  • Новость часаЭкзитпол: 87,6% белорусов проголосовали за Лукашенко
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    Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на маленькую, мирную, просвещенную и либеральную Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Русское государство многонациональным не стало, а всегда было

    Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено еще во времена Рюрика.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов По миру расползается кризис обиды

    Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняя вред «простым людям».

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    26 января 2025, 21:30 • Новости дня

    Итоговая явка на выборах в Белоруссии достигла 85,7%

    Tекст: Ольга Иванова

    На выборах президента Белоруссии явка избирателей составила 85,7%, что было объявлено председателем Центральной избирательной комиссии республики Игорем Карпенко на брифинге.

    Итоговая явка на выборах президента Белоруссии составила 85,7%, передает РИА «Новости». Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Игорь Карпенко на брифинге. «По стране процент избирателей, получивших бюллетени для голосования, составил 85,7 процента», – заявил Карпенко.

    Таким образом, явка на президентских выборах в Белоруссии оказалась высокой, что свидетельствует о большом интересе граждан к избирательному процессу. На прошлых выборах явка была ниже, и нынешние показатели могут стать индикатором более активного участия населения в политической жизни страны.

    Напомним, что Александр Лукашенко уверенно лидирует на выборах в Белоруссии, получив 87,6% голосов избирателей по данным exit poll, проведенного Белорусским комитетом молодежных организаций.

    26 января 2025, 17:46 • Новости дня
    В Минске определились с местом размещения «Орешника»

    Лукашенко заявил о размещении комплекса «Орешник» ближе к Смоленску

    В Минске определились с местом размещения «Орешника»
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о планах разместить новейшую систему «Орешник» ближе к Смоленску в ответ на возможное размещение ракет США в Европе.

    Лукашенко подтвердил, что планируется размещение новой системы «Орешник» на территории страны ближе к Смоленску, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что данная мера является ответом на возможное размещение американских ракет средней дальности в Европе. Лукашенко отметил: «Почему дислоцируем »Орешник« в Беларуси? В ответ на желание и возможность размещения ракет средней дальности американцами в Европе».

    Лукашенко добавил, что Белоруссия располагает необходимым вооружением для обороны. Однако Минск, если потребуется, может обратиться к России за дополнительным вооружением. В случае чрезвычайной ситуации, возможно импортировать комплекс «Орешник» из России.

    По словам белорусского президента, первая установка «Орешника» будет размещена в стране сразу после ее производства в России. Лукашенко также отметил, что сроки поставки в Белоруссию могут быть ускорены по договоренности с российским президентом Владимиром Путиным.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Лукашенко поручил разместить на территории Белоруссии российский ракетный комплекс «Орешник» и спланировать его применение, заявив, что Минск будет самостоятельно определять цели для комплекса, а в случае необходимости применять оружие совместно с Россией.

    Лукашенко также отметил, что в Белоруссии может быть размещено десять российских ракетных комплексов «Орешник», но их количество может увеличиться в будущем.

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    26 января 2025, 18:52 • Новости дня
    Политолог: Шпиц Лукашенко сделал выборы в Белоруссии запоминающимися и живыми

    Политолог Асафов рассказал об особенностях выборов в Белоруссии

    Политолог: Шпиц Лукашенко сделал выборы в Белоруссии запоминающимися и живыми
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Выборы в Белоруссии организованы по высшему разряду. Граждане на участках счастливо общаются друг с другом, отдают голоса за понравившихся кандидатов, осознавая, что помогают своей Родине вступить в лучшее будущее. При этом на некоторых участках произошли забавные проишествия, которые сделали выборы живыми и запоминающимися, сказал газете ВЗГЛЯД политолог, общественный наблюдатель за выборами в Белоруссии Александр Асафов.

    «На избирательных участках в Белоруссии царит праздничная атмосфера. Люди счастливо общаются друг с другом, строят планы на будущее. Они признаются, что сегодняшний день считают необычайно важным, добавляют, что он войдет в историю, а потому им необходимо отдать собственный голос в пользу понравившегося кандидата», – сказал Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по экспертизе законопроектов.

    «Причем выборы организованы на высочайшем уровне. Я, будучи общественным наблюдателем, не обнаружил никаких нарушений. Напротив, процесс волеизъявления народа в Белоруссии прекрасно отлажен. Действия всех сопричастных к нему граждан отлажены до практически полного автоматизма», – говорит он.

    «Видно, что население государства трепетно относится к проходящим выборам. И президенту страны Александру Лукашенко принципиально важно защитить это общественное чувство от недоброжелателей внешних и внутренних. Сегодня он четко и уверенно сказал, что оценка голосования со стороны западных государств его интересовать не будет», – отмечает собеседник.

    «Для Лукашенко важно лишь одно: чтобы результатам электоральной кампании доверяли граждане республики. Добиться этого, несомненно, удалось. В Белоруссии сформировалась сильная и независимая избирательная система, способствующая подлинной реализации воли народа», – акцентирует эксперт.

    «Примечательно, что многим этот день запомнился благодаря милому питомцу президента страны – шпицу Умке. Что тут сказать: голосование невозможно без веселых моментов. На каждом участке есть свои увлекательные истории. Все эти истории делают выборы живым и интересным процессом, который остается в головах», – заключил Асафов.

    Напомним, в Белоруссии 26 января проходят выборы президента страны. Не обошлось без забавных происшествий: пес Александра Лукашенко Умка, прибыв в здание ЦИК, «пометил» одну из стен. До этого Лукашенко впервые рассказал журналистам о том, как именно в его жизни появилась эта собака. Глава государства признался, что изначально шпиц не был его подарком.

    «Но он привязался ко мне. Ну, что мне делать. Поэтому я его очень люблю. Это как ребенок. Главный конкурент у него Коля, конечно, дома, потому что он знает, что я Колю люблю и его, и он это чувствует», – поделился чувствами президент республики.

    Между тем, ЦИК Белоруссии объявила, что голосование уже признано состоявшимся, поскольку явка избирателей у 12.00 мск составила 56,44%. Лидерами по посещаемости избирательных участков стали Гомельская (62%), Брестская (61%) и Могилевская (58%) области. В столице государства Минске явка составила 51%.

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    26 января 2025, 11:30 • Видео
    «Война закончится, когда подешевеет нефть»

    Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

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    24 января 2025, 15:35 • Новости дня
    Еврокомиссия заявила о «недемократичности» выборов в Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия, не дожидаясь окончания проведения президентских выборов в Белоруссии, назначенных на 26 января, уже заявила об их «недемократичности».

    Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе заявила: «Эти выборы не являются демократическими». Она добавила, что ЕК продолжит поддерживать антиправительственные силы, работающие в основном за пределами Белоруссии, передает ТАСС.

    Хиппер также отметила, что с 2020 года Еврокомиссия профинансировала поддержку этих сил на сумму 170 млн евро. Она подчеркнула, что давление на Белоруссию будет продолжаться, включая введение новых санкций.

    Ранее министерство иностранных дел Белоруссии обвинило Евросоюз в заранее подготовленном заявлении о непризнании и осуждении президентских выборов, которые состоятся 26 января.

    Председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко сообщал, что члены избирательных комиссий Белоруссии сталкиваются с угрозами после того, как их личные данные были опубликованы за рубежом.

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    25 января 2025, 16:37 • Новости дня
    Спикер парламента Белоруссии обвинила Запад в «грязной политике»

    Спикер парламента Белоруссии Кочанова обвинила Запад в грязной политике

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления Запада о непризнании результатов голосования до их завершения являются проявлением «грязной политики» в отношении Минска, заявила председатель верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова.

    Председатель верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова высказала мнение о предвзятом отношении Запада к Белоруссии в контексте предстоящих президентских выборов. Она отметила, что заявления о непризнании результатов голосования до их завершения являются проявлением «грязной политики», передает РИА «Новости».

    «Мы понимаем, что и по отношению к нашей стране есть предвзятое отношение у коллективного Запада. Они уже дали оценку, что не признают наши выборы. Это грязная политика. Так нельзя», – заявила Кочанова.

    Ранее Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал страны Евросоюза игнорировать итоги выборов в Белоруссии и продолжать расширение санкций. Это решение было поддержано большинством голосов.

    Заместитель председателя Государственной Думы России Виктория Абрамченко, координатор группы международных наблюдателей от ПА ОДКБ, во время встречи с Кочановой подчеркнула, что белорусские кандидаты в президенты акцентируют внимание на безопасности и суверенитете страны. Она также отметила важность роли СМИ в объективной оценке избирательного процесса в Белоруссии.

    Напомним, в пятницу явка на досрочном голосовании на президентских выборах в Белоруссии составила 35,99%, с максимальными показателями в Брестской и Гомельской областях.

    В ЦИК Белоруссии сообщили, что члены избирательных комиссий сталкиваются с угрозами после публикации их личных данных за рубежом.

    Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщил о планах оппозиции на захват власти и принятых мерах для их предотвращения, подчеркнув усиленный режим работы сил безопасности.


    Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии проходит с 21 по 25 января, а основной день голосования назначен на 26 января. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала пять кандидатов, включая действующего президента Александра Лукашенко.

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    25 января 2025, 22:22 • Новости дня
    Бывший польский судья раскрыл планы экстремистов в Белоруссии

    Шмидт подтвердил подготовку белорусских экстремистов в Польше и других странах

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший польский судья Томаш Шмидт заявил, что планы белорусских экстремистов по захвату приграничных районов Белоруссии были разоблачены, но подготовка боевиков в Польше продолжается.

    Как пишет РИА «Новости», бывший польский судья Томаш Шмидт прокомментировал информацию о планах белорусских экстремистов по захвату приграничных районов республики. Он отметил, что после огласки этих планов их реализация стала маловероятной, однако подготовка боевиков действительно ведется в Польше. «Информация пошла с белорусской разведки, поэтому я думаю, что это очень серьезная информация. Но как эта информация попала в медиа, то это означает, по моему мнению, что все будет спокойно и мирно… После того, как белорусская разведка об этом узнала, уже не так просто, чтобы это сработало и получилось», – заявил Шмидт.

    По словам Шмидта, подготовка возможного вторжения экстремистов осуществляется в координации с другими западными державами. Он подчеркнул, что численность боевиков будет зависеть от финансовой поддержки. «Если будет финансирование со стороны ЦРУ, тогда это будет серьезная проблема… Подготовка экстремистов в Польше была и перед майданом киевским», – напомнил он.

    В январе 2024 года стало известно, что окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест бывшего польского судьи Шмидта, который с сентября того же года находится в общепольском розыске. В мае 2024 года Шмидт на пресс-конференции в Минске заявил о своем решении отказаться от должности в знак протеста против политики Варшавы и Москвы и попросить политического убежища в Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия заявила о недемократичности президентских выборов в Белоруссии еще до их проведения, назначенного на 26 января. Члены избирательных комиссий Белоруссии сталкиваются с угрозами после публикации их личных данных за рубежом, заявил председатель ЦИК страны Игорь Карпенко.

    Заявления Запада о непризнании результатов голосования до его завершения назвала проявлением «грязной политики» в отношении Минска председатель верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова. Дмитрий Мезенцев выразил мнение, что решение Европарламента о президентских выборах в Белоруссии, которые еще не состоялись, вызывает только улыбку и не должно приниматься всерьез.


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    26 января 2025, 20:36 • Новости дня
    Экзитпол: 87,6% белорусов проголосовали за Лукашенко

    Tекст: Ольга Иванова

    Александр Лукашенко уверенно лидирует на выборах в Белоруссии, получив 87,6% голосов избирателей по данным exit poll, проведенного Белорусским комитетом молодежных организаций.

    Как сообщает РИА «Новости», действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко уверенно лидирует на выборах главы государства. По данным опроса exit poll, проведенного Белорусским комитетом молодежных организаций, Лукашенко набрал 87,6% голосов избирателей.

    Председатель комитета Павел Алексо отметил, что за ближайшего конкурента, Олега Гайдукевича, проголосовали 1,8% опрошенных. Анна Канопацкая получила 1,6% голосов, Сергей Сыранков – 2,7%, а Александр Хижняк – 1,2%. Против всех кандидатов выступили 5,1% участников опроса.

    Опрос проводился в день голосования на избирательных участках по всей стране. Результаты exit poll традиционно дают предварительное представление о настроениях избирателей и могут отличаться от официальных итогов, которые будут объявлены позже. В Белоруссии эти выборы стали очередным этапом в политической жизни страны, и их результаты внимательно отслеживаются как внутри страны, так и за ее пределами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Лукашенко принял участие в выборах президента Белоруссии, проголосовав на участке № 1, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры. Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев отметил, что наблюдатели миссии не выявили нарушений на выборах в Белоруссии по итогам предварительного голосования, но окончательное заявление будет сделано позже.

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    24 января 2025, 09:02 • Новости дня
    Шойгу заявил о росте рисков столкновения ядерных держав

    Шойгу заявил об обострении геополитической ситуации и рисках ядерного конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Геополитическое соперничество и попытки Запада дестабилизировать Союзное государство повышают риски силового столкновения ядерных держав, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    Шойгу подчеркнул, что Запад не смог изменить ход спецоперации на Украине, несмотря на значительные финансовые вложения и поддержку киевского режима. В связи с этим он прогнозирует, что основная ставка Запада будет сделана на дестабилизацию Союзного государства изнутри, передает ТАСС.

    «Упреждающие меры нами принимаются как индивидуально, так и коллективно», – отметил он.

    Секретарь Совбеза также указал, что вмешательство в дела России и Белоруссии со стороны недружественных стран носит регулярный и разноплановый характер. По его словам, зарубежные спецслужбы ведут подрывную деятельность, а также предпринимаются попытки дестабилизировать положение изнутри, особенно в преддверии выборов.

    Шойгу заявил, что Запад использует различные информационные ресурсы, неправительственные организации и фонды, чтобы распространять деструктивную идеологию и разжигать протестные настроения. Он подчеркнул, что меры по противодействию этим угрозам предусмотрены в Концепции безопасности Союзного государства.

    Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил о планах оппозиции на захват власти и об усиленном режиме работы сил безопасности для их предотвращения.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об обязательствах России по защите Белоруссии на фоне планов Запада дестабилизировать ситуацию в стране.

    Политолог Владимир Шаповалов отметил, что после выборов в 2020 году Запад пытался организовать госпереворот в Белоруссии по сценарию цветной революции и сейчас намерен следовать тому же плану.

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    24 января 2025, 21:53 • Новости дня
    Белорусский ЦИК сообщил о явке почти 36% на выборах президента

    Явка на досрочном голосовании на выборах президента Белоруссии достигла 35,99%

    Tекст: Евгения Караваева

    По данным ЦИК Белоруссии, явка на досрочном голосовании на президентских выборах составила 35,99% с максимальными показателями в Брестской и Гомельской областях.

    Почти 36% белорусских избирателей приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента Белоруссии за первые четыре дня, сообщает ТАСС. Согласно данным, представленным Центральной избирательной комиссией (ЦИК) страны, явка составила 35,99%.

    Наиболее активно голосовали граждане в Брестской и Гомельской областях, где явка достигла 37,78% и 36,57% соответственно. В остальных областях показатели незначительно отстают: в Витебской области проголосовали 36,52% избирателей, в Гродненской – 35,61%, в Минской – 36,50%, и в Могилевской – 35,92%.

    В столице страны Минске явка оказалась самой низкой по сравнению с остальными регионами и составила 33,66%. Досрочное голосование продолжится, и окончательные итоги явки будут подведены после завершения всех этапов избирательного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, члены избирательных комиссий Белоруссии сталкиваются с угрозами после того, как их личные данные были опубликованы за рубежом, а Еврокомиссия, не дожидаясь окончания президентских выборов в Белоруссии, заявила об их «недемократичности».

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    24 января 2025, 08:44 • Новости дня
    Кандидат в президенты Белоруссии предложил новую роль для Ленина

    Кандидат в президенты Белоруссии предложил сделать Ленина символом Союзного государства

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Ленин должен оставаться символом Союза Белоруссии и России, а разговоры о его захоронении инспирированы из-за границы, заявил кандидат в президенты Белоруссии первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков.

    По словам Сыранкова, тема захоронения Владимира Ленина инспирирована иностранными антисоветчиками, он заявил, что Ленин должен оставаться символом Союза Белоруссии и России, передает РИА «Новости».

    Сыранков также выступил за воссоздание памятников Иосифу Сталину в Белоруссии, подчеркивая его важность как последователя Ленина. По его мнению, Ленин является самым значимым идеологом социализма и коммунизма, который развивал и адаптировал марксизм.

    Сыранков добавил, что для Белоруссии Ленин – это основатель государственности, поддержавший создание Белорусского советского государства на Всебелорусском съезде в 1917 году. Для России, по его словам, Ленин остается самым известным русским человеком в мире.

    Ранее на выборах президента Белоруссии за три дня досрочного голосования явка составила 27,15%, с самым высоким уровнем в Брестской и Витебской областях.

    В предстоящее воскресенье в Белоруссии должны пройти президентские выборы, в которых помимо Александра Лукашенко на пост главы государства претендуют председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, предприниматель Анна Канопацкая, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, а в бюллетене также будет строка «против всех».

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    26 января 2025, 15:51 • Новости дня
    Лукашенко заявил об отсутствии сроков поставки системы «Орешник» Минску

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос сроков поставки ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссию не обсуждался с президентом России Владимиром Путиным, так как в этом нет срочности.

    Лукашенко заявил, что сроки поставки новейшей российской ракетной системы «Орешник» в Минск не были определены в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости». По словам Лукашенко, обсуждение данного вопроса не является приоритетным, поскольку в этом нет необходимости.

    «Мы с Владимиром Владимировичем сроки не определяли. Во-первых, это не горит», – подчеркнул Лукашенко в беседе с журналистами в Минске. Таким образом, президент Белоруссии опроверг слухи о наличии конкретных сроков поставок российского вооружения.

    Лукашенко также отметил, что одного комплекса «Орешник» будет достаточно для обеспечения безопасности Белоруссии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Лукашенко поручил разместить на территории Белоруссии российский ракетный комплекс «Орешник» и спланировать его применение, заявив, что Минск будет самостоятельно определять цели для комплекса, а в случае необходимости применять оружие совместно с Россией.

    Лукашенко также отметил, что в Белоруссии может быть размещено десять российских ракетных комплексов «Орешник», но их количество может увеличиться в будущем.

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    26 января 2025, 15:30 • Новости дня
    Лукашенко заявил, что Запад не будет инвестировать в Украину ради народа

    Лукашенко отметил, что Запад не будет инвестировать в Украину ради народа

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Запад не собирается инвестировать в Украину ради ее народа, а восстановление страны после конфликта возможно лишь при помощи России.

    Лукашенко заявил, что западные страны не будут инвестировать в Украину ради ее народа. Минские журналисты процитировали его слова: «Никто инвестировать в Украину ради украинского народа не будет. Да, где-то какие-то месторождения, выгодные куски экономики транснациональные компании подберут, естественно, американские, европейские… Но чтобы страну отстроить – это только Россия (сможет – ред.)». Об этом сообщает РИА «Новости».

    Лукашенко также выразил мнение, что основная нагрузка по восстановлению страны после конфликта должна лечь на украинский народ, который необходимо мобилизовать для этих целей. Он подчеркнул важность борьбы с коррупцией, отметив, что во время войны часть украинских средств была вывезена за границу. По словам белорусского лидера, «на 75% украинский народ (должен восстановить страну – ред.), и его надо мобилизовать. И не карманы набивать, как это у них там во время войны воровали и вывозили за пределы».

    Ранее Лукашенко заявил о вероятности развязки конфликта на Украине в 2025 году, подчеркнув необходимость учета позиций России и Европы в будущих переговорах.

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    24 января 2025, 21:43 • Новости дня
    Мезенцев назвал резолюцию Европарламента о выборах в Белоруссии несерьезной

    Мезенцев заявил, что резолюция Европарламента по выборам в Белоруссии вызывает улыбку

    Tекст: Евгения Караваева

    Дмитрий Мезенцев выразил мнение, что решение Европарламента о президентских выборах в Белоруссии, которые еще не состоялись, вызывает только улыбку и не должно приниматься всерьез.

    Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил в интервью ТАСС, что резолюция Европарламента, касающаяся будущих выборов президента Белоруссии, не может вызвать ничего, кроме улыбки. Он отметил, что парламент признал выборы несостоятельными еще до их проведения.

    «Решение Европарламента о признании выборов в Белоруссии несостоятельными, выборов, которые еще не прошли, ничего не может вызвать другого, кроме улыбки», – сказал Мезенцев. Он подчеркнул, что подобное решение евродепутатов не следует воспринимать всерьез, поскольку оно основано на предположениях, а не на реальных фактах.

    Мезенцев также добавил, что данное решение может рассматриваться как политический жест, не имеющий реальных последствий для Белоруссии и Союзного государства в целом. Он призвал не придавать данной резолюции особого значения и отметить ее скорее как курьезный момент европейской политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что члены избирательных комиссий сталкиваются с угрозами после того, как их личные данные были опубликованы за рубежом. А Еврокомиссия, не дожидаясь окончания проведения президентских выборов в Белоруссии, назначенных на 26 января, уже заявила об их «недемократичности».

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    26 января 2025, 13:14 • Новости дня
    Лукашенко обвинил Европарламент в пресмыкательстве перед Вашингтоном

    Лукашенко назвал резолюцию Европарламента по выборам пресмыканием перед США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил резкую критику резолюции Европарламента по президентским выборам, назвав ее актом пресмыкательства перед американскими властями.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике резолюцию Европарламента по президентским выборам в стране, передает ТАСС. Он охарактеризовал эту резолюцию как «пресмыкание перед властями США». Это заявление прозвучало после того, как Лукашенко проголосовал на выборах главы государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что резолюция Европарламента по поводу будущих выборов президента Белоруссии вызывает только улыбку. Кроме того, Еврокомиссия заявила о «недемократичности» выборов в Белоруссии.

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    26 января 2025, 08:11 • Новости дня
    Стартовало голосование на выборах президента Белоруссии

    В Белоруссии началось голосование на выборах с участием 6,9 млн избирателей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Свыше 5 тыс. избирательных участков начали работать в Белоруссии для проведения выборов президента, участвовать в которых могут около 6,9 млн избирателей.

    Как передает ТАСС, в Белоруссии стартовало голосование на выборах президента. Согласно данным Центризбиркома (ЦИК) республики, более 5,3 тыс. избирательных участков начали свою работу. Из них 207 участков организованы в больницах, санаториях, домах отдыха и других местах временного нахождения, а еще 12 – в воинских частях. Голосование завершится в 20:00 по местному времени, что совпадает с московским временем.

    На выборах могут проголосовать около 6,9 млн избирателей. Выборы будут считаться состоявшимися, если в голосовании примут участие более половины избирателей. Президент будет избран, если за него проголосует более половины граждан, принявших участие в голосовании. В досрочном голосовании, которое прошло с 21 по 25 января, участвовало 41,81% избирателей.

    За ходом выборов наблюдают свыше 44 тыс. национальных и почти 500 международных наблюдателей. Соперниками действующего президента Александра Лукашенко являются Олег Гайдукевич, Анна Канопацкая, Сергей Сыранков и Александр Хижняк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, явка на досрочном голосовании в Белоруссии составила 41,81%, Еврокомиссия заявила о «недемократичности» выборов в Белоруссии, а членам ЦИК Белоруссии начали поступать угрозы.

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    26 января 2025, 09:14 • Новости дня
    Миссия ШОС не увидела нарушений на выборах в Белоруссии

    Генсек ШОС Ермекбаев заявил об отсутствии нарушений на выборах в Белоруссии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев отметил, что наблюдатели миссии не выявили нарушений на выборах в Белоруссии по итогам предварительного голосования, но окончательное заявление будет сделано позже.

    Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не выявила нарушений на голосовании в Белоруссии, сообщает РИА Новости. Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев сообщил, что миссия работала в период предварительного голосования. По его словам, пока нет оснований для официальных заявлений о нарушениях.

    Ермекбаев подчеркнул, что наблюдатели продолжают свою работу и оценка будет дана после завершения всего процесса голосования. В состав миссии входят 17 наблюдателей из семи стран. Основной задачей они видят соответствие хода голосования законодательству Белоруссии и международным обязательствам страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белоруссии стартовало голосование на выборах президента, а ранее сообщалось, что явка на досрочном голосовании составила 41,81%.

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