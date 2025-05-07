  • Новость часаСамолет Вучича вылетел из Баку в Москву
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    Куда ведет ненависть украинцев к Зеленскому
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    Стало известно о выборе целей в Киеве для удара «Орешником»
    Эксперт спрогнозировал ход конфликта между Индией и Пакистаном
    Посадку самолета Вучича в Баку объяснили дозаправкой
    Пашинян подтвердил участие в параде Победы в Москве
    Российские войска освободили Липовое в ДНР
    Кремль объяснил ограничение мобильной связи в Москве «опасным соседством»
    В Совфеде дали оценку идее Киева о демилитаризованной зоне
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Визит Си Цзиньпина на Парад – это про ценности

    При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Можно ли герою бить жену

    Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?

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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Современное кино снова начинает чувствовать войну

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

    10 комментариев
    7 мая 2025, 16:56 • Новости дня

    FT: Евросоюз пригрозил тарифами на Boeing в ответ на пошлины США

    FT узнала о готовности ЕС ввести пошлины на Boeing в качестве ответной меры в адрес США

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейская комиссия рассматривает включение самолетов Boeing в новый список товаров, подпадающих под ответные пошлины на импорт из США, если торговые переговоры с Вашингтоном не увенчаются успехом, пишет FT.

    Европейская комиссия, которая управляет торговой политикой ЕС, готова включить гражданские самолеты Boeing в список на примерно 100 млрд евро ежегодного импорта США, товары из которого будут подвергнуты санкциям, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

    Американские пошлины в размере 25% на сталь, алюминий и автомобили из ЕС остаются в силе. При этом ЕС приостановил ответные пошлины на товары США на сумму 21 млрд евро, включая мотоциклы Harley-Davidson, птицу и одежду до 14 июля, чтобы помочь процессу переговоров.

    «Следующая группа пошлин, которая затронет самолеты и потенциально химическую продукцию, вероятно, будет применяться с этого момента, если не будет достигнута договоренность с США, заявили чиновники. Список предлагаемых товаров, который, как ожидается, будет опубликован в четверг, может измениться, предупредили они», – говорится в материале.

    Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, возглавляющий переговоры, сообщил Европейскому парламенту во вторник, что 70% экспорта из ЕС в США теперь облагаются пошлинами.

    «Мы полностью вовлечены в переговоры с США, поскольку договоренность остается нашим предпочтительным результатом, но если переговоры сне дадут необходимых результатов, мы будем готовы к альтернативе с целью восстановления равных условий», – заявил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале мая Шефчович заявил, что Евросоюз отказался принимать соглашение с США, предусматривающее сохранение пошлин на уровне 10%.

    Напомним, что власти США начали тарифную войну, охватившую множество стран, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается убедить Вашингтон, что Евросоюз при необходимости может обойтись без торговли с Америкой и найти ей альтернативу.

    7 мая 2025, 10:14 • Новости дня
    США собрались переименовать Персидский залив
    США собрались переименовать Персидский залив
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп намерен в ходе визита в Саудовскую Аравию объявить о переименовании Персидского залива в официальных документах США, пишет Associated Press.

    О планах президента Дональда Трампа объявить о переименовании Персидского залива в Аравийский залив на следующей неделе сообщили два американских чиновника, передает Associated Press.

    По данным издания, Трамп намерен сделать заявление во время своей поездки в Саудовскую Аравию. Арабские страны долгое время настаивали на изменении географического названия, в то время как Иран подчеркивает свои исторические права на этот водоем.

    В американских военных документах название «Аравийский залив» применяется уже несколько лет. В то же время карты Google в США указывают оба названия, а Apple Maps использует только «Персидский залив».

    В Иране вопрос названия залива вызывает сильный общественный резонанс, так как многие воспринимают его как часть национального наследия.

    Издание подчеркивает, что США могут изменить название для собственных нужд, однако международные организации и другие страны сохраняют право использовать традиционное обозначение.

    Напомним, в начале 2025 года Белый дом инициировал процесс изменения названий Мексиканского залива и горы Денали в официальных документах, подчеркнув их экономическую и историческую значимость. Позднее Google Maps переименовал Мексиканский залив.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что США начали великую географическую войну.

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    7 мая 2025, 10:10 • Новости дня
    Второй истребитель F/A-18 ВМС США рухнул с авианосца Harry Truman в Красном море

    CNN: Истребитель F/A-18 Super Hornet упал с авианосца Harry Truman в Красное море

    Второй истребитель F/A-18 ВМС США рухнул с авианосца Harry Truman в Красном море
    @ US Navy/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Еще один истребитель ВМС США F/A-18 Super Hornet с авианосца Harry Truman рухнул в Красное море, оба пилота катапультировались и получили незначительные травмы, сообщил канал CNN.

    Второй истребитель американских ВМС F/A-18 Super Hornet за неделю с небольшим упал с авианосца Harry Truman и пропал в Красном море. Причиной ЧП, предположительно, стала ошибка при посадке, когда самолет пытался приземлиться на авианосец, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

    По их данным, пилоты успешно катапультировались, их поднял спасательный вертолет, оба живы и получили легкие травмы. Истребитель упал в море и до сих пор не найден.

    «По словам четырех информаторов, поддерживаемая Ираном повстанческая группировка хуситов «выстрелила» по авианосцу во вторник, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп договорился о прекращении огня с ними несколькими часами ранее. Неясно, связаны ли эти два инцидента», – добавил телеканал.

    Потеря второго истребителя произошла через неделю с небольшим после того, как другой самолет F/A-18 упал за борт авианосца Harry Truman. Первоначально сообщалось, что корабль совершил резкий разворот, чтобы уклониться от огня хуситов, и это привело к падению самолета за борт.

    Стоимость одного истребителя F/A-18 – более чем 60 млн долларов.

    Военно-морские силы США неоднократно подвергались атакам хуситов в Красном море с ноября 2023 года. В начале 2024 года американский эсминец применил систему «Фаланга» для отражения ракетной атаки хуситов.

    Ранее авианосец Harry Truman уже сталкивался с инцидентами в Средиземном и Красном морях, в том числе с ошибочным обстрелом и столкновением с торговым судном. После последнего инцидента в феврале командир авианосца был отстранен, новым командиром стал капитан Кристофер Хилл.

    Как писала в декабре 2024 года газета ВЗГЛЯД, хуситы отразили воздушную атаку США и Британии и атаковали авианосец Harry Truman в Красном море, сбив истребитель F/A-18.

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    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

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    7 мая 2025, 12:05 • Новости дня
    Мерц потребовал от США не вмешиваться в политику Германии
    Мерц потребовал от США не вмешиваться в политику Германии
    @ Moritz Frankenberg/dpa//Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил американские комментарии по поводу признания «Альтернативы для Германии» экстремистской партией, подчеркнув, что политика ФРГ – внутреннее дело.

    Мерц резко отреагировал на высказывания госсекретаря США Марко Рубио о решении Федерального ведомства по охране конституции признать партию «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской, передает ТАСС.

    В интервью каналу ZDF Мерц подчеркнул, что всегда считал США способными отличать экстремистские и центристские партии.

    Мерц также анонсировал грядущий телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом. Он отметил, что пока не знаком с Трампом лично, но рассчитывает познакомиться на июньском саммите НАТО в Гааге или раньше.

    Мерц пообещал изложить позицию не только Германии, но и Европейского союза, подчеркнув, что у европейцев есть собственные предложения.

    Как писала Politico, администрация президента США Дональда Трампа публично поддержала главных оппонентов Фридриха Мерца – партию «Альтернатива для Германии», которая недавно была признана немецкой разведкой «доказанно экстремистской».

    Ранее ведомство по охране конституции Германии признало АдГ правоэкстремистской на всей территории страны. Лидеры партии Алис Вайдель и Тино Хрупалла назвали действия силовиков «серьезным ударом по немецкой демократии».

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что запрет АдГ в Германии изменит Европу до неузнаваемости.

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    7 мая 2025, 12:03 • Новости дня
    NYT: Визит Си Цзиньпина на 9 мая в Москву осложнит отношения КНР с Европой
    NYT: Визит Си Цзиньпина на 9 мая в Москву осложнит отношения КНР с Европой
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Участие лидера КНР Си Цзиньпина на параде Победы на Красной площади может осложнить попытки Пекина наладить связь с Европой, сообщили эксперты The New York Times.

    Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, где он станет главным гостем на параде Победы и проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, может осложнить попытки Пекина наладить отношения с Европой, пишет The New York Times.

    Показательные встречи глав России и Китая подчеркивают тесный союз двух стран на фоне продолжающейся спецоперации на Украине, что вызывает озабоченность у европейских лидеров. При этом Пекин позиционирует себя как силу стабильности на фоне торговых войн и разногласий между США и их союзниками.

    Си Цзиньпин подчеркнул значимость уроков Второй мировой войны и заявил: «Мы должны извлекать мудрость и силу из глубоких уроков Второй мировой войны, решительно противостоять всем формам гегемонии и силовой политики и совместно создавать лучшее будущее для человечества». Тем временем его появление на Красной площади вместе с Путиным становится напоминанием о поддержке Китаем Москвы в конфликте на Украине, что может затруднить диалог с Европой, являющейся важным экспортным рынком для Китая.

    В последние дни Пекин попытался смягчить отношения с Брюсселем, сняв ограничения на контакты с представителями Европарламента и отменив санкции против некоторых его членов. Однако в Европейском союзе сохраняется настороженность: посол ЕС в Китае Хорхе Толедо отметил, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Аналитики считают, что демонстрация альянса с Россией усложняет для Пекина попытки разыграть карту «разделяй и властвуй» в Европе.

    Ранее глава КНР заявил, что сотрудничество Китая и Евросоюза значительно влияет на глобальное развитие и способствует благосостоянию народов двух сторон.

    Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что тарифные и торговые войны угрожают стабильности мировой экономической системы.

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    7 мая 2025, 06:13 • Новости дня
    Трамп счел неподходящим момент для возможного возвращения России в G7
    Трамп счел неподходящим момент для возможного возвращения России в G7
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Нынешний момент является неподходящим для возвращения России в G7, заявил президент США Дональд Трамп, раскритиковав исключение России из «Большой восьмерки».

    Президент США ответил отрицательно на вопрос, может ли пригласить Россию вновь стать участником G7. Он заявил, что «сейчас неподходящее время», передает РИА «Новости».

    При этом он раскритиковал решение исключить Россию из G8: «Если бы Россия была в составе G8, если бы Россия была в ней, я думаю, что сейчас, вероятно, не было бы этой нелепой, смертоносной войны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США заблокировали антироссийское заявление G7 в апреле. Ранее Трамп предлагал вернуть Россию в G7. МИД России заявлял, что у России исчезло желание присоединяться к G7.

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    6 мая 2025, 23:03 • Новости дня
    Трамп анонсировал важное заявление 8 или 9 мая

    Трамп пообещал объявить позитивные новости до поездки на Ближний Восток

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп пообещал сделать важное и позитивное заявление «по очень важной теме» 8 или 9 мая.

    В разговоре с журналистами в Белом доме Трамп сообщил, что объявление состоится до его деловой поездки на Ближний Восток, передает ТАСС.

    «Я думаю, что до этого мы сделаем очень, очень большое объявление. И я не скажу вам, о чем. Но оно будет, и оно очень позитивное», – подчеркнул Трамп. Он добавил, что новость не обязательно будет касаться сферы торговли.

    По его словам, объявление «по очень важной теме». будет сделано перед отъездом на Ближний Восток.

    Трамп подчеркнул, что это будет одно из самых важных объявлений, которые были сделаны за многие годы по определенной тем.

    Президент США в период с 13 по 16 мая совершит поездку на Ближний Восток, в ходе которой посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

    Ранее президент США Дональд Трамп принял решение объявить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.

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    7 мая 2025, 15:32 • Новости дня
    Фон дер Ляйен назвала закупки российского газа «ошибкой исторического масштаба»

    Глава ЕК Фон дер Ляйен исключила возможность возобновления закупок российского газа

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решительно отвергла возможность возвращения к закупкам российского газа, назвав это исторической ошибкой и подчеркнув угрозу безопасности и экономике.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен исключила возможность возобновления закупок российского газа после окончания украинского конфликта, предупредив, что это будет «ошибкой исторического масштаба» для Европы, сообщил телеканал Euronews.

    «Чтобы быть предельно понятной: эра российского ископаемого топлива в Европе подходит к концу», – заявила она в среду перед законодателями в Страсбурге. Она подчеркнула, что зависимость от России вредна не только для безопасности, но и для  экономики Европы.

    «Цены на энергоносители не могут диктоваться враждебным соседом», – добавила фон дер Ляйен.

    ЕС устанавливает 2027 год в качестве крайнего срока для поэтапного отказа от всех российских энергоносителей, включая СПГ.

    «Некоторые все еще говорят, что мы должны снова открыть кран российским газу и нефти. Это было бы ошибкой исторического масштаба. И мы никогда этого не допустим», – сказала она.

    Глава ЕК заявила, что Россия якобы неоднократно доказывала свою ненадежность, когда поставки газа в Европу прерывались в 2006, 2009, 2014, 2021 годах. По ее словам, пора усвоить урок и прекратить вредить самим себе.

    Несмотря на коллективные обязательства, некоторые виды российского топлива еще проникают в экономику блока. В 2024 году 27 государств-членов потратили 23 млрд евро на российские энергоносители, что превышает объем военной помощи Украине, уточнил Euronews.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европейский союз готовит публикацию плана по прекращению импорта российского газа и постепенному отказу от действующих контрактов до конца 2027 года, среди его положений – запрет новых сделок и спотовых контрактов.

    При этом данные Евростата говорят о том, что средняя стоимость газа для бытовых потребителей в странах Евросоюза во второй половине 2024 года установила абсолютный рекорд, превысив прежние значения.

    До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Европа угрожает любому российскому газу.

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    6 мая 2025, 21:42 • Новости дня
    Трамп призвал «никогда не говорить «никогда» о продаже Канады

    США призвали власти Канады «никогда не говорить «никогда» о продаже страны

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп призвал руководство Канады «никогда не говорить «никогда», несмотря на заявление канадского премьера Марка Карни о том, что его страна «не продается».

    Президент США Дональд Трамп призвал правительство Канады «никогда не говорить "никогда"» в ответ на слова премьера Марка Карни о том, что страна «не продается», передает РИА «Новости».

    До этого Карни заявил, что «Канада – не товар, не продается и не будет продаваться никогда». При этом он подчеркнул, что власти в Оттаве рассматривают экономические отношения с Вашингтоном как партнерство и намерены углублять сотрудничество, в том числе в сфере безопасности и обороны.

    На совместной встрече с Карни, которая транслировалась Белым домом, Трамп отметил, что многие вещи, которые казались невозможными, в итоге стали возможными «в дружеской атмосфере».

    Американский президент добавил, что считает Канаду «очень особенным местом», и отметил «огромный потенциал» для обеих стран.

    Трамп также заявил, что не теряет надежды превратить Канаду в 51-й штат США. «Я все еще в это верю, но, знаете ли, для танго нужны двое, верно?» – сказал Трамп.

    Ранее Трамп угрожал сделать Канаду 51-м штатом США на фоне торговых разногласий. В ответ на это Карни заверил, что его страна никогда не станет частью Соединенных Штатов, и предположил, что Трамп ждет результатов выборов в Канаде, прежде чем приступить к переговорам по урегулированию споров.

    Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что в разговоре с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом не обсуждался вопрос вхождения Канады в состав США.

    Дональд Трамп подчеркнул, что не допускает силового объединения с Канадой и считает такой сценарий невозможным.

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    7 мая 2025, 09:55 • Новости дня
    Захарова обвинила Трампа в гиперболизации роли США во Второй мировой войне

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявления президента США Дональда Трампа о роли США во Второй мировой.

    По ее словам, Дональд Трамп склонен преувеличивать роль США во Второй мировой войне и делать на этом политическую карьеру, передает радио Sputnik.

    Захарова отметила, что Трамп всегда был склонен к гиперболизации и эмоциональному подходу.

    Захарова также выразила мнение, что США переживают не только экономический и политический, но и глубокий нравственный кризис.

    По ее словам, американский народ плохо знает собственную историю и даже хуже мировой географии.

    Ранее президент США Дональд Трамп принял решение объявить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.

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    7 мая 2025, 10:59 • Новости дня
    Зеленский уступил Залужному и Буданову в рейтинге доверия украинцев

    Tекст: Ирма Каплан

    В рейтинге доверия среди граждан Украины действующий президент Владимир Зеленский уступил экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и главе ГУР Кириллу Буданову, согласно свежему опросу New Image Marketing Group.

    Результаты опроса компании New Image Marketing Group среди украинцев показали, что глава киевского режима Владимир Зеленский значительно уступает бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и главе украинской разведки (ГУР) Кириллу Буданову, которые заняли первое и второе места рейтинга доверия граждан, оставив Зеленского на третьей строчке.

    «Залужному сейчас доверяют 70% опрошенных, главе разведки Буданову – 65%, а президенту Зеленскому – 58%», – передает ТАСС со ссылкой на «Страна.ua».

    Если бы президентские выборы прошли на этой неделе, за Зеленского проголосовали бы 28,9% респондентов, за Залужного – 16,7%, но в гипотетическом втором туре Залужный опередил  Зеленского с результатом 37% против 32%, показал опрос.

    На вершине парламентского рейтинга оказалась партия, которую, предположительно, может возглавить Залужный – за нее готовы отдать голоса 22,9% опрошенных. На втором месте –  партия Зеленского с 18,5%, на третьем – партия Петра Порошенко с 13,4%.

    По словам экспертов, при таких результатах Зеленский теряет большинство в парламенте, и оппозиция может сформировать новое правительство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле американские власти, по данным депутата Рады Александра Дубинского, настаивали на отмене военного положения и проведении выборов президента на Украине без участия Зеленского после наступления перемирия.

    Зеленский, несмотря на публичные заявления о невозможности проведения выборов, начал их готовить, а главу офиса президента Андрея Ермака назначил в переговорную группу для заключения соглашения о «капитуляции Киева», что может позволить Зеленскому объявить о  выборах, при этом Белый дом проводил секретные обсуждения о выборах на Украине с оппонентами Зеленского, включая Юлию Тимошенко и членов партии Петра Порошенко.

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    7 мая 2025, 13:25 • Новости дня
    В Кремле назвали абсурдными ограничения на перелет Вучича и Фицо

    Tекст: Александра Юдина

    Решение Польши и прибалтийских государств закрыть воздушное пространство для президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо при посещении парада Победы в Москве – продолжение абсурдной русофобской линии, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, «эти страны продолжают свою абсурдную политику, исполненную русофобства. Причем проецируют эту политику даже на своих коллег по Европе, по европейским делам», передает ТАСС.

    Он также отметил, что Кремль замечает серьезные разногласия среди стран Евросоюза, комментируя ситуацию с отказом Польши и Прибалтики пропустить самолет с лидерами Сербии и Словакии.

    «В ЕС воочию вызревают очень сильные, серьезные противоречия», – подчеркнул Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич после переговоров в Белграде с послом России Александром Боцан-Харченко отправился в Москву на празднование 80-летия Победы и встречу с Владимиром Путиным.

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    7 мая 2025, 10:41 • Новости дня
    Мадуро призвал Европу быть благодарной СССР за освобождение

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Европы обязаны и должны быть благодарны Красной армии и СССР за освобождение от нацистского режима в 1945 году, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время визита в Россию для участия в праздновании 80-й годовщины Победы призвал страны Европы сохранять благодарность Красной армии и СССР за освобождение от нацистского режима, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что победу СССР в 1945 году считает величайшей, а триумф Красной армии назвал победой всего человечества.

    Мадуро также отметил, что его визит в Москву является выражением «бесконечного исторического восхищения народом России и народами бывшего Советского Союза за огромный вклад в развитие человечества».

    Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес прибыл в Москву с официальным визитом для участия в переговорах и памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

    Президент России пригласил Мадуро на празднование Дня Победы в Москве.

    По итогам переговоров Путин и Мадуро подпишут межгосударственный договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой.

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    7 мая 2025, 11:59 • Новости дня
    Стало известно о приостановке компанией Nvidia поставок видеокарт GeForce RTX 5090

    Trendforce: Nvidia приостановила поставки видеокарт GeForce RTX 5090 партнерам

    Tекст: Ирма Каплан

    Продажи одной из последних видеокарт Nvidia для китайского рынка – GeForce RTX 5090 – оказались заморожены из-за ужесточения экспортных ограничений со стороны США, сообщил портал Trendforce.

    Компания Nvidia, которая в конце 2024 года разрабатывала кастомизированную видеокарту GeForce RTX 5090D для китайского рынка, приостановила ее поставки партнерам из-за ужесточения экспортных ограничений США, сообщил портал Trendforce со ссылкой на китайский Mydrivers.

    По его данным, официального запрета на продажи видеокарт нет, но действия Nvidia фактически заморозили рынок, так как партнеры и дистрибьюторы Add-In Card (AIC), специальных плат, которые устанавливается в слот PCIe внутри серверного шасси, прекратили продавать RTX 5090D.

    «Nvidia уже прекратила поставки, остановила новые заказы во втором квартале и отменила все невыполненные», – сказано в материале.

    Там уточняется, что некоторые модели видеокарт таких брендов, как Galax, MSI и Gigabyte, еще есть в магазинах, но, скорее всего, ненадолго.

    Точная причина запрета не указана, но есть предположение, что RTX 5090D пересек «красную линию» экспортного контроля США. Возможно, вычислительная мощность была недостаточно сокращена или пропускная способность памяти была слишком высокой.

    Портал Mydrivers указывает, что Nvidia и AMD жестко ограничены в том, что могут продавать в Китае и, возможно, дальше будет еще жестче.

    RTX 5090D – один из последних чипов Nvidia, на которые наложены ограничения США. В апреле американское правительство ввело новые ограничения на чипы H20 AI компании – модели, специально разработанные для китайского рынка.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг в апреле посетил Китай, где обсудил с местными компаниями и властями возможность разработки новых чипов для китайского рынка, несмотря на недавние ограничения США.

    До этого стало известно, что администрация президента США разрабатывает меры по усилению ограничений на экспорт чипов в Китай, включая обсуждение с союзниками новых ограничений для компаний, таких как Tokyo Electron и ASML Holding.

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    7 мая 2025, 08:55 • Новости дня
    Трамп выразил «абсолютное доверие» спецпосланнику Уиткоффу

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп выразил полную поддержку и доверие к дипломатическим способностям спецпосланника на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа.

    Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News выразил абсолютное доверие своему спецпосланнику на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу, подчеркнув его неотъемлемую роль в дипломатических инициативах США.

    «Он был со мной, так или иначе, на каждом шагу... Я абсолютно в нем уверен, поддерживаю его и доверяю ему», – сказал Трамп.

    Новый спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Уиткофф был приведен к присяге госсекретарем Марко Рубио во вторник на церемонии в Овальном кабинете.

    Выступая перед церемонией, Трамп похвалил Уиткоффа, отметив его роль в обеспечении длительного прекращения огня между Израилем и ХАМАС и возвращении 33 заложников, включая двух американцев, из плена.

    По словам Трампа, за последние месяцы Уиткофф достиг значительного прогресса, включая освобождение заложников в секторе Газа, проведение встреч с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями Ирана.

    Несмотря на то, что Уиткофф профессионально занимается недвижимостью, Трамп отметил его способности в дипломатии.

    «Он быстро зарекомендовал себя как один из самых жестких, умных и лучших переговорщиков в своем бизнесе», – объяснял Трамп свой выбор Уиткоффа на должность специального посланника на Ближнем Востоке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в начале мая не хотел переходить со своей должности на пост советника главы государства по нацбезопасности после того, как Трамп снял с поста Майкла Уолтца.

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    7 мая 2025, 14:02 • Новости дня
    ЕК заявила о «принятии к сведению» визита Си Цзиньпина в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия «приняла к сведению» поездку главы КНР Си Цзиньпина в Россию, заявил представитель организации Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе.

    «Еврокомиссия приняла к сведению этот визит», – подчеркнул аль-Ануни, передает ТАСС. Он также добавил, что ЕК рассматривает Китай как «главного партнера России по оказанию помощи в ситуации на Украине».

    Глава пресс-службы ЕК Паула Пинью напомнила, что Евросоюз 6 мая отметил 50-летие установления дипломатических отношений с Китаем и подчеркнула важность сотрудничества с Пекином в вопросах глобальных вызовов. На вопросы журналистов о возможных протестах против визита Си Цзиньпина представители Еврокомиссии не ответили.

    Ранее эксперты The New York Times отметили, что присутствие лидера КНР Си Цзиньпина на параде Победы на Красной площади может осложнить попытки Пекина наладить связь с Европой.

    Напомним, глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву.

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