Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на маленькую, мирную, просвещенную и либеральную Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!2 комментария
Лукашенко обвинил Европарламент в пресмыкательстве перед Вашингтоном
Лукашенко назвал резолюцию Европарламента по выборам пресмыканием перед США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил резкую критику резолюции Европарламента по президентским выборам, назвав ее актом пресмыкательства перед американскими властями.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике резолюцию Европарламента по президентским выборам в стране, передает ТАСС. Он охарактеризовал эту резолюцию как «пресмыкание перед властями США». Это заявление прозвучало после того, как Лукашенко проголосовал на выборах главы государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что резолюция Европарламента по поводу будущих выборов президента Белоруссии вызывает только улыбку. Кроме того, Еврокомиссия заявила о «недемократичности» выборов в Белоруссии.