Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.2 комментария
Лукашенко дал оценку прошедшим выборам президента в Белоруссии
Лукашенко заявил об успешном и спокойном проведении президентских выборов
Выборы президента в Белоруссии прошли на высоком организационном уровне и без потрясений, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
По словам Лукашенко, выборы президента в республике прошли без потрясений и на высоком организационном уровне, как «некоторые на Западе ожидали», передает РИА «Новости».
Белорусский лидер также выразил уверенность в том, что выборы продемонстрировали готовность страны к диалогу и сотрудничеству с международными партнерами. Он подчеркнул, что спокойствие и стабильность, с которыми прошли выборы, были важными показателями для внешних наблюдателей.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах в Белоруссии.
Также лидеры обсудили двусторонние и международные вопросы, и Лукашенко был переизбран на седьмой президентский срок, получив 86,82% голосов белорусов.