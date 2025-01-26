Стартовало голосование на выборах президента Белоруссии

В Белоруссии началось голосование на выборах с участием 6,9 млн избирателей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, в Белоруссии стартовало голосование на выборах президента. Согласно данным Центризбиркома (ЦИК) республики, более 5,3 тыс. избирательных участков начали свою работу. Из них 207 участков организованы в больницах, санаториях, домах отдыха и других местах временного нахождения, а еще 12 – в воинских частях. Голосование завершится в 20:00 по местному времени, что совпадает с московским временем.

На выборах могут проголосовать около 6,9 млн избирателей. Выборы будут считаться состоявшимися, если в голосовании примут участие более половины избирателей. Президент будет избран, если за него проголосует более половины граждан, принявших участие в голосовании. В досрочном голосовании, которое прошло с 21 по 25 января, участвовало 41,81% избирателей.

За ходом выборов наблюдают свыше 44 тыс. национальных и почти 500 международных наблюдателей. Соперниками действующего президента Александра Лукашенко являются Олег Гайдукевич, Анна Канопацкая, Сергей Сыранков и Александр Хижняк.

Как писала газета ВЗГЛЯД, явка на досрочном голосовании в Белоруссии составила 41,81%, Еврокомиссия заявила о «недемократичности» выборов в Белоруссии, а членам ЦИК Белоруссии начали поступать угрозы.