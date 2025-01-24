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    Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняя вред «простым людям».

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    Илья Ухов Илья Ухов Как история Кавказа связала русских и черкесов

    Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые деколонизационные нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Не торопитесь говорить от имени Бога

    Голливуд – явно не оплот благочестия, но с заявлениями вида «это Бог их наказал пожарами» лучше не выступать. Не стоит делать поспешных заявлений от лица Господа – особенно, когда лично от Него мы таких полномочий не получали.

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    24 января 2025, 21:53 • Новости дня

    Белорусский ЦИК сообщил о явке почти 36% на выборах президента

    Явка на досрочном голосовании на выборах президента Белоруссии достигла 35,99%

    Tекст: Евгения Караваева

    По данным ЦИК Белоруссии, явка на досрочном голосовании на президентских выборах составила 35,99% с максимальными показателями в Брестской и Гомельской областях.

    Почти 36% белорусских избирателей приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента Белоруссии за первые четыре дня, сообщает ТАСС. Согласно данным, представленным Центральной избирательной комиссией (ЦИК) страны, явка составила 35,99%.

    Наиболее активно голосовали граждане в Брестской и Гомельской областях, где явка достигла 37,78% и 36,57% соответственно. В остальных областях показатели незначительно отстают: в Витебской области проголосовали 36,52% избирателей, в Гродненской – 35,61%, в Минской – 36,50%, и в Могилевской – 35,92%.

    В столице страны Минске явка оказалась самой низкой по сравнению с остальными регионами и составила 33,66%. Досрочное голосование продолжится, и окончательные итоги явки будут подведены после завершения всех этапов избирательного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, члены избирательных комиссий Белоруссии сталкиваются с угрозами после того, как их личные данные были опубликованы за рубежом, а Еврокомиссия, не дожидаясь окончания президентских выборов в Белоруссии, заявила об их «недемократичности».

    22 января 2025, 22:41 • Новости дня
    Экс-боец «полка Калиновского» раскрыл план вооруженного вторжения в Белоруссию

    Экс-боец «полка Калиновского» раскрыл детали планов вторжения в Белоруссию и захвате территорий

    Экс-боец «полка Калиновского» раскрыл план вооруженного вторжения в Белоруссию
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Стратегия нападения на Белоруссию разработана совместно с западными спецслужбами и включает внезапное сосредоточение войск у границы с целью дальнейшего вторжения и захвата территорий, в том числе здания РОВД и гимназии в Малорите, заявил экс-боец признанного в Белоруссии террористическим полка Калиновского Василий Веремейчик.

    Экс-боец так называемого полка Калиновского Василий Веремейчик в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня» рассказал о планах вооруженного вторжения в Белоруссию с территории Украины, передает ТАСС.

    Веремейчик заявил о наличии секретного протокола, разработанного с участием западных спецслужб, включая спецслужбы Литвы, Польши и СБУ. По его словам, план включает в себя занятие определенной территории Белоруссии и обращение за поддержкой к иностранным государствам, в том числе к Польше и Украине.

    Веремейчик конкретизировал, что операция должна начаться с внезапного сосредоточения войск у границы и перехода границы в районе населенных пунктов Мокраны и Сушитница двумя диверсионно-разведывательными группами (ДРГ). Эти группы должны вступить в огневой контакт, чтобы отвлечь внимание на себя и обеспечить проход основной группы. Основная группа, по его словам, должна занять город Малорита и захватить малоритскую гимназию для своего штаба.

    Кроме того, Веремейчик отметил, что участники операции будут действовать по законам военного времени. Третья ДРГ в составе около 120 человек с бронетехникой и тяжелым вооружением должна занять Малориту и захватить ключевые здания, включая РОВД. Он добавил, что группы будут «одеты в форму силовиков для маскировки, и комплекты такой формы уже собраны».

    Напомним, после участия в боевых действиях на территории Украины Веремейчик перебрался в Литву, где его признали угрозой национальной безопасности. После этого он выехал во Вьетнам, откуда был экстрадирован в Белоруссию и арестован.

    Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил о планах ЦРУ и MI-6 использовать полк Калиновского в Белоруссии в связи с предстоящими президентскими выборами.

    Начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек сообщил о подготовке террористических ячеек на польской территории при поддержке спецподразделения «Гром». Также Бычек сообщил, что в рамках международного сотрудничества по запросу в Белоруссию доставили Веремейчика, разыскиваемого по уголовному делу о деятельности так называемого полка Калиновского, признанного в республике террористической организацией.

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    23 января 2025, 14:25 • Новости дня
    В Белоруссии заявили о планах силовиков по захвату власти

    Госсекретарь Совбеза Вольфович заявил о готовности к пресечению планов силового захвата власти в Белоруссии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил о планах оппозиции на захват власти и принятых мерах для их предотвращения, отметив усиленный режим работы сил безопасности.

    Он подчеркнул: «Мы знаем о планах наших оппонентов на той стороне границы и не раз это доносили им. Хотя они говорят, что это все домыслы и вымыслы, но конкретный человек, который в этом участвовал, говорит о том, что есть помыслы о попытке силового захвата власти в нашей стране», передает ТАСС.

    По словам Вольфовича, уже приняты решения во всех структурах военной организации государства, чтобы нейтрализовать угрозы национальной безопасности. «Сегодня все силы и средства обеспечения национальной безопасности заступили и несут службу в усиленном режиме, каждый по своим направлениям и сферам деятельности», – добавил он.

    Между тем председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко сообщил о высокой активности избирателей на президентских выборах. «Люди очень активно участвуют в избирательном процессе, явка достаточно высокая. Это говорит о том, что люди осознанно идут на избирательные участки, делают свой осознанный выбор», – отметил Карпенко. Он также добавил, что избирательные участки работают в штатном режиме без нарушений и жалоб.

    Ранее политолог, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД Владимир Шаповалов заявил газете ВЗГЛЯД, что после президентских выборов в Белоруссии в 2020 году Запад предпринял попытку организации госпереворота по сценарию цветной революции, и сейчас Запад намерен идти по тому же сценарию.

    Накануне экс-боец признанного в Белоруссии террористическим полка Калиновского Василий Веремейчик сообщил, что стратегия нападения на Белоруссию разработана совместно с западными спецслужбами и включает внезапное сосредоточение войск у границы с целью дальнейшего вторжения и захвата территорий.

    Напомним, директор СВР РФ Сергей Нарышкин сообщил о планах ЦРУ и MI-6 использовать полк Калиновского в Белоруссии в связи с предстоящими президентскими выборами.

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    24 января 2025, 19:01 • Видео
    Санкции против России доживают последние дни?

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался продлевать санкции Евросоюза против России. Эта процедура проходит раз в полгода, для нее необходимы голоса всех членов ЕС, а теперь Венгрия и примкнувшая к ней Словакия выдвинули Владимиру Зеленскому ультиматум.

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    24 января 2025, 15:35 • Новости дня
    Еврокомиссия заявила о «недемократичности» выборов в Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия, не дожидаясь окончания проведения президентских выборов в Белоруссии, назначенных на 26 января, уже заявила об их «недемократичности».

    Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе заявила: «Эти выборы не являются демократическими». Она добавила, что ЕК продолжит поддерживать антиправительственные силы, работающие в основном за пределами Белоруссии, передает ТАСС.

    Хиппер также отметила, что с 2020 года Еврокомиссия профинансировала поддержку этих сил на сумму 170 млн евро. Она подчеркнула, что давление на Белоруссию будет продолжаться, включая введение новых санкций.

    Ранее министерство иностранных дел Белоруссии обвинило Евросоюз в заранее подготовленном заявлении о непризнании и осуждении президентских выборов, которые состоятся 26 января.

    Председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко сообщал, что члены избирательных комиссий Белоруссии сталкиваются с угрозами после того, как их личные данные были опубликованы за рубежом.

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    23 января 2025, 00:22 • Новости дня
    Лукашенко порубил дрова в разгар кампании

    Лукашенко порубил дрова в перерыве предвыборной кампании с подаренным топором

    Tекст: Денис Тельманов

    Александр Лукашенко, президент Белоруссии, в разгар избирательной кампании по выборам президента провел вечер за колкой дров во дворе своего дома, используя топор, подаренный ему молодежью.

    Александр Лукашенко, президент Белоруссии, в разгар избирательной кампании вечером среду занялся колкой дров во дворе своего дома, сообщает ТАСС

    По информации телеграм-канала «Пул первого», Лукашенко использовал топор, который ему подарила молодежь из столичного автомеханического колледжа во время посещения Минского автомобильного завода. Президент пообещал опробовать инструмент в деле еще до выборов. Фотографии, запечатлевшие президента за этой работой, были опубликованы в том же канале.

    Лукашенко известен своей любовью к колке дров. Пресс-служба не раз публиковала видео, где он разрубает колоду с первого удара. Например, перед саммитом СНГ в октябре прошлого года в Москве и в ноябре на чемпионате по колке дров среди журналистов. Перед встречей глав Евразийского экономического союза в декабре под Санкт-Петербургом он также посвятил время этому занятию.

    Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт отметила, что для президента колка дров – это не только физическая нагрузка на свежем воздухе, но и привычное занятие, позволяющее поддерживать себя в тонусе. «Это стиль жизни и способ не нарушать традиции», – подчеркнула она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за первые два дня досрочного голосования на выборах президента Белоруссии проголосовали 17,67% избирателей. В предстоящее воскресенье должны пройти президентские выборы, в которых участвуют Александр Лукашенко и четыре других кандидата. В республике помнят массовые беспорядки после выборов в 2020 году и обещают не допустить повторения ситуации. Александр Лукашенко заявил о намерении обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность строительства второй атомной электростанции в стране.

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    22 января 2025, 21:16 • Новости дня
    ЦИК Белоруссии назвал явку на досрочном голосовании на выборах президента

    Явка избирателей в Белоруссии за два дня досрочного голосования на выборах президента составила 17,67%

    Tекст: Евгения Караваева

    В Белоруссии, по данным Центризбиркома, за первые два дня досрочного голосования на выборах президента проголосовали 17,67% избирателей.

    На выборах президента Белоруссии за первые два дня досрочного голосования явка избирателей составила 17,67%, передает ТАСС. Эти данные опубликованы на официальном сайте Центризбиркома республики.

    В Брестской и Витебской областях зарегистрированы наиболее высокие показатели явки – 19,35% и 18,35% избирателей соответственно. В других регионах Белоруссии данные о явке несколько ниже: в Гомельской области проголосовали 17,67%, в Гродненской – 15,13%, в Минской – 17,72%, а в Могилевской – 17,97%.

    В столице страны, Минске, на участки пришли 17,20% избирателей, включенных в списки для голосования. Досрочное голосование продолжается, и явка избирателей может измениться по мере приближения основного дня выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев оценил явку на досрочном голосовании в Белоруссии как высокий показатель активности избирателей. В предстоящее воскресенье в Белоруссии должны пройти президентские выборы, в которых, помимо Александра Лукашенко, участвуют четыре кандидата.

    Тем временем Министерство иностранных дел Белоруссии обвинило Евросоюз в заранее подготовленном заявлении о непризнании и осуждении президентских выборов.

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    23 января 2025, 21:56 • Новости дня
    На выборах в Белоруссии досрочно проголосовали более четверти избирателей

    Явка за три дня на досрочном голосовании на выборах в Белоруссии составила 27,15%

    Tекст: Дарья Григоренко

    На выборах президента Белоруссии за три дня досрочного голосования явка составила 27,15%, с самым высоким уровнем в Брестской и Витебской областях.

    Отмечается, что более четверти белорусских избирателей приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента. Центризбирком Белоруссии сообщил, что за три дня на участки для голосования пришли 27,15% граждан, включенных в списки, передает ТАСС.

    Наибольшая активность избирателей отмечена в Брестской и Витебской областях, где явка составила 30,66% и 27,47% соответственно. В других регионах явка распределилась следующим образом: Гомельская область – 25,99%, Гродненская – 27,03%, Минская – 27,37%, Могилевская – 26,90%, а в столице Минске проголосовали 25,21% избирателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за первые два дня досрочного голосования на выборах президента Белоруссии проголосовали 17,67% избирателей. В предстоящее воскресенье должны пройти президентские выборы, в которых участвуют Александр Лукашенко и четыре других кандидата. В республике  помнят массовые беспорядки после выборов в 2020 году и обещают не допустить повторения ситуации.

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    22 января 2025, 14:22 • Новости дня
    МИД Белоруссии: В ЕС заранее подготовили заявлениие с осуждением выборов президента

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Белоруссии обвинило Евросоюз в заранее подготовленном заявлении о непризнании и осуждении президентских выборов, которые состоятся 26 января.

    Европейская служба внешних действий подготовила заявление, в котором осуждаются и не признаются итоги предстоящих на 26 января президентских выборов в Белоруссии, заявил на брифинге представитель МИД республики Анатолий Глаз, передает ТАСС.

    «В распоряжении МИД Белоруссии оказалось заявление Европейской службы внешних действий, которое она планирует сделать по итогам выборов на основе в том числе еще не принятой резолюции Европейского парламента. Выборы в Белоруссии только начались, а там все уже осуждено и не признано», – отметил Глаз.

    Он также сообщил о возможности ОБСЕ направить своих наблюдателей на выборы. Он подчеркнул, что Белоруссия уже направила соответствующее приглашение Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ 17 января, и бюро подтвердило его получение.

    Накануне ЦИК Белоруссии сообщил о явке 7,81% в первый день голосования на выборах президента. Глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев оценил явку на досрочном голосовании в Белоруссии как высокий показатель активности избирателей.

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    24 января 2025, 14:27 • Новости дня
    Членам ЦИК Белоруссии начали поступать угрозы

    Члены ЦИК Белоруссии получили угрозы после утечки личных данных

    Tекст: Дарья Григоренко

    Члены избирательных комиссий Белоруссии сталкиваются с угрозами после того, как их личные данные были опубликованы за рубежом, заявил председатель ЦИК страны Игорь Карпенко.

    Карпенко сообщил, что такие действия являются посягательством на электоральный суверенитет страны. По его словам, во время избирательных кампаний часто случаются провокации.

    «Я уже комментировал публикацию неких списков так называемым Belpol. Вчера Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о незаконном сборе и размещении персональных данных», – отметил он. Карпенко подчеркнул, что на фоне этой публикации появились угрозы в адрес членов избирательных комиссий, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что подобные действия требуют реакции со стороны властей.

    Накануне сообщалось, что на выборах президента Белоруссии за три дня досрочного голосования явка составила 27,15%, с самым высоким уровнем в Брестской и Витебской областях.

    Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщил о планах оппозиции на захват власти и принятых мерах для их предотвращения, отметив усиленный режим работы сил безопасности.

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    23 января 2025, 13:21 • Новости дня
    Эксперт: Для делегитимации выборов в Белоруссии Запад готов на вооруженные провокации

    Политолог Шаповалов: В кампании по делегитимации выборов в Белоруссии Запад готов дойти до вооруженных провокаций

    После президентских выборов в Белоруссии в 2020 году Запад предпринял попытку организации государственного переворота по сценарию цветной революции, и сейчас Запад намерен идти по тому же сценарию, заявил газете ВЗГЛЯД политолог, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России Владимир Шаповалов.

    На Западе развернута масштабная информационная кампания по дискредитации выборов, и особенно активны в этом сопредельные с Белоруссией страны НАТО – Литва и Польша.

    «Ожидаются провокации, более того – вооруженные провокации. Нужно отметить концентрацию вооруженных сил НАТО на западных рубежах страны, концентрацию вооруженных сил киевского режима на южных границах республики. И нужно отметить участие в пропагандистских действиях представителей так называемого батальона Калиновского: эти представители позиционируются на Западе как противники режима (президента Белоруссии Александра) Лукашенко и являются элементом подготовки информационной войны и тех или иных провокаций. Возможны провокации по периметру белорусских границ, возможны проведения диверсий на территории страны», – предупреждает эксперт.

    Поэтому специальные службы республики приведены в повышенную готовность, добавил он.

    Но несмотря на эти усилия Запада, эксперт ожидает победы действующего президента и как следствие – продолжение и развитие внешнеполитического курса страны на союз с Россией, интеграцию со странами ОДКБ и СНГ, а также взаимодействие с такими структурами, как Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС) и организация стран БРИКС, прогнозирует Шаповалов.

    Лукашенко на прошлых выборах получил больше 80% голосов. «Примерно такой же результат ожидается и на этих выборах. Крупнейшая партия страны – «Белая Русь», доминирующая в Национальном собрании, поддерживает действующего президента, который идет в качестве самовыдвиженца», – пояснил политолог.

    Очередные выборы президента Белоруссии пройдут 26 января. В них участвуют пять кандидатов. Трое из них представляют три оппозиционных партии, представленные в Национальном собрании республики. Это Олег Гайдукевич – председатель Либерально-демократической партии. Сергей Сыранков, представляющий коммунистическую партию. Александр Хижняк, представляющий Республиканскую партию.

    Отдельно следует обратить внимание на независимого кандидата – Анну Конопацкую, которая уже участвовала в президентских выборах в 2020 году, но получила около 2%, отмечает эксперт.

    «Конопацкая представляет интерес в силу того, что в прошлом активно участвовала в протестах против действующего президента страны и в настоящий момент выступает за так называемый европейский выбор, то есть за интеграцию Белоруссии в европейское пространство, за развитие связей с ЕС, и таким образом выражает точку зрения, которую не разделяет подавляющее большинство граждан республики», – отметил Шаповалов.

    Как отмечала ранее газета ВЗГЛЯД, Лукашенко ждет самое серьезное испытание за последние пять лет.

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    24 января 2025, 09:02 • Новости дня
    Шойгу заявил о росте рисков столкновения ядерных держав

    Шойгу заявил об обострении геополитической ситуации и рисках ядерного конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Геополитическое соперничество и попытки Запада дестабилизировать Союзное государство повышают риски силового столкновения ядерных держав, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    Шойгу подчеркнул, что Запад не смог изменить ход спецоперации на Украине, несмотря на значительные финансовые вложения и поддержку киевского режима. В связи с этим он прогнозирует, что основная ставка Запада будет сделана на дестабилизацию Союзного государства изнутри, передает ТАСС.

    «Упреждающие меры нами принимаются как индивидуально, так и коллективно», – отметил он.

    Секретарь Совбеза также указал, что вмешательство в дела России и Белоруссии со стороны недружественных стран носит регулярный и разноплановый характер. По его словам, зарубежные спецслужбы ведут подрывную деятельность, а также предпринимаются попытки дестабилизировать положение изнутри, особенно в преддверии выборов.

    Шойгу заявил, что Запад использует различные информационные ресурсы, неправительственные организации и фонды, чтобы распространять деструктивную идеологию и разжигать протестные настроения. Он подчеркнул, что меры по противодействию этим угрозам предусмотрены в Концепции безопасности Союзного государства.

    Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил о планах оппозиции на захват власти и об усиленном режиме работы сил безопасности для их предотвращения.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об обязательствах России по защите Белоруссии на фоне планов Запада дестабилизировать ситуацию в стране.

    Политолог Владимир Шаповалов отметил, что после выборов в 2020 году Запад пытался организовать госпереворот в Белоруссии по сценарию цветной революции и сейчас намерен следовать тому же плану.

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    22 января 2025, 11:49 • Новости дня
    Генсек СНГ оценил явку на досрочном голосовании в Белоруссии

    Генсек СНГ Лебедев отметил высокую явку на досрочном голосовании в Белоруссии

    Tекст: Вера Басилая

    Глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев оценил явку на досрочном голосовании в Белоруссии как высокий показатель активности избирателей.

    Лебедев позитивно оценил явку избирателей на досрочном голосовании в Белоруссии. Он заявил, что в первый день голосования на участки пришли почти 8% избирателей, что является хорошим показателем активности, передает ТАСС.

    Он выразил уверенность в высокой активности белорусов и в основной день голосования, который пройдет 26 января. Генсек СНГ добавил, что опросы показывают намерение граждан принять участие в выборах, чтобы поддержать мир и стабильность в стране.

    Досрочное голосование будет проходить до 25 января включительно. ЦИК Белоруссии зарегистрировал пять кандидатов на президентский пост, среди которых действующий президент Александр Лукашенко и председатель Либерально-демократической партии Республики Беларусь Олег Гайдукевич.

    Лебедев также отметил уверенность в том, что выборы пройдут спокойно. Он подчеркнул, что усилия руководства Белоруссии и ответственных структур позволяют полагать, что никакие провокации не помешают проведению выборов.

    Ранее ЦИК Белоруссии сообщил о явке 7,81% в первый день голосования на выборах президента.

    Напомним, в декабре ЦИК принял документы Александра Лукашенко для участия в выборах и зарегистрировал его кандидатом в президенты.

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    24 января 2025, 08:44 • Новости дня
    Кандидат в президенты Белоруссии предложил новую роль для Ленина

    Кандидат в президенты Белоруссии предложил сделать Ленина символом Союзного государства

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Ленин должен оставаться символом Союза Белоруссии и России, а разговоры о его захоронении инспирированы из-за границы, заявил кандидат в президенты Белоруссии первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков.

    По словам Сыранкова, тема захоронения Владимира Ленина инспирирована иностранными антисоветчиками, он заявил, что Ленин должен оставаться символом Союза Белоруссии и России, передает РИА «Новости».

    Сыранков также выступил за воссоздание памятников Иосифу Сталину в Белоруссии, подчеркивая его важность как последователя Ленина. По его мнению, Ленин является самым значимым идеологом социализма и коммунизма, который развивал и адаптировал марксизм.

    Сыранков добавил, что для Белоруссии Ленин – это основатель государственности, поддержавший создание Белорусского советского государства на Всебелорусском съезде в 1917 году. Для России, по его словам, Ленин остается самым известным русским человеком в мире.

    Ранее на выборах президента Белоруссии за три дня досрочного голосования явка составила 27,15%, с самым высоким уровнем в Брестской и Витебской областях.

    В предстоящее воскресенье в Белоруссии должны пройти президентские выборы, в которых помимо Александра Лукашенко на пост главы государства претендуют председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, предприниматель Анна Канопацкая, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, а в бюллетене также будет строка «против всех».

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    24 января 2025, 12:08 • Новости дня
    Памфилова: Западное меньшинство фактически объявило войну России и Белоруссии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Западное агрессивное меньшинство фактически объявило войну России и Белоруссии и пытается удушить их санкциями, сказала председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

    «Нам было непросто (во время кампании по выборам президента РФ в 2024 году – прим. ВЗГЛЯД), поскольку агрессивное западное меньшинство фактически объявило нам войну, пыталось удушить огромным количеством санкций. То же самое наши братья-белорусы сейчас ощущают», – цитирует Памфилову ТАСС.

    Она выразила уверенность, что избирательные комиссии Белоруссии смогут дать отпор провокациям на выборах президента страны. Члены комиссий готовы к разного рода провокациям и намерены достойно противостоять им, несмотря на публикацию за рубежом личных данных членов комиссий.

    Между тем посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Москва готова поддержать Минск в вопросах безопасности во время выборов. По его словам, если поступит просьба об оказании помощи, Россия, как стратегический партнер и союзник, предоставит необходимую поддержку.

    Напомним, 26 января в Белоруссии пройдут президентские выборы, в как кандидаты участвуют Александр Лукашенко, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, предприниматель Анна Канопацкая, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.

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    24 января 2025, 12:12 • Новости дня
    Лукашенко помиловал 15 человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом помиловал 15 человек, среди которых пятеро совершили преступления экстремистской направленности, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

    В числе помилованных – пять женщин и три мужчины, признанные виновными в преступлениях экстремистской направленности. У пятерых из этих лиц есть дети, а одна женщина ожидает ребенка, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы.

    Помилование также коснулось семи человек, включая трех женщин, ранее осужденных за незаконный оборот наркотических средств. Шесть из них совершили преступления в несовершеннолетнем возрасте. У одного взрослого осужденного выявлено онкологическое заболевание.

    За последний год Лукашенко помиловал 293 человека по принципам гуманности, включая 89 женщин и 17 несовершеннолетних преступников.

    До этого в январе Лукашенко помиловал 23 человека, осужденных за экстремизм.

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    24 января 2025, 21:43 • Новости дня
    Мезенцев назвал резолюцию Европарламента о выборах в Белоруссии несерьезной

    Мезенцев заявил, что резолюция Европарламента по выборам в Белоруссии вызывает улыбку

    Tекст: Евгения Караваева

    Дмитрий Мезенцев выразил мнение, что решение Европарламента о президентских выборах в Белоруссии, которые еще не состоялись, вызывает только улыбку и не должно приниматься всерьез.

    Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил в интервью ТАСС, что резолюция Европарламента, касающаяся будущих выборов президента Белоруссии, не может вызвать ничего, кроме улыбки. Он отметил, что парламент признал выборы несостоятельными еще до их проведения.

    «Решение Европарламента о признании выборов в Белоруссии несостоятельными, выборов, которые еще не прошли, ничего не может вызвать другого, кроме улыбки», – сказал Мезенцев. Он подчеркнул, что подобное решение евродепутатов не следует воспринимать всерьез, поскольку оно основано на предположениях, а не на реальных фактах.

    Мезенцев также добавил, что данное решение может рассматриваться как политический жест, не имеющий реальных последствий для Белоруссии и Союзного государства в целом. Он призвал не придавать данной резолюции особого значения и отметить ее скорее как курьезный момент европейской политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что члены избирательных комиссий сталкиваются с угрозами после того, как их личные данные были опубликованы за рубежом. А Еврокомиссия, не дожидаясь окончания проведения президентских выборов в Белоруссии, назначенных на 26 января, уже заявила об их «недемократичности».

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