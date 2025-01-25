Явка на досрочном голосовании в Белоруссии составила 41,81%

Tекст: Вера Басилая

В Белоруссии завершилось досрочное голосование на выборах президента. Явка избирателей составила 41,81% за пять дней. В Брестской области явка достигла 41,99%, в Витебской – 41,51%, в Гомельской – 41,72%, в Гродненской – 40,7%, в Минской – 42,68%, в Могилевской – 42,95%, в Минске – 41,14%, передает РИА «Новости».

По данным ЦИК, на предыдущих выборах президента в 2020 году явка на досрочном голосовании составила 41,7%. Основной день голосования пройдет в воскресенье, 26 января.

ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять политиков: действующего президента Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Сергея Сыранкова и экс-кандидата Анну Канопацкую.

Центральная избирательная комиссия Белоруссии заявила, что явка на досрочном голосовании на президентских выборах составила 35,99%, наибольшие показатели были в Брестской и Гомельской областях.