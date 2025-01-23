В Белоруссии заявили о планах силовиков по захвату власти

Госсекретарь Совбеза Вольфович заявил о готовности к пресечению планов силового захвата власти в Белоруссии

Tекст: Дарья Григоренко

Он подчеркнул: «Мы знаем о планах наших оппонентов на той стороне границы и не раз это доносили им. Хотя они говорят, что это все домыслы и вымыслы, но конкретный человек, который в этом участвовал, говорит о том, что есть помыслы о попытке силового захвата власти в нашей стране», передает ТАСС.

По словам Вольфовича, уже приняты решения во всех структурах военной организации государства, чтобы нейтрализовать угрозы национальной безопасности. «Сегодня все силы и средства обеспечения национальной безопасности заступили и несут службу в усиленном режиме, каждый по своим направлениям и сферам деятельности», – добавил он.

Между тем председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко сообщил о высокой активности избирателей на президентских выборах. «Люди очень активно участвуют в избирательном процессе, явка достаточно высокая. Это говорит о том, что люди осознанно идут на избирательные участки, делают свой осознанный выбор», – отметил Карпенко. Он также добавил, что избирательные участки работают в штатном режиме без нарушений и жалоб.

Ранее политолог, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД Владимир Шаповалов заявил газете ВЗГЛЯД, что после президентских выборов в Белоруссии в 2020 году Запад предпринял попытку организации госпереворота по сценарию цветной революции, и сейчас Запад намерен идти по тому же сценарию.

Накануне экс-боец признанного в Белоруссии террористическим полка Калиновского Василий Веремейчик сообщил, что стратегия нападения на Белоруссию разработана совместно с западными спецслужбами и включает внезапное сосредоточение войск у границы с целью дальнейшего вторжения и захвата территорий.

Напомним, директор СВР РФ Сергей Нарышкин сообщил о планах ЦРУ и MI-6 использовать полк Калиновского в Белоруссии в связи с предстоящими президентскими выборами.