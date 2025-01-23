Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.15 комментариев
На выборах в Белоруссии досрочно проголосовали более четверти избирателей
Явка за три дня на досрочном голосовании на выборах в Белоруссии составила 27,15%
На выборах президента Белоруссии за три дня досрочного голосования явка составила 27,15%, с самым высоким уровнем в Брестской и Витебской областях.
Отмечается, что более четверти белорусских избирателей приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента. Центризбирком Белоруссии сообщил, что за три дня на участки для голосования пришли 27,15% граждан, включенных в списки, передает ТАСС.
Наибольшая активность избирателей отмечена в Брестской и Витебской областях, где явка составила 30,66% и 27,47% соответственно. В других регионах явка распределилась следующим образом: Гомельская область – 25,99%, Гродненская – 27,03%, Минская – 27,37%, Могилевская – 26,90%, а в столице Минске проголосовали 25,21% избирателей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за первые два дня досрочного голосования на выборах президента Белоруссии проголосовали 17,67% избирателей. В предстоящее воскресенье должны пройти президентские выборы, в которых участвуют Александр Лукашенко и четыре других кандидата. В республике помнят массовые беспорядки после выборов в 2020 году и обещают не допустить повторения ситуации.