Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на маленькую, мирную, просвещенную и либеральную Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!10 комментариев
ЦИК Белоруссии не зафиксировал правонарушений на выборах
Игорь Карпенко: На выборах президента Белоруссии нарушений не обнаружено
Центральная избирательная комиссия Белоруссии сообщила об отсутствии злостных правонарушений или преступлений во время основного дня голосования на президентских выборах.
Центральная избирательная комиссия Белоруссии, сообщает ТАСС, заявила об отсутствии злостных правонарушений во время основного дня голосования на выборах президента. Председатель ЦИК Игорь Карпенко подчеркнул, что ситуация в день голосования оставалась спокойной и контролируемой на всех избирательных участках.
Во время пресс-конференции Карпенко отметил: «Обстановка в период основного дня голосования на всех участках была спокойная, штатная, контролируемая. Каких-либо преступлений, злостных правонарушений не зафиксировано. Также не зафиксированы случаи каких-либо жалоб в адрес ЦИК».
Кроме того, Центральная избирательная комиссия отметила отсутствие жалоб в их адрес, что свидетельствует о стабильности и прозрачности избирательного процесса в стране. Это заявление было сделано после завершения основного дня голосования, которое прошло в воскресенье.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Карпенко заявил, что на выборах президента Белоруссии явка избирателей составила 85,7%. По данным exit poll, Александр Лукашенко уверенно лидирует на выборах в Белоруссии, получив 87,6% голосов избирателей. При этом Лукашенко выразил резкую критику резолюции Европарламента, в которое белорусские выборы названы недемократичными, назвав ее актом пресмыкательства перед американскими властями.