Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые «деколонизационные» нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.0 комментариев
Членам ЦИК Белоруссии начали поступать угрозы
Члены ЦИК Белоруссии получили угрозы после утечки личных данных
Члены избирательных комиссий Белоруссии сталкиваются с угрозами после того, как их личные данные были опубликованы за рубежом, заявил председатель ЦИК страны Игорь Карпенко.
Карпенко сообщил, что такие действия являются посягательством на электоральный суверенитет страны. По его словам, во время избирательных кампаний часто случаются провокации.
«Я уже комментировал публикацию неких списков так называемым Belpol. Вчера Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о незаконном сборе и размещении персональных данных», – отметил он. Карпенко подчеркнул, что на фоне этой публикации появились угрозы в адрес членов избирательных комиссий, передает ТАСС.
Он также подчеркнул, что подобные действия требуют реакции со стороны властей.
Накануне сообщалось, что на выборах президента Белоруссии за три дня досрочного голосования явка составила 27,15%, с самым высоким уровнем в Брестской и Витебской областях.
Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщил о планах оппозиции на захват власти и принятых мерах для их предотвращения, отметив усиленный режим работы сил безопасности.