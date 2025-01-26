Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на маленькую, мирную, просвещенную и либеральную Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!9 комментариев
Итоговая явка на выборах в Белоруссии достигла 85,7%
На выборах президента Белоруссии явка избирателей составила 85,7%, что было объявлено председателем Центральной избирательной комиссии республики Игорем Карпенко на брифинге.
Итоговая явка на выборах президента Белоруссии составила 85,7%, передает РИА «Новости». Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Игорь Карпенко на брифинге. «По стране процент избирателей, получивших бюллетени для голосования, составил 85,7 процента», – заявил Карпенко.
Таким образом, явка на президентских выборах в Белоруссии оказалась высокой, что свидетельствует о большом интересе граждан к избирательному процессу. На прошлых выборах явка была ниже, и нынешние показатели могут стать индикатором более активного участия населения в политической жизни страны.
Напомним, что Александр Лукашенко уверенно лидирует на выборах в Белоруссии, получив 87,6% голосов избирателей по данным exit poll, проведенного Белорусским комитетом молодежных организаций.