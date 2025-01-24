Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняя вред «простым людям».0 комментариев
Белорусский ЦИК сообщил о явке почти 36% на выборах президента
Явка на досрочном голосовании на выборах президента Белоруссии достигла 35,99%
По данным ЦИК Белоруссии, явка на досрочном голосовании на президентских выборах составила 35,99% с максимальными показателями в Брестской и Гомельской областях.
Почти 36% белорусских избирателей приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента Белоруссии за первые четыре дня, сообщает ТАСС. Согласно данным, представленным Центральной избирательной комиссией (ЦИК) страны, явка составила 35,99%.
Наиболее активно голосовали граждане в Брестской и Гомельской областях, где явка достигла 37,78% и 36,57% соответственно. В остальных областях показатели незначительно отстают: в Витебской области проголосовали 36,52% избирателей, в Гродненской – 35,61%, в Минской – 36,50%, и в Могилевской – 35,92%.
В столице страны Минске явка оказалась самой низкой по сравнению с остальными регионами и составила 33,66%. Досрочное голосование продолжится, и окончательные итоги явки будут подведены после завершения всех этапов избирательного процесса.
Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, члены избирательных комиссий Белоруссии сталкиваются с угрозами после того, как их личные данные были опубликованы за рубежом, а Еврокомиссия, не дожидаясь окончания президентских выборов в Белоруссии, заявила об их «недемократичности».