Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на маленькую, мирную, просвещенную и либеральную Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!0 комментариев
Лукашенко проголосовал на выборах президента в Минске
Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии в Минске
Александр Лукашенко принял участие в выборах президента Белоруссии, проголосовав на участке номер 1, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры.
Как передает РИА Новости, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на президентских выборах 26 января. Голосование прошло на участке номер 1, который находится в Белорусском государственном университете физической культуры.
Перед получением бюллетеня Лукашенко тепло пообщался с членами избирательной комиссии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белоруссии началось голосование на выборах президента, где открылись избирательные участки по всей стране. Миссия Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не обнаружила нарушений в процессе проведения выборов в Белоруссии.