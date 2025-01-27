Сыранков занял второе место на выборах президента Белоруссии

Сергей Сыранков получил 3,21% голосов на выборах президента Белоруссии

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Игорь Карпенко объявил результаты выборов президента страны, где Сергей Сыранков занял второе место, собрав 3,21% голосов. Лидером выборов стал Александр Лукашенко, набравший 86,82%. Олег Гайдукевич получил 2,02%, Анна Канопацкая – 1,86%, Александр Хижняк – 1,74%. Против всех кандидатов проголосовали 3,6% избирателей.



В Белоруссии с 21 января проводилось досрочное голосование, а 26 января состоялся основной день выборов. Явка составила 85,7%, что свидетельствует о значительном интересе граждан к избирательному процессу.

Игорь Карпенко также подчеркнул, что в ходе выборов не было зафиксировано хакерских атак на информационные ресурсы ЦИК, несмотря на то, что концепция цифровизации избирательного процесса еще не принята. В стране пока нет электронного голосования, что, по мнению Карпенко, способствовало большей безопасности выборов.

После завершения выборов планируется анализ избирательной кампании и обсуждение возможных изменений в законодательстве. Глава ЦИК отметил важность изучения опыта проведения кампании и готовность к внедрению новых технологий, если это потребуется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила, что Александр Лукашенко победил на выборах президента, набрав 86,82 процента голосов по предварительным данным. Явка избирателей на выборах президента Белоруссии составила 85,7 процента, что было объявлено председателем Центральной избирательной комиссии республики Игорем Карпенко на брифинге. Центральная избирательная комиссия Белоруссии сообщила об отсутствии злостных правонарушений или преступлений во время основного дня голосования на президентских выборах.