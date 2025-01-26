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Экзитпол: 87,6% белорусов проголосовали за Лукашенко
Александр Лукашенко уверенно лидирует на выборах в Белоруссии, получив 87,6% голосов избирателей по данным exit poll, проведенного Белорусским комитетом молодежных организаций.
Как сообщает РИА «Новости», действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко уверенно лидирует на выборах главы государства. По данным опроса exit poll, проведенного Белорусским комитетом молодежных организаций, Лукашенко набрал 87,6% голосов избирателей.
Председатель комитета Павел Алексо отметил, что за ближайшего конкурента, Олега Гайдукевича, проголосовали 1,8% опрошенных. Анна Канопацкая получила 1,6% голосов, Сергей Сыранков – 2,7%, а Александр Хижняк – 1,2%. Против всех кандидатов выступили 5,1% участников опроса.
Опрос проводился в день голосования на избирательных участках по всей стране. Результаты exit poll традиционно дают предварительное представление о настроениях избирателей и могут отличаться от официальных итогов, которые будут объявлены позже. В Белоруссии эти выборы стали очередным этапом в политической жизни страны, и их результаты внимательно отслеживаются как внутри страны, так и за ее пределами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Лукашенко принял участие в выборах президента Белоруссии, проголосовав на участке № 1, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры. Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев отметил, что наблюдатели миссии не выявили нарушений на выборах в Белоруссии по итогам предварительного голосования, но окончательное заявление будет сделано позже.