Мезенцев назвал резолюцию Европарламента о выборах в Белоруссии несерьезной

Мезенцев заявил, что резолюция Европарламента по выборам в Белоруссии вызывает улыбку

Tекст: Евгения Караваева

Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил в интервью ТАСС, что резолюция Европарламента, касающаяся будущих выборов президента Белоруссии, не может вызвать ничего, кроме улыбки. Он отметил, что парламент признал выборы несостоятельными еще до их проведения.

«Решение Европарламента о признании выборов в Белоруссии несостоятельными, выборов, которые еще не прошли, ничего не может вызвать другого, кроме улыбки», – сказал Мезенцев. Он подчеркнул, что подобное решение евродепутатов не следует воспринимать всерьез, поскольку оно основано на предположениях, а не на реальных фактах.

Мезенцев также добавил, что данное решение может рассматриваться как политический жест, не имеющий реальных последствий для Белоруссии и Союзного государства в целом. Он призвал не придавать данной резолюции особого значения и отметить ее скорее как курьезный момент европейской политики.

Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что члены избирательных комиссий сталкиваются с угрозами после того, как их личные данные были опубликованы за рубежом. А Еврокомиссия, не дожидаясь окончания проведения президентских выборов в Белоруссии, назначенных на 26 января, уже заявила об их «недемократичности».

