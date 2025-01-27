Лукашенко победил на выборах в Белоруссии с 86,82% голосов

Лукашенко набрал 86,82% на выборах президента Белоруссии по данным ЦИК

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, по предварительным данным, получил 86,82% голосов на выборах главы государства. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Игорь Карпенко на пресс-конференции.



На предыдущих выборах президента в 2020 году Лукашенко набрал 80,10% голосов. Явка на нынешних выборах также была высокой, что свидетельствует о значительном уровне поддержки действующего главы государства.

Среди других кандидатов председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич получил 2,02% голосов, предприниматель Анна Канопацкая – 1,86%, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков – 3,21%, а председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк – 1,74%. Против всех проголосовали 3,6% избирателей.

ЦИК Белоруссии традиционно публикует предварительные результаты сразу после подсчета голосов по всей стране. Окончательные итоги будут объявлены 3 февраля, и ожидается, что они подтвердят предварительные данные.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия Белоруссии сообщила об отсутствии злостных правонарушений или преступлений во время основного дня голосования на президентских выборах, на которых явка избирателей составила 85,7%, что было объявлено председателем Центральной избирательной комиссии республики Игорем Карпенко. Александр Лукашенко уверенно лидирует на выборах в Белоруссии, получив 87,6% голосов избирателей по данным exit poll, проведенного Белорусским комитетом молодежных организаций.

