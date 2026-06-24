Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.7 комментариев
Алиханов сообщил о субсидиях для «раскатки» отечественных самолетов
Государство профинансирует начальный этап использования новых пассажирских лайнеров отечественного производства, чтобы помочь авиакомпаниям поддерживать их летную годность на конкурентном уровне, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов.
«Мы будем предусматривать специальные субсидии на эксплуатацию, субсидии на «раскатку», которые будут поддержание летной годности (ПЛГ), ставку ПЛГ доводить до уровня, к которому привыкли наши ведущие авиакомпании», – приводит его слова ТАСС.
Министр подчеркнул, что программа помощи не будет действовать постоянно. Ожидается, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) за пять или шесть лет сможет усовершенствовать технические характеристики выпускаемых воздушных судов.
В результате планомерной модернизации отечественные машины достигнут необходимого уровня качества. Это позволит российским самолетам на равных конкурировать с зарубежными аналогами без дополнительных государственных вливаний.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ОАК заявила об окончании сборки первых серийных SJ-100 и МС-21. Алиханов сообщал, что российские автомобили и авиатехника поставляются в Ливию, Алжир, Лаос. Президент Владимир Путин заявил о превосходстве российской авиатехники над западными аналогами и пообещал обеспечить авиакомпании отечественными самолетами.