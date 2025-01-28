Лукашенко дал оценку прошедшим выборам президента в Белоруссии

Лукашенко заявил об успешном и спокойном проведении президентских выборов

Tекст: Вера Басилая

По словам Лукашенко, выборы президента в республике прошли без потрясений и на высоком организационном уровне, как «некоторые на Западе ожидали», передает РИА «Новости».

Белорусский лидер также выразил уверенность в том, что выборы продемонстрировали готовность страны к диалогу и сотрудничеству с международными партнерами. Он подчеркнул, что спокойствие и стабильность, с которыми прошли выборы, были важными показателями для внешних наблюдателей.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах в Белоруссии.

Также лидеры обсудили двусторонние и международные вопросы, и Лукашенко был переизбран на седьмой президентский срок, получив 86,82% голосов белорусов.