич набрал 2,02%, Анна Канопацкая – 1,86%, Сергей Сыранков – 3,21%, Александр Хижняк – 1,74%. Против всех проголосовали 3,60% избирателей, сообщает ЦИК Белоруссии.

    Эксперты отмечают, что такие результаты были ожидаемы. Старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы РАН Всеволод Шимов считает, что избиратели ценят стабильность и спокойствие в стране, особенно на фоне украинского конфликта и санкций, говорится на сайте НОМ.

    Доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России Владимир Шаповалов подчеркивает, что секрет успеха Лукашенко в его работе для народа и достижениях, отвечающих чаяниям избирателей. Это подтверждает высокую степень поддержки.

    Процесс досрочного голосования, который традиционно высок в Белоруссии, прошел без нарушений демократических принципов. Шаповалов добавляет, что досрочное голосование расширяет возможности для участия различных категорий населения.

    Международные наблюдатели, среди которых более 400 представителей из 40 стран, также отметили отсутствие серьезных нарушений. В отличие от 2020 года, в стране нет сил, способных организовать протест.

    Попыток новых протестных акций не наблюдается, но эксперты не исключают, что Запад попытается извлечь информационную выгоду из ситуации. Владимир Шимов считает, что Запад критикует белорусские выборы из-за союзнических отношений между Белоруссией и Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Лукашенко победил на выборах 2025 года и переизбран на седьмой президентский срок, получив поддержку 86,82% избирателей Белоруссии.

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