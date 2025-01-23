Эксперт: Для делегитимации выборов в Белоруссии Запад готов на вооруженные провокации

Политолог Шаповалов: В кампании по делегитимации выборов в Белоруссии Запад готов дойти до вооруженных провокаций

На Западе развернута масштабная информационная кампания по дискредитации выборов, и особенно активны в этом сопредельные с Белоруссией страны НАТО – Литва и Польша.

«Ожидаются провокации, более того – вооруженные провокации. Нужно отметить концентрацию вооруженных сил НАТО на западных рубежах страны, концентрацию вооруженных сил киевского режима на южных границах республики. И нужно отметить участие в пропагандистских действиях представителей так называемого батальона Калиновского: эти представители позиционируются на Западе как противники режима (президента Белоруссии Александра) Лукашенко и являются элементом подготовки информационной войны и тех или иных провокаций. Возможны провокации по периметру белорусских границ, возможны проведения диверсий на территории страны», – предупреждает эксперт.

Поэтому специальные службы республики приведены в повышенную готовность, добавил он.

Но несмотря на эти усилия Запада, эксперт ожидает победы действующего президента и как следствие – продолжение и развитие внешнеполитического курса страны на союз с Россией, интеграцию со странами ОДКБ и СНГ, а также взаимодействие с такими структурами, как Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС) и организация стран БРИКС, прогнозирует Шаповалов.

Лукашенко на прошлых выборах получил больше 80% голосов. «Примерно такой же результат ожидается и на этих выборах. Крупнейшая партия страны – «Белая Русь», доминирующая в Национальном собрании, поддерживает действующего президента, который идет в качестве самовыдвиженца», – пояснил политолог.

Очередные выборы президента Белоруссии пройдут 26 января. В них участвуют пять кандидатов. Трое из них представляют три оппозиционных партии, представленные в Национальном собрании республики. Это Олег Гайдукевич – председатель Либерально-демократической партии. Сергей Сыранков, представляющий коммунистическую партию. Александр Хижняк, представляющий Республиканскую партию.

Отдельно следует обратить внимание на независимого кандидата – Анну Конопацкую, которая уже участвовала в президентских выборах в 2020 году, но получила около 2%, отмечает эксперт.

«Конопацкая представляет интерес в силу того, что в прошлом активно участвовала в протестах против действующего президента страны и в настоящий момент выступает за так называемый европейский выбор, то есть за интеграцию Белоруссии в европейское пространство, за развитие связей с ЕС, и таким образом выражает точку зрения, которую не разделяет подавляющее большинство граждан республики», – отметил Шаповалов.

Как отмечала ранее газета ВЗГЛЯД, Лукашенко ждет самое серьезное испытание за последние пять лет.