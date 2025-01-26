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Миссия ШОС не увидела нарушений на выборах в Белоруссии
Генсек ШОС Ермекбаев заявил об отсутствии нарушений на выборах в Белоруссии
Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев отметил, что наблюдатели миссии не выявили нарушений на выборах в Белоруссии по итогам предварительного голосования, но окончательное заявление будет сделано позже.
Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не выявила нарушений на голосовании в Белоруссии, сообщает РИА Новости. Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев сообщил, что миссия работала в период предварительного голосования. По его словам, пока нет оснований для официальных заявлений о нарушениях.
Ермекбаев подчеркнул, что наблюдатели продолжают свою работу и оценка будет дана после завершения всего процесса голосования. В состав миссии входят 17 наблюдателей из семи стран. Основной задачей они видят соответствие хода голосования законодательству Белоруссии и международным обязательствам страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белоруссии стартовало голосование на выборах президента, а ранее сообщалось, что явка на досрочном голосовании составила 41,81%.