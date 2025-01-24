Членам ЦИК Белоруссии начали поступать угрозы

Члены ЦИК Белоруссии получили угрозы после утечки личных данных

Tекст: Дарья Григоренко

Карпенко сообщил, что такие действия являются посягательством на электоральный суверенитет страны. По его словам, во время избирательных кампаний часто случаются провокации.

«Я уже комментировал публикацию неких списков так называемым Belpol. Вчера Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о незаконном сборе и размещении персональных данных», – отметил он. Карпенко подчеркнул, что на фоне этой публикации появились угрозы в адрес членов избирательных комиссий, передает ТАСС.

Он также подчеркнул, что подобные действия требуют реакции со стороны властей.

Накануне сообщалось, что на выборах президента Белоруссии за три дня досрочного голосования явка составила 27,15%, с самым высоким уровнем в Брестской и Витебской областях.

Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщил о планах оппозиции на захват власти и принятых мерах для их предотвращения, отметив усиленный режим работы сил безопасности.