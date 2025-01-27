Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.3 комментария
Москва приветствовала успешное проведение выборов президента Белоруссии
Министерство иностранных дел России выразило поддержку проведению президентских выборов в Белоруссии, подчеркнув уважение к волеизъявлению граждан этой страны.
В заявлении МИД РФ говорится, что в Москве приветствуют успешное проведение 26 января очередных президентских выборов в Белоруссии, на которых, по предварительным данным ЦИК страны, уверенно победил действующий глава государства Александр Лукашенко с более чем убедительным результатом в почти 87% при явке 81,5%. В российском ведомстве отметили, что в России с уважением относятся к суверенному волеизъявлению граждан братской республики, передает ТАСС.
В понедельник президент России Владимир Путин по телефону поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах в Белоруссии. Лидеры обсудили двусторонние вопросы и международные темы.
Напомним, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко переизбран на седьмой президентский срок. По данным Центризбиркома республики, за него проголосовали 86,82% белорусов.